Krankengeld: Dann muss man krankgeschrieben nicht ans Telefon gehen

Lesedauer 3 Minuten

Während einer Krankschreibung besteht keine Pflicht, erreichbar zu sein. Die Arbeit ruht. Sie müssen keine Anrufe annehmen und keine E-Mails beantworten. Es gibt jedoch enge Ausnahmen. Diese betreffen kurze, zumutbare Rückmeldungen in echten Notfällen.

Erreichbarkeit bei Krankschreibung: Der Grundsatz

Sind Sie arbeitsunfähig, entfällt jede Arbeitspflicht. Damit entfällt auch eine ständige Erreichbarkeit. Sie dürfen sich auf die Genesung konzentrieren. Das gilt für Telefon, E-Mail und Messenger. Eine „Standby-Pflicht“ besteht nicht. Der Arbeitgeber darf keine dauerhafte Verfügbarkeit verlangen. Das Direktionsrecht endet an Ihrer Gesundheit. Wer krank ist, arbeitet nicht.

Meldepflichten bleiben: So informieren Sie korrekt

Trotz AU müssen Sie die Arbeitsunfähigkeit unverzüglich melden. Teilen Sie die voraussichtliche Dauer mit. Halten Sie die im Betrieb üblichen Wege ein. Die Krankmeldung ersetzt keine Erreichbarkeit. Sie ist nur die Anzeige der Erkrankung.

Seit der elektronischen AU holt der Arbeitgeber die Bescheinigung bei der Kasse ab. Sie lassen die AU ärztlich feststellen. Sie informieren weiterhin schnell und knapp. So sichern Sie Lohnfortzahlung und vermeiden Missverständnisse.

Enge Ausnahmen: Loyalität ohne Arbeitsleistung

Aus der Rücksichtnahmepflicht können kurze Hilfen folgen. Diese Hilfen bleiben eng begrenzt. Erlaubt ist, was Ihre Genesung nicht behindert. Beispiele sind Passwörter, eine Freigabe oder eine kurze Übergabe. Der Inhalt muss in Minuten erledigt sein. Sacharbeit fällt nicht darunter.

Längere Telefonate sind in der Regel unzumutbar. Treffen Sie eine klare Grenze. Weisen Sie auf eine Vertretung hin. Nennen Sie eine Ansprechperson im Team. So läuft die Arbeit weiter, ohne Sie zu belasten.

Personalgespräch in Krankheit: Nur bei echter Dringlichkeit

Ein persönliches Erscheinen während AU bleibt die Ausnahme. Es braucht einen dringenden betrieblichen Anlass. Der Termin darf nicht bis zur Genesung warten können. Die Anreise muss zumutbar sein. Medizinische Gründe können entgegenstehen.

Ein ärztliches Attest kann Termine ausschließen. Bestehen Sie auf einer nachvollziehbaren Begründung. Fordern Sie eine schriftliche Einladung an. Prüfen Sie Zeit, Ort und Inhalt. Unklare Einladungen dürfen Sie zurückweisen.

Gesundheit zuerst: Grenzen wirksam setzen

Ihre Genesung hat Vorrang. Halten Sie Kontakte kurz und planbar. Arbeiten Sie keine Aufgabenlisten ab. Nehmen Sie keine Projekte auf. Leiten Sie Anfragen an Vertretungen weiter. Dokumentieren Sie jede Rückmeldung. Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Anlass.

Das schafft Klarheit bei späteren Streitpunkten. Nutzen Sie eine Abwesenheitsnotiz im Postfach. Verweisen Sie auf Vertretungen und Fristen. Erwähnen Sie die bestehende Krankschreibung. Mehr ist nicht nötig.

Zweifel an der AU: Wer prüft und was gilt

Arbeitgeber dürfen Zweifel an der AU an die Kasse melden. Die Kasse kann den Medizinischen Dienst beauftragen. Der Dienst prüft die Arbeitsunfähigkeit. Er lädt gegebenenfalls zu einem Termin. Sie müssen bei der Prüfung mitwirken. Andernfalls drohen Nachteile beim Krankengeld.

Die Prüfung ersetzt nicht die ärztliche Therapie. Sie ändert nichts an der Erreichbarkeit. Auch während einer Prüfung ruht die Arbeitspflicht. Bleiben Sie bei der klaren Linie. Kurz, sachlich, dokumentiert.

BEM nach sechs Wochen: Angebot statt Pflicht

Dauert Krankheit länger als sechs Wochen, folgt oft ein BEM. Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist ein Angebot. Es soll die Rückkehr erleichtern. Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können ablehnen. Ein BEM kann auch während AU vorbereitet werden. Das Verfahren darf Sie nicht belasten.

Es braucht klare Ziele und Datenschutz. Vereinbaren Sie Termine, die gesundheitlich passen. Ziehen Sie den Betriebsrat oder die SBV hinzu. So sichern Sie Ihre Interessen.

Kommunikation in der Praxis: Mustertexte

Eine kurze, klare Meldung hilft in vielen Fällen. Nutzen Sie knappe Formulierungen. So bleibt die Grenze gewahrt.

Beispiel für die Erstmeldung:

„Ich bin arbeitsunfähig erkrankt. Voraussichtlich bis \[Datum]. Die ärztliche Feststellung liegt vor. Für dringende Rückfragen zur Übergabe wenden Sie sich bitte an \[Name, Kontakt].“

Beispiel für eine Notfall-Rückmeldung:

„Ich bin weiterhin krankgeschrieben. Ausnahmsweise übermittle ich das Passwort an \[Name]. Weitere Sachbearbeitung ist aktuell nicht möglich.“

Häufige Irrtümer: Kurz erklärt

Erster Irrtum: „Ich muss jederzeit ans Handy gehen.“ Das stimmt nicht.

Zweiter Irrtum: „Der Arbeitgeber darf private Gesundheitsdaten verlangen.“ Das stimmt nicht. Angaben zur Diagnose sind privat.

Dritter Irrtum: „Abwesenheitsnotizen sind unzulässig.“ Das stimmt nicht. Sie sind erlaubt und sinnvoll.

Vierter Irrtum: „Eine Einladung beendet die AU-Wirkung.“ Das stimmt nicht. Die AU ruht die Arbeitspflicht weiterhin.

Checkliste: Rechte wahren, Genesung schützen

Melden Sie die AU sofort. Nennen Sie die Dauer.

Richten Sie eine Abwesenheitsnotiz ein. Benennen Sie Vertretungen.

Beantworten Sie nur echte Notfälle. Halten Sie Rückmeldungen sehr kurz.

Fordern Sie Begründungen bei Terminen ein. Prüfen Sie die Zumutbarkeit.

Dokumentieren Sie Kontakte. Heben Sie Schreiben auf.

Suchen Sie Unterstützung, wenn Druck entsteht.

Unterstützung holen: Diese Stellen helfen

Betriebsräte beraten vertraulich. Sie begleiten Gespräche.

Die Schwerbehindertenvertretung setzt Schutzrechte durch.

Gewerkschaften bieten Rechtsschutz und Hinweise.

Die Sozialverbände beraten zu Krankengeld und Rechten.

Fachanwälte für Arbeitsrecht prüfen Einladungen und Fristen.

Ihre Ärztin oder Ihr Arzt schützt die Therapie. Ein Attest kann Kontakte begrenzen.

Klarer Rahmen, wenige Ausnahmen

Während einer Krankschreibung besteht keine Erreichbarkeitspflicht. Die Anzeige der AU bleibt Pflicht. Kurze Hilfen sind nur ausnahmsweise zumutbar. Personalgespräche sind an strenge Bedingungen geknüpft. Ihre Gesundheit hat Vorrang.

Setzen Sie Grenzen freundlich und bestimmt. Dokumentieren Sie jeden Kontakt. Holen Sie Unterstützung, wenn Druck steigt. So sichern Sie Rechte, Einkommen und Genesung.