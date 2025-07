Anspruch auf Rente mit 63 – auch ohne 45 Jahre Arbeit

Lesedauer 4 Minuten

Viele verbinden mit der „Rente mit 63“ noch immer zwei unterschiedliche Dinge: eine vorgezogene Altersrente mit Abschlag und die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren.

Beides existiert – aber mit klar getrennten Voraussetzungen. Wer die Unterschiede nicht kennt, riskiert teure Fehlentscheidungen.

Zwei Rentenarten, zwei Logiken

Die Altersrente für langjährig Versicherte erlaubt den Rentenbeginn ab 63 Jahren, sobald 35 Jahre anrechenbare Zeiten erreicht sind. Sie ist immer mit Abschlägen verbunden, weil jeder Monat vor der individuellen Regelaltersgrenze zu einer Minderung von 0,3 Prozent führt, maximal 14,4 Prozent.

Maßgeblich ist stets der Abstand zur Regelaltersgrenze, nicht zum 63. Geburtstag. Wer beispielsweise regulär mit 67 in Rente ginge und bereits mit 63 beginnt, verkürzt um 48 Monate – das ergibt 14,4 Prozent Abschlag.

Dem gegenüber steht die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie setzt 45 Jahre Wartezeit voraus und ist abschlagsfrei, kann aber höchstens zwei Jahre vor der persönlichen Regelaltersgrenze beansprucht werden.

Für seit 1964 Geborene liegt diese Grenze bei 67 Jahren, der abschlagsfreie Vorbezug ist daher erst ab 65 Jahren möglich. Bei früheren Jahrgängen verschiebt sich die Altersgrenze stufenweise.

Was für die Wartezeiten zählt – und was nicht

Für die 35 Jahre werden sehr viele Zeiten berücksichtigt: neben Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung etwa Kindererziehung, Pflege naher Angehöriger, Krankengeldzeiten, Arbeitslosengeld I, aber auch Anrechnungszeiten für Schule und Studium. Schul‑ und Studienzeiten zählen frühestens ab dem 17. Geburtstag und höchstens acht Jahre.

Die 45 Jahre sind deutlich schwerer zu erreichen. Hier zählen insbesondere Pflichtbeiträge aus Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit, Kindererziehung als Pflichtbeitragszeit sowie ALG‑I‑Zeiten – jedoch nicht in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn, es sei denn, die Arbeitslosigkeit ist durch Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht.

Bürgergeld (“Hartz IV”) und frühere Arbeitslosenhilfe werden nicht auf die 45 Jahre angerechnet. Schul‑ und Studienzeiten bleiben für die 45‑Jahres‑Wartezeit ebenfalls außen vor. Pflichtbeiträge während einer betrieblichen Berufsausbildung zählen dagegen mit.

Abschläge richtig rechnen – der häufigste Denkfehler

Ein verbreiteter Irrtum betrifft Versicherte, die 45 Jahre erreichen, aber noch früher als zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze aufhören wollen. Die abschlagsfreie Rente für besonders langjährig Versicherte lässt keine zusätzliche Vorverlagerung zu.

Wer noch früher gehen will, muss auf die Rente für langjährig Versicherte ausweichen – und dann wird der Abschlag vom regulären Rentenalter gerechnet. Drei Jahre vor 67 sind nicht 3,6, sondern 10,8 Prozent Minderung.

Diese Differenz kostet über die gesamte Bezugsdauer sehr viel Geld und sollte unbedingt vorab durchgerechnet werden.

Ausgleichszahlungen: Abschläge ganz oder teilweise neutralisieren

Wer fest eine vorgezogene Altersrente plant, kann die zu erwartende Minderung mit Sonderzahlungen nach § 187a SGB VI ausgleichen. Voraussetzung ist eine besondere Rentenauskunft der Deutschen Rentenversicherung, die den maximalen Ausgleichsbetrag ausweist.

Zahlungen sind in Teilbeträgen möglich, regelmäßig bis zur Regelaltersgrenze. Auch Arbeitgeber können solche Beträge leisten; steuerlich kann das attraktiv sein. Beantragt wird die Auskunft mit dem Formular V0210.

Antragstellung: Zeitpunkt, Unterlagen, Hilfe

Die Rente gibt es nur auf Antrag. Für einen nahtlosen Übergang empfiehlt die DRV, den Antrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn zu stellen. Wer noch Kontenklärung oder Nachweise nachreichen muss, sollte mehr Vorlauf einplanen; in der Praxis raten viele Berater zu drei bis sechs Monaten. Unterstützung bieten die ehrenamtlichen Versichertenältesten bzw. Versichertenberater der DRV – kostenfrei und wohnortnah.

Renteninformation, Rentenauskunft, Kontenklärung: Woran Sie die Zahlen erkennen

Bis zur Mitte des Erwerbslebens erhalten Versicherte jährlich eine Renteninformation; ab 55 Jahren kommt alle drei Jahre die ausführliche Rentenauskunft, die die Renteninformation ersetzt.

Sie enthält den Versicherungsverlauf, Angaben zu allen Rentenarten, den Stand der Wartezeiten und ermöglicht die Kontenklärung, falls Zeiten fehlen. Wer früher Einsicht braucht, kann die Auskunft beantragen.

Was netto ankommt: Kranken‑ und Pflegeversicherung

Von der Bruttorente gehen Beiträge zur Kranken‑ und Pflegeversicherung ab. In der Krankenversicherung der Rentner beträgt der Gesamtbeitrag derzeit 16,3 Prozent (14,6 Prozent allgemeiner Satz plus durchschnittlich 1,7 Prozent Zusatzbeitrag). Rentenbeziehende und DRV teilen sich diesen Beitrag je zur Hälfte, auf der Rente lasten damit 8,15 Prozent.

Deutsche Rentenversicherung

Die Beiträge zur Pflegeversicherung tragen Rentnerinnen und Rentner allein. Seit 1. Januar 2025 liegt der Satz bei 3,6 Prozent; Kinderlose zahlen einen Zuschlag von 0,6 Prozentpunkten, also 4,2 Prozent.

Aufgrund der gesetzlichen Nachverrechnung gilt für Juli 2025 einmalig ein Satz von 4,8 Prozent (bzw. 2,4 Prozent bei Beihilfe), ab August 2025 wieder 3,6 bzw. 4,2 Prozent. In Summe ergeben sich damit typischerweise rund 11,75 Prozent Abzüge bei Eltern und etwa 12,35 Prozent bei Kinderlosen – bevor Steuern berücksichtigt sind.

Steuer: Der Besteuerungsanteil steigt – 2025 sind 83,5 Prozent steuerpflichtig

Die gesetzliche Rente unterliegt der nachgelagerten Besteuerung. Entscheidend ist das Jahr des Rentenbeginns. Wer 2025 erstmals Rente bezieht, muss 83,5 Prozent der Jahresrente versteuern; 16,5 Prozent bleiben als Rentenfreibetrag lebenslang steuerfrei.

Der Besteuerungsanteil steigt schrittweise, bis 2058 Neurentnerinnen und Neurentner ihre Rente voll versteuern müssen.

Ob tatsächlich Einkommensteuer anfällt, hängt von der gesamten Einkommenssituation und den Freibeträgen ab. Das Bundesfinanzministerium stellt dafür Orientierungswerte bereit.

Fazit: Mit 63 in Rente – ja, aber nur mit Plan

Wer mindestens 35 Jahre zusammenbekommt, kann ab 63 in die Altersrente für langjährig Versicherte gehen – immer mit Abschlägen, berechnet vom regulären Rentenalter. Wer 45 Jahre erreicht, darf abschlagsfrei, aber höchstens zwei Jahre früher, also in der Regel ab 65, in den Ruhestand. ALG I zählt grundsätzlich mit, nicht aber in den letzten 24 Monaten vor Rentenbeginn, außer bei Insolvenz oder Geschäftsaufgabe; Bürgergeld wird nur für die 35 Jahre berücksichtigt.

Schul‑ und Studienzeiten helfen bei 35, nicht bei 45 Jahren. Vor dem Antrag lohnt die Kontenklärung; wer früher gehen möchte, sollte Ausgleichszahlungen prüfen. Und bei der finanziellen Planung müssen KV/PV‑Beiträge und die Steuer realistisch einbezogen werden.

Weiterführende Quellen:

1. Deutsche Rentenversicherung (DRV): Informationen zu Altersrenten, Abschlägen, Wartezeiten, Rentenauskunft, KV/PV und Antragstellung.

2. SoVD Schleswig‑Holstein: Einordnung Bürgergeld und 45‑Jahres‑Wartezeit.