Veröffentlicht am von Sebastian Bertram

Behörde darf Kindergeld nicht einfach kürzen – Urteil

Kommen für Eltern auch ausländische Familienleistungen für ihr in Deutschland lebendes Kind infrage, darf deshalb das deutsche Kindergeld nicht sofort gekürzt werden. Denn gibt es von der ausländischen Verbindungsstelle keinerlei Information über einen grundsätzlich möglichen Anspruch über ausländische Familienleistungen, muss die Familienkasse das volle Kindergeld zahlen, entschied das Finanzgericht Köln in einem am Montag, 27. Oktober 2025, veröffentlichten Urteil (Az.: 14 K 950/22).

Gegen die Entscheidung hat die Familienkasse inzwischen Revision beim Bundesfinanzhof (BFH) in München eingelegt. Dort ist das Verfahren unter dem Aktenzeichen III R 28/25 anhängig.

Familienkasse darf nicht vorschnell Kindergeld kürzen

Im Streitfall ging es um eine alleinerziehende deutsche Mutter einer inzwischen zehnjährigen Tochter. Der Vater war als Soldat der britischen Armee in Deutschland stationiert und lebt derzeit in England.

Als die Mutter von der Familienkasse deutsches Kindergeld beantragt hatte, zahlte die Behörde lediglich einen gekürzten Betrag. Sie rechnete das britische Kindergeld („Child benefit“) mindernd an und ging davon aus, dass für den Vater ein vorrangiger Anspruch auf britische Familienleistungen besteht. Allerdings hatte die britische Verbindungsstelle auf ein Auskunftsersuchen der Familienkasse über einen möglichen Anspruch auf die Familienleistungen nicht geantwortet.

Finanzgericht Köln: Anspruch auf ausländische Leistung muss klar sein

Damit hat die klagende Mutter Anspruch auf Zahlung des vollen Kindergeldes, urteilten am 23. Mai 2025 die Kölner Finanzrichter. Von der Klägerin könne auch nicht verlangt werden, dass sie weitere Auskunftsersuchen abwartet. Denn dies käme letztlich einer faktischen Kürzung der Familienleistung gleich.

Im Streitfall lägen die Anspruchsvoraussetzungen für das deutsche Kindergeld auch unstreitig vor. Nach EU-Recht müsse die nachrangig zuständige Familienkasse Kindergeld nach den nationalen Vorschriften in voller Höhe zahlen, wenn aufgrund fehlender Mitwirkung des ausländischen Trägers nicht zweifelsfrei geklärt werden könne,ob ein den deutschen Kindergeldanspruch ausschließender Anspruch auf ausländische Familienleistungen bestehe.

Trotz des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union würden auch weiterhin noch bestimmte EU-Verordnungen gelten, wie etwa hinsichtlich der Koordinierung der Ansprüche auf Familienleistungen, so das Finanzgericht.

📚 Lesen Sie auch:

Weitere aktuelle News:

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Bürgergeld: Gericht erklärt Existenzminimum für unantastbar - Urteil

Bürgergeld: Gericht erklärt Existenzminimum für unantastbar – Urteil

Wer Bürgergeld bezieht, lebt am gesetzlichen Existenzminimum. Diese Sozialleistung deckt nur das Nötigste für den Lebensunterhalt ab – mehr nicht. Gerät jemand in dieser Lage in Konflikt mit dem Strafrecht, ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Sozialhilfe: Das Sozialamt schnappt sich einfach so das Erbe

Sozialhilfe: Das Sozialamt schnappt sich einfach so das Erbe

Auf viele Erben wartet eine böse Überraschung. Der verstorbene pflegebedürftige Vater, die Ehefrau, die im Pflegeheim lebte und Sozialhilfe empfing, hinterlässt ihnen ein Häuschen oder etwas Bargeld. Kaum kommt die Nachricht ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Sozialhilfe: Sparsame Sozialhilfeempfänger verlieren Anspruch auf neue Sozialleistung

Sozialhilfe: Sparsame Sozialhilfeempfänger verlieren Anspruch auf neue Sozialleistung

Wegen angesparter Grundsicherungs-Nachzahlung nach dem SGB 12 hat ein Antragsteller kein Anspruch auf neue laufende Sozialleistungen. Nachzahlungen von Sozialleistungen sind zwar kein anrechenbares Einkommen, aber anzurechnendes Vermögen. Dies gilt umso mehr, wenn ...
Weiterlesen