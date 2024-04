Kindergeldauszahlung – Alle Auszahlungstermine für Kindergeld in der Übersicht

Lesedauer 3 Minuten

Das Kindergeld wird nicht an gleichen Tagen für alle Familien zur gleichen Zeit überwiesen. Bei niedrigen Endziffern auf den Kindergeldbescheiden erfolgt die Auszahlung am Anfang des Monats und bei höheren Ziffern erst Mitte bis Ende des Monats. In diesem Artikel erhalten Sie eine komplette Übersicht, wann die Kindergeldauszahlung an welchen Tagen stattfindet.

Wann wird das Kindergeld im April 2024 ausgezahlt?

Das Kindergeld wird nicht an gleichen Tagen für alle Kinder ausgezahlt. Bei einer niedrigen Endziffer erfolgt die Überweisung bereits am Anfang des Monats, bei einer höheren Endziffer erst Mitte des Monats.

Kindergeldauszahlung für April 2024

Endziffer “0”: 4. April

Endziffer “1”: 5. April

Endziffer “2”: 10. April

Endziffer “3”: 11. April

Endziffer “4”: 12. April

Endziffer “5”: 15. April

Endziffer “6”: 17. April

Endziffer “7”: 18. April

Endziffer “8”: 19. April

Endziffer “9”: 22. April

Kindergeldauszahlung für den Monat Mai 2024

Endziffer “0”: 6. Mai

Endziffer “1”: 7. Mai

Endziffer “2”: 8. Mai

Endziffer “3”: 13. Mai

Endziffer “4”: 14. Mai

Endziffer “5”: 15. Mai

Endziffer “6”: 16. Mai

Endziffer “7”: 17. Mai

Endziffer “8”: 22. Mai

Endziffer “9”: 23. Mai

Kindergeldauszahlung Juni 2024

Endziffer “0”: 5. Juni

Endziffer “1”: 6. Juni

Endziffer “2”: 7. Juni

Endziffer “3”: 11. Juni

Endziffer “4”: 12. Juni

Endziffer “5”: 13. Juni

Endziffer “6”: 14. Juni

Endziffer “7”: 17. Juni

Endziffer “8”: 20. Juni

Endziffer “9”: 21. Juni

Kindergeldauszahlung Juli 2024

Endziffer “0”: 3. Juli

Endziffer “1”: 4. Juli

Endziffer “2”: 5. Juli

Endziffer “3”: 9. Juli

Endziffer “4”: 10. Juli

Endziffer “5”: 11. Juli

Endziffer “6”: 12. Juli

Endziffer “7”: 17. Juli

Endziffer “8”: 18. Juli

Endziffer “9”: 19. Juli

Kindergeldauszahlung August 2024

Endziffer “0”: 5. August

Endziffer “1”: 6. August

Endziffer “2”: 7. August

Endziffer “3”: 9. August

Endziffer “4”: 12. August

Endziffer “5”: 14. August

Endziffer “6”: 15. August

Endziffer “7”: 16. August

Endziffer “8”: 19. August

Endziffer “9”: 21. August

Kindergeldauszahlung September 2024

Endziffer “0”: 4. September

Endziffer “1”: 6. September

Endziffer “2”: 9. September

Endziffer “3”: 11. September

Endziffer “4”: 12. September

Endziffer “5”: 13. September

Endziffer “6”: 16. September

Endziffer “7”: 17. September

Endziffer “8”: 18. September

Endziffer “9”: 19. September

Kindergeldauszahlung Oktober 2024

Endziffer “0”: 7. Oktober

Endziffer “1”: 7. Oktober

Endziffer “2”: 9. Oktober

Endziffer “3”: 10. Oktober

Endziffer “4”: 11. Oktober

Endziffer “5”: 14. Oktober

Endziffer “6”: 16. Oktober

Endziffer “7”: 17. Oktober

Endziffer “8”: 18. Oktober

Endziffer “9”: 21. Oktober

Kindergeldauszahlung November 2024

Endziffer “0”: 6. November

Endziffer “1”: 7. November

Endziffer “2”: 8. November

Endziffer “3”: 11. November

Endziffer “4”: 12. November

Endziffer “5”: 13. November

Endziffer “6”: 14. November

Endziffer “7”: 18. November

Endziffer “8”: 19. November

Endziffer “9”: 20. November

Kindergeldauszahlung Dezember 2024

Endziffer “0”: 4. Dezember

Endziffer “1”: 5. Dezember

Endziffer “2”: 6. Dezember

Endziffer “3”: 9. Dezember

Endziffer “4”: 10. Dezember

Endziffer “5”: 11. Dezember

Endziffer “6”: 12. Dezember

Endziffer “7”: 13. Dezember

Endziffer “8”: 16. Dezember

Endziffer “9”: 17. Dezember

Kindergeldnummer zeigt Kindergeldauszahlungstermin

Die Identifikation und Verfolgung von Kindergeldauszahlungen gestaltet sich anhand der Kindergeldnummer, die nach einem bestimmten Muster aufgebaut ist: xxxFKxxxxx7, wobei das “x” eine beliebige Ziffer repräsentiert und die Endziffer, hier exemplarisch als 7 dargestellt, für eine spezifische Bedeutung steht.

Um dies zu verdeutlichen, nehmen wir das Beispiel für März 2024, bei dem die Endziffer 7 darauf hinweist, dass das Kindergeld am 18. April 2024 von der Familienkasse auf das Konto der Eltern überwiesen wird.

Die genaue Überweisungsdauer hängt somit von der Endziffer der individuellen Kindergeldnummer ab, welche im Kindergeldbescheid nach der Geburt des Kindes sowie auf allen weiteren Schreiben der Familienkasse zu finden ist.

Ebenso wird die Kindergeldnummer als Verwendungszweck bei der Überweisung durch die Familienkasse angegeben.

Die Kindergeldnummer ist für alle Kinder einer Familie identisch, was eine einheitliche Zuordnung und Verwaltung ermöglicht. Eltern können somit anhand dieser strukturierten Kennzeichnung den Zahlungszeitpunkt des Kindergeldes nachvollziehen und planen.

Wird das Kindergeld bald erhöht?

Das Kindergeld wurde zuletzt im Januar 2023 auf 250 Euro pro Kind erhöht. Eine Erhöhung des Kindergeldes im Jahr 2024 ist bisher nicht geplant. Allerdings mehren sich Stimmen innerhalb der Bundesregierung, die eine Erhöhung fordern.

Kindergrundsicherung löst Kindergeld ab

Zudem soll das Kindergeld ab 2025 durch die sogenannte Kindergrundsicherung ersetzt werden. Über die Höhe der Kindergrundsicherung kann derzeit nur spekuliert werden, da diese noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde.

Laut einzelner Medienberichte soll die gesamte Spanne der Kindergrundsicherung, also Kindergarantiebetrag plus Kinderzusatzbetrag, von mindestens 255 Euro bis maximal 530 Euro für junge Kinder und 636 Euro für ältere Kinder reichen.