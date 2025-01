Mit Schwerbehinderung leichter die Erwerbsminderungsrente beantragen

Lesedauer 4 Minuten

Wenn Sie bereits einen Schwerbehindertenausweis besitzen und dafür einen aktuellen Befundbericht eingereichen, lohnt es sich, diesen auch bei einem Antrag auf Erwerbsminderungsrente einzusetzen.

Denn beide Verfahren – sowohl das zur Feststellung einer Behinderung als auch das zur Beantragung einer Erwerbsminderungsrente – basieren in erster Linie auf deinen gesundheitlichen Einschränkungen.

Liegt bereits ein detaillierter, noch gültiger Befundbericht vor, können sie dadurch den Aufwand reduzieren und bestätigen, dass dieselben oder ähnliche Erkrankungen im Erwerbsminderungsrentenverfahren relevant sind.

Was haben Schwerbehindertenausweis und Erwerbsminderungsrente gemeinsam?

Wer sich mit dem Thema Erwerbsminderungsrente auseinandersetzt, hat oftmals schon Erfahrung mit dem Schwerbehindertenausweis.

Denn häufig tritt eine schwere Erkrankung, die den Behinderungsgrad begründet, auch im Zusammenhangvon Berufsunfähigkeit oder Erwerbsminderung auf.

So beobachtet es auch der Sozialverband Schleswig-Holstein SOVD in seiner Beratungspraxis: Sind Menschen so schwer krank, dass sie einen höheren Grad der Behinderung haben, denken sie oft auch über einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente nach.

Obwohl Schwerbehindertenausweis und Erwerbsminderungsrente auf den ersten Blick miteinander verwandt erscheinen, sind es dennoch zwei unterschiedliche Dinge mit getrennten Antragsverfahren. Ihnen gemeinsam ist lediglich, dass die gesundheitliche Situation der betroffenen Person im Mittelpunkt steht.

Nur wenn die Voraussetzungen in beiden Bereichen erfüllt sind, kommt es sowohl zur Feststellung eines GdB als auch zur Bewilligung einer Rente wegen Erwerbsminderung.

Ist die Erwerbsminderungsrente eine „Eintrittskarte“ für den Schwerbehindertenausweis?

Ein häufiges Missverständnis lautet: „Wenn ich eine Erwerbsminderungsrente habe, bekomme ich automatisch auch einen Schwerbehindertenausweis.“ Doch so einfach ist das nicht. Denn die beiden Leistungsbereiche sind in unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern geregelt:

Erwerbsminderungsrente : Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)

: Sozialgesetzbuch VI (SGB VI) Schwerbehindertenrecht: Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)

Wer beispielsweise eine volle Erwerbsminderungsrente bezieht, hat damit nicht automatisch ein Anrecht auf einen bestimmten Grad der Behinderung.

Ebenso kann jemand, der einen GdB von 100 und mehrere Merkzeichen besitzt, bei der Deutschen Rentenversicherung trotzdem eine Ablehnung auf Erwerbsminderungsrente erhalten. In beiden Verfahren spielen verschiedene Bewertungskriterien und Prognosen eine Rolle.

Dennoch ist es in der Praxis häufig der Fall, dass Menschen zugleich eine hohe Behinderung und eine Erwerbsminderung haben. Die Kombination dieser beiden Leistungsansprüche ist jedoch nicht zwangsläufig, sondern erfordert in jedem Fall eine unabhängige Prüfung.

Warum kann ein Blick ins Gesetz sinnvoll sein?

Normalerweise ist es nicht nötig, als Laie die Gesetzbücher im Detail zu studieren. In diesem speziellen Fall lohnt sich jedoch ein kurzer Blick in die unterschiedlichen Regelungsbereiche, um zu verdeutlichen, dass:

Die Erwerbsminderungsrente sich nach dem SGB VI richtet, also dem Rentenrecht.

sich nach dem richtet, also dem Rentenrecht. Der Schwerbehindertenausweis nach dem SGB IX geregelt ist, also dem Recht der Teilhabe und Rehabilitation.

Das zeigt, dass jede Leistung ihre eigene gesetzliche Grundlage hat. Zwar fokussiert sich beides – Rente wegen Erwerbsminderung und Schwerbehindertenausweis – auf gesundheitliche Einschränkungen, doch die Anforderungen und Zuständigkeiten unterscheiden sich.

Inwiefern sind die ärztlichen Befundberichte für beide Verfahren entscheidend?

Wichtig für den Antrag auf Erwerbsminderungsrente wie auch eines Antrags auf Schwerbehindertenausweis sind immer die medizinischen Fakten. Daher spielen Befundberichte und Gutachten die wichtigste Rolle.

Worum geht es?

Ärztinnen und Ärzte müssen möglichst klar und detailliert darstellen, welche Erkrankungen, Funktionsstörungen und Alltagsbeeinträchtigungen vorliegen. Nur so können die zuständigen Stellen (zum Beispiel die Versorgungsämter und die Rentenversicherung) beurteilen, ob die Voraussetzungen für einen Schwerbehindertenausweis oder eine Erwerbsminderungsrente erfüllt sind.

Ärztinnen und Ärzte müssen möglichst klar und detailliert darstellen, welche Erkrankungen, Funktionsstörungen und Alltagsbeeinträchtigungen vorliegen. Nur so können die zuständigen Stellen (zum Beispiel die Versorgungsämter und die Rentenversicherung) beurteilen, ob die Voraussetzungen für einen Schwerbehindertenausweis oder eine Erwerbsminderungsrente erfüllt sind. Warum kann derselbe Befundbericht genutzt werden?

Wenn bereits ein ausführlicher, aktueller Befundbericht für den Schwerbehindertenausweis existiert (beispielsweise vom Rheumatologen), macht es Sinn, diesen auch in das Verfahren um Erwerbsminderungsrente einzubringen. Er dokumentiert dieselben gesundheitlichen Beeinträchtigungen und zeigt eine unveränderte oder fortschreitende Erkrankung auf.

Wenn bereits ein ausführlicher, aktueller Befundbericht für den Schwerbehindertenausweis existiert (beispielsweise vom Rheumatologen), macht es Sinn, diesen auch in das Verfahren um Erwerbsminderungsrente einzubringen. Er dokumentiert dieselben gesundheitlichen Beeinträchtigungen und zeigt eine unveränderte oder fortschreitende Erkrankung auf. Worauf kommt es an?

Entscheidend ist die Aktualität der Befunde. Medizinische Berichte sollten möglichst zeitnah und umfassend sein, damit die Behörden die Sachlage korrekt einschätzen können. Veraltete Unterlagen oder unvollständige Befunde können dazu führen, dass die Entscheidungsträger den tatsächlichen Schweregrad deiner Erkrankung nicht korrekt bewerten.

Muss ich Schwerbehindertenausweis und Erwerbsminderungsrente getrennt beantragen?

Ja, in aller Regel sind hierfür zwei separate Verfahren bei unterschiedlichen Stellen nötig:

Schwerbehindertenausweis (GdB) Zuständig: Das Versorgungsamt oder eine entsprechende Behörde der Bundesländer.

Antrag: Über Formulare, meist online oder postalisch.

Grundlage: Gutachten, ärztliche Befunde, Fragebögen zu alltäglichen Einschränkungen. Erwerbsminderungsrente Zuständig: Deutsche Rentenversicherung.

Antrag: Ebenfalls über Formulare, Beratung in Auskunfts- und Beratungsstellen der Rentenversicherung, Unterstützung durch Sozialverbände.

Grundlage: Fachärztliche Gutachten, medizinische Berichte, Angaben zur eigenen beruflichen Situation.

Auch wenn die Verfahren getrennt ablaufen, solltest du sämtliche Unterlagen gesammelt betrachten. Denn sowohl das Versorgungsamt als auch die Rentenversicherung benötigen Informationen über deine Erkrankung und deine Funktionsbeeinträchtigungen.

Wenn Sie dieselben ärztlichen Dokumente für beide Anträge einreichen sofern sie aktuell und relevant sind – können Sie die gesundheitliche Lage schlüssig und einheitlich darstellen.

Wie hängen die Verfahren doch indirekt zusammen?

Obwohl die Verfahren rechtlich voneinander getrennt sind, gibt es eine wichtige Schnittstelle: deine Gesundheit.

Die körperlichen oder psychischen Einschränkungen, die dein Arzt oder deine Ärztin in den Befundberichten darlegt, bilden für beide Prozesse die Grundlage.

Insofern profitieren Sie davon, wenn du dich bereits intensiv mit deiner Krankengeschichte auseinandergesetzt hast und deine Befunde umfassend vorlegen kannst.

Unter dem Strich besteht somit eine indirekte Verzahnung: Wer schon einen Grad der Behinderung anerkannt bekommen hat, kann gegebenenfalls von den vorhandenen ärztlichen Unterlagen beim Erwerbsminderungsrentenantrag profitieren – und umgekehrt.

Was sollten Sie beachten?

Trennung der Verfahren: Beantrage immer sowohl den Schwerbehindertenausweis als auch die Erwerbsminderungsrente separat. Niemand „bekommt automatisch“ das eine, nur weil er das andere bereits besitzt. Ärztliche Befundberichte nutzen: Bestehen aktuelle Gutachten (z. B. vom Rheumatologen) für das eine Verfahren, so sollten diese auch für das andere genutzt werden – sofern die Erkrankungen und Einschränkungen deckungsgleich relevant sind. Aktualität sicherstellen: Halte deine medizinischen Unterlagen auf dem neuesten Stand. Veraltete, unvollständige oder unklare Berichte können eine Antragsentscheidung verzögern oder zu einer Ablehnung führen. Rechte und Pflichten kennen: Sowohl das SGB VI (Erwerbsminderungsrente) als auch das SGB IX (Schwerbehindertenrecht) können komplex sein. Hol dir bei Bedarf Unterstützung und Beratung – zum Beispiel beim Sozialverband oder bei Beratungsstellen der Rentenversicherung. Fragen klären: Es gibt Fälle, in denen die Krankheit so schwerwiegend ist, dass mehrere Leistungen (wie Erwerbsminderungsrente, Schwerbehindertenausweis oder auch Pflegeleistungen) notwendig werden. Lass dich bei Unsicherheiten umfassend beraten.

Zusammenfassung

Die Frage „Brauche ich einen Schwerbehindertenausweis, um eine Erwerbsminderungsrente zu erhalten, oder umgekehrt?“ lässt sich klar beantworten: Beide Verfahren sind eigenständig. Das heißt, der Schwerbehindertenausweis führt nicht automatisch zur Erwerbsminderungsrente und umgekehrt.

Jedoch basiert beides auf deiner gesundheitlichen Situation und deren Auswirkungen auf dein alltägliches Leben sowie dein Erwerbsleben.

Wenn Sie bereits Dokumente und Befundberichte beim Versorgungsamt eingereicht haben, können sie auch für den Antrag zur Erwerbsminderungsrente hilfreich sein – und umgekehrt.

Achten Sie darauf, dass deine Unterlagen möglichst lückenlos, aktuell und aussagekräftig sind. Bei Unsicherheit oder offenen Fragen empfehlen sich spezialisierte Beratungsangebote, wie sie etwa der Sozialverband Schleswig-Holstein oder die Deutsche Rentenversicherung selbst anbietet.