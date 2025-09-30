Wie viel Rente darf man beziehen, damit sie steuerfrei bleibt?

Lesedauer 5 Minuten

Die kurze Antwort lautet: Es gibt keine eine feste Euro-Grenze, die für alle Rentnerinnen und Rentner gilt. Ob Ihre Rente am Ende steuerfrei bleibt, hängt von mehreren Stellschrauben ab – vor allem vom Grundfreibetrag des jeweiligen Jahres, vom individuell festgeschriebenen steuerfreien Rentenanteil (Rentenfreibetrag), vom Jahr Ihres Rentenbeginns, von weiteren Einkünften und von abzugsfähigen Ausgaben wie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen.

Im Folgenden ordne ich alles ein und zeige anhand von Rechenbeispielen, ab welchen Größenordnungen eine gesetzliche Rente 2025 typischerweise steuerfrei bleibt.

Der Ausgangspunkt: der Grundfreibetrag 2025

Der Schwellenwert ist der Grundfreibetrag. Er stellt sicher, dass das Existenzminimum steuerfrei bleibt. 2025 liegt er bei 12.096 Euro für Alleinstehende; bei gemeinsamer Veranlagung verdoppelt sich der Betrag auf 24.192 Euro. Erst wenn das zu versteuernde Einkommen diese Schwelle übersteigt, fällt Einkommensteuer an.

Wie Renten besteuert werden – und warum das Jahr des Rentenstarts zählt

Seit 2005 gilt die nachgelagerte Besteuerung: Renten werden schrittweise stärker besteuert, während Vorsorgeaufwendungen in der Erwerbsphase zunehmend steuerfrei gestellt wurden. Maßgeblich ist das Jahr des erstmaligen Rentenbezugs.

Wer ab 2023 neu in Rente ging, für den steigt der „Besteuerungsanteil“ nur noch in Schritten von 0,5 Prozentpunkten pro Jahr. Volle 100 Prozent gelten erstmals für Rentenbeginne ab 2058. Für alle früheren Jahrgänge bleibt ein individueller Rentenfreibetrag – ein fester Eurobetrag – lebenslang erhalten.

Konkret heißt das: Beginnen Sie 2025 erstmals eine gesetzliche Rente, sind 83,5 Prozent der Bruttorente grundsätzlich steuerpflichtig; 16,5 Prozent bilden – bezogen auf das erste volle Rentenjahr – Ihren dauerhaft festgeschriebenen Rentenfreibetrag. Beginnen Sie deutlich früher, ist Ihr steuerpflichtiger Anteil niedriger und Ihr Freibetrag höher; bei Rentenstart 2015 waren beispielsweise 70 Prozent steuerpflichtig.

Was mindert die Steuerlast zusätzlich?

Neben dem Rentenfreibetrag wirken mehrere pauschale oder individuelle Abzüge. Das Finanzamt berücksichtigt bei Renteneinkünften automatisch einen Werbungskosten-Pauschbetrag von 102 Euro jährlich. Daneben gibt es den Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro (bei Zusammenveranlagung 72 Euro). Beide Pauschalen reduzieren die steuerliche Bemessungsgrundlage – ohne Belegnachweis.

Besonders ins Gewicht fallen die eigenen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Beiträge zur „Basisabsicherung“ sind als Sonderausgaben grundsätzlich in voller Höhe abziehbar; das gilt auch im Rentenalter.

Dadurch sinkt das zu versteuernde Einkommen oft spürbar. In der Praxis variieren diese Beiträge je nach Krankenkasse, Pflegebeitrag und persönlicher Situation (zum Beispiel Kinderlosenzuschlag in der Pflegeversicherung).

Wichtig ist außerdem die Unterscheidung nach Einkunftsarten: Der Altersentlastungsbetrag – oft mit Renten verwechselt – gilt nicht für gesetzliche Renten oder Pensionen, sondern nur für bestimmte voll steuerpflichtige Einkünfte wie Arbeitslohn im Alter oder gewerbliche/vermietungsbezogene Einkünfte. Er hilft bei der Frage der Rentensteuerfreiheit daher regelmäßig nicht weiter.

Rechenbeispiele: Ab welcher gesetzlichen Bruttorente bleibt es 2025 typischerweise steuerfrei?

Zur Einordnung folgen zwei typische Szenarien für Alleinstehende im Jahr 2025. Es handelt sich um Näherungen, weil individuelle Faktoren – vor allem Ihre tatsächlichen Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge – die Grenze verschieben.

Fall A: Rentenbeginn 2025, keine weiteren Einkünfte

Ohne Berücksichtigung individueller Versicherungsbeiträge, allein mit den Pauschalen, ergibt sich überschlägig eine Steuerfrei-Grenze von rund 14.650 Euro Jahres-Bruttorente (etwa 1.220 Euro pro Monat).

Rechnet man typische eigene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung mit ungefähr elf Prozent des Zahlbetrags ein, steigt die steuerliche Schwelle näher an etwa 16.900 Euro pro Jahr (rund 1.400 Euro pro Monat). Grundlage der Rechnung sind der Besteuerungsanteil 2025 von 83,5 Prozent, der Grundfreibetrag 2025 sowie die Pauschalen.

Fall B: Rentenbeginn 2015, keine weiteren Einkünfte

Weil der steuerpflichtige Anteil bei früherem Rentenstart niedriger ist, liegt die steuerliche Schwelle höher. Ohne individuelle Versicherungsbeiträge ergibt sich überschlägig eine Grenze von rund 17.500 Euro Jahres-Bruttorente (etwa 1.455 Euro pro Monat).

Unterstellt man wiederum rund elf Prozent eigene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, sind es näher bei rund 20.700 Euro im Jahr (etwa 1.730 Euro pro Monat). Die Spannbreite zeigt, wie stark das Jahr des Rentenbeginns die Steuerwirkung prägt.

Diese Rechenwege dienen der Orientierung. In Ihrem konkreten Fall können zusätzliche Sonderausgaben (zum Beispiel Spenden oder Kirchensteuer), außergewöhnliche Belastungen, ein Grad der Behinderung, Nebeneinkünfte, Kapitalerträge nach Sparer-Pauschbetrag oder die Zusammenveranlagung mit einer Partnerin oder einem Partner die Latte merklich verschieben.

Maßgeblich ist stets das „zu versteuernde Einkommen“ nach allen Abzügen – nicht die bloße Bruttorente.

Tabelle: Rente steuerfrei in 2025

Rente steuerfrei – Orientierung 2025 (Deutschland) Erläuterung Grundfreibetrag 12.096 € für Alleinstehende; 24.192 € bei Zusammenveranlagung. Erst oberhalb fällt Einkommensteuer an. System Nachgelagerte Besteuerung seit 2005: Rente im Alter zunehmend steuerpflichtig, Vorsorgeaufwendungen in der Erwerbsphase begünstigt. Besteuerungsanteil (gesetzliche Rente) Abhängig vom erstmaligen Rentenbeginn. Start 2025: 83,5 % der Jahresbruttorente steuerpflichtig; 16,5 % bilden den lebenslang festen Rentenfreibetrag. Rentenfreibetrag Ein individueller Eurobetrag, ermittelt aus dem ersten vollen Rentenjahr; bleibt dauerhaft konstant und wächst nicht mit Rentenanpassungen. Automatische Pauschalen Werbungskosten-Pauschbetrag 102 € jährlich; Sonderausgaben-Pauschbetrag 36 € (72 € bei Zusammenveranlagung). Kranken- & Pflegeversicherung Beiträge zur Basisabsicherung voll als Sonderausgaben abziehbar (inkl. Pflege, ggf. mit Kinderlosenzuschlag); senken das zu versteuernde Einkommen spürbar. Weitere Einkünfte Zusätzliche Einnahmen (z. B. Miete, Arbeit im Alter) erhöhen das zu versteuernde Einkommen. Kapitalerträge i. d. R. mit Abgeltungsteuer; Günstigerprüfung möglich. Altersentlastungsbetrag Gilt nicht für gesetzliche Renten oder Pensionen; betrifft nur bestimmte andere Einkünfte im Alter. Betriebsrenten & Pensionen Werden wie Arbeitslohn besteuert; statt Rentenfreibetrag gilt ein (abschmelzender) Versorgungsfreibetrag. Riester- & Basisrenten Förderbedingt im Alter grundsätzlich steuerpflichtig; Behandlung entspricht der nachgelagerten Besteuerung (wie gesetzliche Rente, abhängig vom Rentenbeginn). Private Leibrenten Nicht geförderte Verträge werden nur mit dem Ertragsanteil besteuert; Höhe richtet sich nach dem Alter bei Rentenbeginn. Orientierungswerte Steuerfreiheit (alleinstehend) Ohne weitere Einkünfte: Rentenbeginn 2025 oft bis ca. 14.650 € p. a. brutto steuerfrei; mit typischen KV/PV-Beiträgen eher bis ca. 16.900 € p. a.

Rentenbeginn 2015: ohne KV/PV ca. 17.500 € p. a.; mit typischen KV/PV-Beiträgen ca. 20.700 € p. a. Monatliche Daumenwerte Rentenbeginn 2025: grob ~1.220–1.400 € brutto/Monat; Rentenbeginn 2015: grob ~1.455–1.730 € brutto/Monat (je ohne/mit typischen KV/PV-Beiträgen). Zusammenveranlagung Grundfreibetrag verdoppelt sich; steuerliche Schwellen verschieben sich entsprechend nach oben. Steuererklärung & Meldungen Erklärungspflicht, sobald Steuer anfällt; Daten der gesetzlichen Rente meldet die Deutsche Rentenversicherung elektronisch an die Finanzverwaltung. Wichtiger Hinweis Es zählt stets das zu versteuernde Einkommen nach allen Abzügen. Werte sind Orientierung und ersetzen keine individuelle Steuerberatung.

Und wie ist es mit Betriebsrenten, Riester/Rürup und privaten Renten?

Betriebsrenten und Beamtenpensionen werden steuerlich wie Arbeitslohn behandelt; statt eines Rentenfreibetrags greift – je nach Jahr des Pensionsbeginns – ein schrumpfender Versorgungsfreibetrag. Riester-Renten sind im Alter grundsätzlich voll zu versteuern, weil die Beiträge gefördert wurden.

Private Leibrenten aus ungeförderten Verträgen werden hingegen nur mit dem sogenannten Ertragsanteil besteuert, der sich nach dem Alter bei Rentenbeginn richtet.

Welche Mischung Sie beziehen, beeinflusst die Frage, ob am Ende Einkommensteuer entsteht. Die Grundlogik bleibt: Erst wenn das zu versteuernde Einkommen die Grundfreibetrags-Schwelle übersteigt, fällt tatsächlich Steuer an.

Steuererklärungspflicht und praktische Hilfen

Eine Steuererklärung müssen Sie abgeben, sobald voraussichtlich Einkommensteuer anfällt – bei ausschließlich gesetzlicher Rente meldet die Deutsche Rentenversicherung die relevanten Daten elektronisch an die Finanzverwaltung.

Wer es vorab genau wissen will, kann eine Probeberechnung mit dem Alterseinkünfte-Rechner der Finanzverwaltung durchführen oder sich bei Lohnsteuerhilfevereinen beziehungsweise Steuerberaterinnen und Steuerberatern beraten lassen.

Fazit

„Wie viel Rente bleibt steuerfrei?“ ist keine starre Zahl, sondern das Ergebnis aus Grundfreibetrag, dem vom Rentenstart abhängigen Rentenfreibetrag, Ihren Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen und Ihrer gesamten Einkommenssituation.

Für 2025 geben die Beispiele eine Richtung: Wer erst 2025 startet, bleibt – ohne weitere Einkünfte – oft bis grob 1.200 bis 1.400 Euro monatlicher Bruttorente steuerfrei; wer schon länger Rente bezieht, hat wegen des höheren Rentenfreibetrags meist etwas mehr Luft.

Verbindlich wird es erst, wenn Sie Ihre persönlichen Daten durchrechnen. Das schützt vor Überraschungen – und nutzt alle legalen Abzugsmöglichkeiten.

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine individuelle Steuerberatung. Alle Zahlen beziehen sich auf den Veranlagungszeitraum 2025.