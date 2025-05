Schwerbehinderung: Gericht kippt Schutzfrist wenn GdB herabgesenkt wird

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente

Betreuungs- und Pflegeleistungen, die Betroffene aus ihrem „Persönlichen Budget“ bezahlen, sind umsatzsteuerfrei. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Donnerstag, 15. Mai 2025, veröffentlichten ...