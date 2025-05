Halbe EM-Rente und volles Arbeitslosengeld – Was geht und was nicht?

Lesedauer 3 Minuten

Wer in Deutschland schwer und langfristig erkrankt, fällt nicht sofort ins Nichts. Zunächst zahlt der Arbeitgeber für sechs Wochen den Lohn weiter. Daran schließt sich das Krankengeld der gesetzlichen Krankenkasse an, das maximal 78 Wochen finanziert wird. Reicht auch diese Zeit nicht aus, springt in vielen Fällen die Agentur für Arbeit mit Arbeitslosengeld I ein.

Erst wenn ärztliche Gutachten belegen, dass die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich mindestens sechs Monate lang stark eingeschränkt ist, wird – nach Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung – eine Rente wegen Erwerbsminderung bewilligt.

Was muss für eine EM‑Rente erfüllt sein?

Für den Rentenanspruch reicht eine schwere Erkrankung allein nicht aus. Versicherungsrechtlich fordert der Gesetzgeber die sogenannte Fünf‑Drei‑Drei‑Regel: Mindestens fünf Jahre Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung und darin drei Jahre Pflichtbeiträge in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung.

Kommt hinzu, dass das verbliebene Leistungsvermögen unter drei Stunden am Tag liegt, entsteht ein Anspruch auf die volle EM‑Rente. Liegt das Restleistungsvermögen dagegen zwischen drei und unter sechs Stunden täglich, zahlt die Rentenversicherung nur eine teilweise, umgangssprachlich „halbe“ Erwerbsminderungsrente.

Wie hoch fällt eine halbe Erwerbsminderungsrente im Durchschnitt aus?

Nach Zahlen des Rentenversicherungsberichts 2024 erhielten neue EM‑Rentnerinnen und ‑Rentner 2023 im Schnitt rund 1 001 Euro pro Monat; bezogen auf alle Bestandsrenten lag der Wert bei knapp 980 Euro.

Eine teilweise EM‑Rente entspricht hiervon exakt der Hälfte. Wer also nur Anspruch auf den halben Satz hat, bewegt sich häufig in einer Größenordnung von 480 bis 520 Euro monatlich – ein Betrag, von dem allein kaum jemand leben kann.

Warum wird das Arbeitslosengeld bei Teil‑EM gekürzt?

Wer trotz teilweiser Erwerbsminderung arbeitslos wird, hat grundsätzlich weiterhin Anspruch auf Arbeitslosengeld I. Die Leistung bemisst sich aber nicht mehr nach dem früheren Vollzeitentgelt, sondern nach dem Verhältnis zwischen der künftig möglichen und der früheren Wochenarbeitszeit. Das schreibt § 151 Absatz 5 SGB III vor.

Wer beispielsweise früher 38 Stunden arbeitete, heute aber laut Gutachten nur noch 20 Stunden schaffen kann, erhält nur etwa 53 Prozent der Bemessungsgrundlage.

Von dieser reduzierten Bemessungsgrundlage gelten die üblichen Leistungssätze von 60 Prozent beziehungsweise 67 Prozent mit Kind. Damit liegt das Arbeitslosengeld bei Teil‑EM deutlich unter dem Vollanspruch, bleibt aber als eigenständige Sozialleistung erhalten.

Wird die Rente durch das Arbeitslosengeld gekürzt?

Das Arbeitslosengeld gilt bei der Deutschen Rentenversicherung als Hinzuverdienst. Jeder Teil‑EM‑Rentner erhält jährlich eine individuelle Hinzuverdienstgrenze.

Wird sie überschritten, kürzt die Rentenversicherung die Rente um 40 Prozent des übersteigenden Betrags. Wer also Arbeitslosengeld I bezieht, sollte die Bescheide der Rentenversicherung genau prüfen und gegebenenfalls frühzeitig Widerspruch einlegen, wenn eine Anrechnung aus Sicht der Betroffenen nicht korrekt ist.

Welche Alternativen bleiben, wenn der Lebensunterhalt trotzdem nicht gesichert ist?

Geht das Krankengeld zu Ende und lässt sich kein Teilzeitjob finden, bleibt als letzte Stufe der Sicherung das Bürgergeld. 2025 liegt der Regelsatz für alleinstehende Erwachsene weiterhin bei 563 Euro; die Bundesregierung hat eine sogenannte Nullrunde beschlossen, sodass es keine Anhebung gab.

Miete und Heizkosten werden zusätzlich in angemessener Höhe übernommen. Das Bürgergeld wird auf sämtliche anderen Einkünfte – also auch die halbe EM‑Rente – angerechnet, so dass am Ende höchstens der Regelsatz plus Unterkunftskosten ausgezahlt wird.

Welche Rolle spielt die Rehabilitation auf dem Weg zur vollen EM‑Rente?

Gerade bei psychischen Erkrankungen drängen Krankenkassen häufig auf einen Reha‑Antrag. In der Reha prüft ein multidisziplinäres Team, ob die Erwerbsfähigkeit wiederhergestellt werden kann.

Ergibt sich dabei, dass weniger als drei Stunden tägliche Belastbarkeit verbleiben, kann die Rentenversicherung eine volle EM‑Rente bewilligen. Ab diesem Zeitpunkt ruht das Arbeitslosengeld vollständig.

Wer sich trotz Teil‑EM in der Lage fühlt, seine Stunden wieder zu steigern, kann umgekehrt mit einer erfolgreichen Reha die Rückkehr in einen größeren Arbeitsumfang schaffen und so die Hinzuverdienstgrenze ausweiten.

Wie lässt sich die halbe EM-Rente am besten aufstocken?

Der Gesetzgeber bevorzugt eine Kombination aus Teil‑EM‑Rente und Teilzeitbeschäftigung. Ein sozialversicherungspflichtiger Teilzeitjob erhöht nicht nur das laufende Einkommen, sondern sorgt durch eigene Beiträge auch dafür, dass künftig mehr Entgeltpunkte auf dem Rentenkonto landen.

Lässt sich trotz intensiver Bemühungen keine passende Stelle finden, springt zunächst das anteilige Arbeitslosengeld I ein; reicht das nicht, sichert letztlich das Bürgergeld das Existenzminimum.

In jedem Szenario empfiehlt es sich, die eigene Leistungsfähigkeit regelmäßig ärztlich dokumentieren zu lassen und Bescheide der unterschiedlichen Leistungsträger sorgfältig miteinander abzugleichen, um Kürzungen oder Überzahlungen zu vermeiden.

Beratung durch Fachstellen wichtig

Soziale Sicherung bei Krankheit ist ein Geflecht aus Renten‑, Kranken‑ und Arbeitslosenversicherung. Jeder Leistungsträger hat eigene Regeln, Fristen und Anrechnungsmodalitäten.

Gerade der Übergang von Krankengeld zur Rente oder die parallele Zahlung von Teil‑EM‑Rente und Arbeitslosengeld führt immer wieder zu Rückforderungen oder Ruhensbescheiden. Fachanwälte für Sozialrecht, kommunale Sozialberatungen oder Versichertenälteste der Rentenversicherung können helfen, Rechtsansprüche vollständig auszuschöpfen und Fallstricke zu vermeiden.