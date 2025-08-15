Bürgergeld in 2025: So viel Miete zahlt das Jobcenter jetzt noch

Lesedauer 3 Minuten

Jobcenter zahlen Leistungsberechtigten die Kosten der Unterkunft und Heizung, allerdings nur bis zur Grenze einer sogenannten Angemessenheit. Kosten, die darüber hinaus gehen, müssen Bürgergeld-Bezieher vom Regelsatz leisten. Was bedeutet das konkret zum Jahreswechsel 2024 / 2025? Das klären wir in diesem Beitrag.

Regionale Unterschiede bei der Miete

Zuerst einmal: Die als Obergrenze gesetzten Kosten sind nicht überall gleich, sondern orientieren sich vor allem am Mietspiegel vor Ort und an der Zahl der Mitglieder der in der Unterkunft lebenden Bedarfsgemeinschaft.

Kurz gesagt: Die durchschnittlichen Mieten im unteren Segment sind in München viel höher als in der ländlichen Lausitz, und dementsprechend setzen die jeweiligen Jobcenter auch eigene Richtwerte fest, um Angemessenheit zu definieren.

Es gelten kommunale Mietschlüssel

Dies geschieht nicht willkürlich, sondern die Behörden richten sich nach einem kommunalen Schlüssel, um zu ermitteln, wie teuer die Mieten in der Gemeinde für vergleichbare einfache Wohnungen sind.

Die Methoden, um diesen Mietspiegel festzulegen, sind im Detail in den jeweiligen Kommunen ebenfalls unterschiedlich und führen bisweilen zu Konflikten, bei denen die Sozialgerichte zugunsten der Leistungsberechtigten entscheiden.

Miethöhen der Stadtviertel werden unterschieden

Bei der Berechnung innerhalb der jeweiligen Gemeinden spielt auch die Miethöhe im jeweiligen Viertel eine Rolle, um Angemessenheit zu definieren. In Hamburg-Billstedt zum Beispiel ist die Miete erheblich niedriger als in Hamburg-Blankenese.

📚 Lesen Sie auch: Lehrer müssen massenhaft Bürgergeld beantragen

Das für Blankenese zuständige Jobcenter in Hamburg-Osdorf wird allerdings vermutlich trotzdem ein Kostensenkungsverfahren einleiten, wenn Betroffene die in Blankenese üblichen Mieten zahlen müssen und darauf drängen, in eine günstigere Gegend zu ziehen.

In Bremen wiederum leisten die Jobcenter einen Wohnzuschlag in Stadtvierteln mit höherem Mietniveau. Das gilt zum Beispiel für Borgfeld, Findorff und Blockland, für Neustadt, Mitte, Oberneuland und die Östliche Vorstadt. Hier zahlt die Behörde zwölf Prozent mehr.

Wohnungsnot ist ein Faktor

Wenn die Miethöhe die gesetzte Grenze der Angemessenheit überschreitet, wird das Jobcenter voraussichtlich ein Kostensenkungsverfahren einleiten und die Betroffenen dazu auffordern, die Kosten zu senken (zum Beispiel durch das Einziehen eines Untermieters oder den Umzug in eine günstigere Wohnung).

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

Wenn die Betroffenen die Kosten nicht senken oder nicht alles ihnen Mögliche dafür tun, die Miete zu verringern, dann müssen sie die überschüssigen Zahlungen selbst vom Regelsatz leisten.

Anders sieht es aus, wenn die Betroffenen nachweislich keine günstigere Wohnung (die also innerhalb der gesetzten Angemessenheit liegt) finden. Dann müssen die Jobcenter in Ausnahmen auch Mieten oberhalb der gesetzten Grenzen übernehmen.

Wie hoch liegt die Mietgrenze in einzelnen Städten?

Wir zeigen Bruttokaltmieten für einige Städte, in denen die Kommunen Angemessenheit verschieden definieren.

Höchstgrenzen für Unterkunftskosten (1 und 2 Personen)

Stadt 1 Person (Euro) 2 Personen (Euro) Berlin 449 543 Dresden 451 558 Hamburg 573 694 Köln 651 788 Frankfurt am Main 786 903 München 849 1.092 Leipzig 346 450

In München gibt es also mehr als doppelt so viel Kosten der Unterkunft vom Jobcenter als in Leipzig.

Unterkunftskosten in verschiedenen Städten

Leipzig Anzahl Personen Kosten (Euro) 3 587 4 671 5 782 Berlin Anzahl Personen Kosten (Euro) 3 669 4 772 5 904 Dresden Anzahl Personen Kosten (Euro) 3 716 4 814 5 963 Hamburg Anzahl Personen Kosten (Euro) 3 813 4 980 5 1.362 Köln Anzahl Personen Kosten (Euro) 3 939 4 1.095 5 1.251 Frankfurt am Main Anzahl Personen Kosten (Euro) 3 1.078 4 1.219 5 1.360 München Anzahl Personen Kosten (Euro) 3 1.286 4 1.569 5 1.939 Duisburg Anzahl Personen Kosten (Euro) 1 380 2 458 3 538 4 626 5 oder mehr 790 Dortmund Anzahl Personen Kosten (Euro) 1 570 2 690 3 820 4 1.040 5 1.230 6 1.310 Düsseldorf Anzahl Personen Kosten (Euro) 1 546 2 632 3 776 4 1.003 5 1.317 6 1.497 Jede weitere Person 180

Die Anpassung der Mietgrenzen

Diese gesetzten Grenzen führen immer wieder zu Konflikten, und das besonders in den Großstädten, in denen die vergleichsweise niedrigen Durchschnittsmieten in den vergangenen Jahren extrem nach oben schnellten, und das auch noch bei ebenso extremer Wohnungsknappheit. Das gilt ganz besonders für Berlin.

Grundsätzlich passen Jobcenter die Grenzen der Angemessenheit an die wechselnden Miethöhen an. Zum Beispiel erhöhten die Behörden der Stadt Essen die übernommenen Kosten im September 2024 deutlich.

Anzahl Personen Kosten (Euro) 1 471,5 2 612,95 3 754,4 4 895,4 5 1.037,50 6 1.131,60 Jede weitere Person 94,5

Kann die Miete auch zu niedrig sein?

Viele Leistungsberechtigte wundern sich, denn bei der Bruttokaltmiete stellen sich Jobcenter manchmal auch quer, wenn sie „zu niedrig“ ist – in einem bestimmten Bereich. Dabei geht es um die monatlichen Nebenkosten, die die Bruttokaltmiete enthält.

Wenn diese Vorausleistungen nämlich stark unter dem Durchschnitt liegen, dann ist eine hohe Nachzahlung wahrscheinlich.

Tipp: Der Mietpreisrechner

Das Jobcenter in Düsseldorf stellt einen Mietkostenrechner zur Verfügung. Mit diesem können Sie selbst berechnen, ob Ihre Miete als angemessen gilt. Erkundigen Sie sich am besten bei Ihrem Jobcenter vor Ort, ob dieses Ihnen ebenfalls die Möglichkeit bietet, selbst zu ermitteln, wie hoch die Kosten der Unterkunft sein dürfen.