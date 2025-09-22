EM-Rente kann vor Abschlägen bei der Altersrente so schützen

Lesedauer 3 Minuten

Wenn Krankheit oder Unfall die Erwerbsfähigkeit stark einschränken, ist die Erwerbsminderungsrente für viele Menschen der einzige Anker. Umso größer ist die Sorge, dass diese Rente gekürzt wird.

Genau diese Fragen – ob, warum und ab wann Kürzungen drohen oder vermieden werden können – wollen wir beantworten.

Es geht um die Abschläge bei der Erwerbsminderungsrente, um den wichtigen Bestandsschutz beim späteren Wechsel in die Altersrente und um den Zeitpunkt, ab dem keine Abschläge mehr zu erwarten sind.

Warum es überhaupt Abschläge gibt

Abschläge kennt man vor allem aus der Altersrente, wenn jemand früher als zum gesetzlichen Rentenalter in den Ruhestand geht. Dort lässt sich die Logik nachvollziehen: Wer Leistungen vorzieht, akzeptiert dauerhaft eine Kürzung.

Bei der Erwerbsminderungsrente ist das anders. Niemand entscheidet sich freiwillig für schwere gesundheitliche Einschränkungen, und nicht selten drängen Krankenkassen auf einen Rentenantrag.

Gleichwohl sieht das Rentenrecht Abschläge vor, wenn die Rente vor einer Altersgrenze beginnt. Der Hintergrund ist schlicht: Pro Monat vor dieser Grenze sinkt der Rentenanspruch um 0,3 Prozent; der maximale Abschlag beträgt 10,8 Prozent. Wer also bereits Anfang 60 in eine Erwerbsminderungsrente gehen muss, erreicht schnell den Höchstsatz.

Die wichtige Ausnahme ab 63 – wenn 40 Versicherungsjahre zusammenkommen

Neben dieser strengen Regel gibt es eine entscheidende Entlastung: Ab dem 63. Lebensjahr entfallen die Abschläge, sofern bis dahin mindestens 40 Jahre Wartezeit in der gesetzlichen Rentenversicherung erfüllt sind.

Dabei zählen nicht nur klassische Beschäftigungszeiten, sondern auch weitere anrechenbare Phasen aus dem Lebenslauf.

Für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen relativ spät – etwa mit 63 – in die Erwerbsminderungsrente wechseln müssen und eine lange Versicherungsbiografie mitbringen, ist das ein spürbarer Schutz.

Wer allerdings deutlich früher erwerbsgemindert wird, entkommt den Abschlägen in aller Regel nicht; einen legalen „Trick“, um das zu umgehen, gibt es nicht.

Zurechnungszeit: Warum die Erwerbsminderungsrente oft höher ist als die spätere Altersrente

Erfahrungswerte aus der Beratungspraxis zeigen: Die Erwerbsminderungsrente liegt nicht selten über der späteren Altersrente. Das überrascht zunächst, erklärt sich aber über die Zurechnungszeit.

Sie rechnet die Rente so hoch, als hätte die betroffene Person – vereinfacht gesagt – bis ungefähr zum gesetzlichen Rentenalter weitergearbeitet. Das fängt insbesondere bei frühen Erwerbsminderungen niedrige Punktestände ab und stabilisiert den Zahlbetrag.

Für die Altersrente gibt es diese Hochrechnung in dieser Form nicht, weshalb sie – ausgerechnet nach dem Wechsel – ohne zusätzliche Sicherung niedriger ausfallen könnte.

Bestandsschutz beim Übergang in die Altersrente – ein oft unterschätztes Sicherheitsnetz

Genau hier greift der Bestandsschutz. Wer aus einer Erwerbsminderungsrente in die Altersrente wechselt und zwischen beiden Rentenarten höchstens 24 Monate liegen, darf in der Altersrente nicht weniger erhalten als zuvor. Dieser Schutz ist mehr als eine Randnotiz.

Er verhindert, dass die finanzielle Basis beim Wechsel einbricht, und ist gerade für Menschen wichtig, deren Erwerbsminderungsrente durch die Zurechnungszeit relativ günstig ausfällt.

Der Bestandsschutz gilt unabhängig davon, wie früh die Erwerbsminderung eingesetzt hat; er ist ein generelles Element des Übergangs und muss nicht „verdient“ werden, außer dass die zeitliche Lücke von maximal zwei Jahren gewahrt bleibt.

Früh in die Altersrente – was der Bestandsschutz praktisch ermöglicht

Besonders interessant wird es in der Kombination aus abschlagsfreier Erwerbsminderungsrente ab 63 mit 40 Versicherungsjahren und dem Bestandsschutz. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, kann aus der Erwerbsminderungsrente heraus grundsätzlich auch eine vorgezogene Altersrente beantragen, etwa als langjährig Versicherte ab 35 Versicherungsjahren.

Normalerweise wären damit – je nach Vorziehen – erhebliche Abschläge verbunden. Der Bestandsschutz sorgt aber dafür, dass die tatsächlich gezahlte Altersrente nicht unter die vorherige Erwerbsminderungsrente sinkt. Im Ergebnis eröffnet das die Möglichkeit, den formalen Status früher zu wechseln, ohne dass dies den Geldbeutel schmälert.

Dieser Effekt ist kein Schlupfloch, sondern Ausdruck des gesetzlich verankerten Schutzgedankens beim Rentenübergang.

Grenzen des Systems – und was Betroffene realistisch erwarten können

So hilfreich diese Schutzmechanismen sind, sie ändern nichts am Grundprinzip: Wer vor 63 und ohne erfüllte 40 Versicherungsjahre erwerbsgemindert wird, muss mit Abschlägen leben.

Das kann hart wirken, zumal gesundheitliche Schicksale selten planbar sind. Gleichwohl bleibt die Zurechnungszeit als erheblicher Stabilisator der Rentenhöhe ein zentraler Ausgleich.

Zudem verfestigt der Bestandsschutz die einmal erreichte Höhe bei zeitnahem Wechsel in die Altersrente. Diese beiden Elemente – Zurechnung und Bestandsschutz – sind in der Praxis die wichtigsten Stellschrauben, um finanzielle Einbußen abzufedern.

Einordnung für den konkreten Fall

Im geschilderten Beispiel erfüllt der Betroffene mit 63 die 40-jährige Wartezeit. Seine Erwerbsminderungsrente wird daher nicht durch Abschläge gemindert. Beim späteren Wechsel in die Altersrente greift der Bestandsschutz, sofern die Frist von 24 Monaten eingehalten wird, sodass der Zahlbetrag der Altersrente nicht niedriger sein darf.

Selbst eine formal vorgezogene Altersrente bliebe durch diesen Schutz mindestens auf dem Niveau der Erwerbsminderungsrente. Damit entsteht eine seltene, aber gesetzlich vorgesehene Konstellation, die Betroffenen spürbare Sicherheit verschafft.

Fazit: Klarheit schaffen, Fristen kennen, Unterlagen prüfen

Die Erwerbsminderungsrente ist von Regeln geprägt, die auf den ersten Blick hart, in Teilen aber auch schützend wirken.

Wer vor 63 erwerbsgemindert ist, wird die Abschläge in der Regel nicht vermeiden können. Wer mit 63 und 40 Versicherungsjahren einsteigt, erhält die Rente ohne Abschläge. Die Zurechnungszeit stabilisiert die Leistungshöhe, und der Bestandsschutz verhindert beim zeitnahen Wechsel in die Altersrente eine Verschlechterung.

Entscheidend sind daher drei Punkte: das Alter beim Rentenbeginn, die Summe der anrechenbaren Versicherungsjahre und die Einhaltung der Frist zwischen Erwerbsminderungs- und Altersrente. Wer diese Eckdaten kennt und belegt, kann die eigene Situation realistisch bewerten und unnötige Einbußen vermeiden.