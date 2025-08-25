Rente: Wer diese Frist jetzt verpasst, zahlt doppelt

Lesedauer 2 Minuten

Ein Richterspruch vom 3. Juli 2024 macht klar: Wer seine Krankenversicherungszeiten nicht genau prüft, verliert dauerhaft den Anspruch auf die günstige „Krankenversicherung der Rentner“ (KVdR).

Ein 72-Jähriger scheiterte, weil ihm am Stichtag seines Rentenantrags nur zwei Jahre in der gesetzlichen Krankenversicherung fehlten. Das Beispiel zeigt, wie schnell aus Unachtsamkeit jedes Jahr mehrere Tausend Euro Mehrkosten entstehen.

Urteil vom 3. Juli 2024 verschärft KVdR-Zugang

Das Landessozialgericht Mecklenburg-Vorpommern bestätigte die Kasse: Ohne erfüllte 9/10Regel darf sie die Aufnahme in die KVdR verweigern. Entscheidend bleibt der Tag, an dem der Rentenantrag eingeht – spätere Nachweise zählen nicht. Persönliche Umstände, Unwissenheit oder Gesundheitsprobleme mildern die Anforderung nicht.

Warum zwei Jahre Privatversicherung teuer werden können

Der Kläger war jahrzehntelang pflichtversichert, wechselte dann 13 Jahre in eine private Krankenversicherung (PKV) und kehrte erst kurz vor der Rente zurück. Zwei Jahre und 20 Tage fehlten, um innerhalb der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens 90 Prozent GKV-Mitgliedschaft nachzuweisen.

Ergebnis: lebenslange freiwillige GKV mit Beitrag auf die gesamte Brutto­rente plus Betriebsrenten – derzeit bis zu 18 Prozent. In der KVdR würden nur rund 14,6 Prozent auf die gesetzliche Rente anfallen.

9/10Regel: Das steckt dahinter

Paragraf 5 Absatz 1 Nr. 11 SGB V verlangt, dass Versicherte in der zweiten Hälfte ihres Berufslebens mindestens neun Zehntel gesetzlich abgesichert waren. Kindererziehungs-, Pflege- oder Arbeitslosenzeiten können helfen, Lücken zu schließen. Wer jedoch lange in der PKV oder im Ausland versichert war, hat häufig zu wenig GKV-Monate.

Selbstständige, Freiberufler und Spätwechsler besonders gefährdet

Viele Selbstständige wechseln erst mit knapp 55 Jahren zurück in die gesetzliche Kasse. Ab diesem Alter erschwert § 6 SGB V eine Rückkehr zusätzlich. Auch Beamte auf Zeit, Ärztinnen mit Praxiserwerb oder IT-Freelancer gehören zur Risikogruppe. Für sie bedeutet das Urteil: Wer zu spät rechnet, zahlt im Ruhestand freiwillig – und zwar auf Dauer.

Beitragsunterschied: bis zu 300 Euro im Monat

KVdR: Beitragssatz 14,6 % + kassenindividueller Zusatzbeitrag (Ø 1,7 %), nur auf gesetzliche Rente

Beitragssatz 14,6 % + kassenindividueller Zusatzbeitrag (Ø 1,7 %), nur auf gesetzliche Rente Freiwillige GKV: Gleicher Satz, aber Berechnung auf alle Renten und Kapital­einkünfte bis zur Beitrags­bemessungs­grenze (2025: 5 175 €).

Bei 2 000 € gesetzlicher Rente und 800 € Betriebsrente liegen die Mehrkosten aktuell bei rund 280 € monatlich – jedes Jahr fast 3 400 €. Hochgerechnet auf 20 Rentenjahre summiert sich das Minus auf gut 68 000 €.

Jetzt handeln, Kosten sparen

Prüfen Sie frühzeitig, ob Ihnen Monate fehlen. Eine freiwillige Nachversicherung in der GKV kann sinnvoll sein, solange Sie noch erwerbstätig sind. Manche schaffen die Quote, indem sie den Rentenantrag um wenige Monate verschieben oder stufenweise aus dem Beruf aussteigen. Wichtig: Die Frist läuft erst mit der ersten Altersrente, nicht mit Arbeitslosengeld I oder Bürgergeld.

Beratungsstellen und Fristen im Überblick

Lassen Sie zunächst Ihre Anwartschaften kostenlos von der gesetzlichen Krankenkasse prüfen. Sozialverbände wie VdK und SoVD unterstützen Sie dabei mit fundierter Rechtsberatung, während zugelassene Rentenberater Einsparpotenziale berechnen und den gesamten Schriftverkehr übernehmen.

Beachten Sie, dass gegen einen ablehnenden Kassenbescheid nur eine einmonatige Widerspruchsfrist läuft. Reichen Sie Ihren Rentenantrag daher erst ein, wenn Ihr KVdR-Status schriftlich bestätigt ist.

Zusammenfassung

Das Urteil zeigt deutlicher denn je: Die 9/10Regel ist kein bürokratischer Nebensatz, sondern entscheidet über die Höhe Ihrer Lebenshaltungskosten im Alter. Wer heute Mitte 50 ist und Lücken hat, sollte sofort handeln. Jeder zusätzlicher Pflichtversicherungs­monat in der GKV kann später hunderte Euro pro Monat sparen. Lassen Sie Ihren Status prüfen, bevor Sie den Rentenantrag unterschreiben – so behalten Sie Ihr Geld, statt es der Krankenkasse zu schenken.