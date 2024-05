Wird die Rente in 2025 gekürzt? Rentenexperte klärt auf!

Lesedauer 2 Minuten

Die Zeitungen berichten von einer bevorstehenden Rentenkürzung im kommenden Jahr. Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel von äußerte sich kritisch zu den Spekulationen über mögliche Rentenkürzungen im Jahr 2025. Er stellt ein paar Fakten klar.

Fokus Online berichtet über mögliche Rentenkürzungen

Laut einem Artikel auf Fokus Online vom 21. Mai 2024 steht die Ampelregierung so sehr unter Druck, dass die Renten ab 2025 gekürzt werden müssen. Hintergrund dieser Diskussion sind die sinkenden Steuereinnahmen und der problematische Bundeshaushalt.

Knöppel fasst die Aussagen des Berichts wie folgt zusammen: „2025 muss die Ampelregierung ihre Renten kürzen oder das Undenkbare tun.“

Rentenkürzungen rechtlich unmöglich

Der Rentenexperte stellt jedoch klar, dass eine solche Maßnahme in Deutschland gesetzlich überhaupt nicht möglich ist. „Eine Rentenkürzung ist in Deutschland gesetzlich überhaupt gar nicht möglich“, betont der Rechtsanwalt.

Das Sozialgesetzbuch VI (SGB VI) müsste hierfür grundlegend geändert oder abgeschafft werden, was laut dem Rentenexperten im Bundestag keine Mehrheit finden würde.

Peter Knöppel kritisiert die Berichterstattung scharf und wirft Fokus Online vor, das Narrativ von Finanzminister Christian Lindner und anderen Stimmen zu unterstützen.

„Focus Online bläst voll in das Horn von Herrn Lindner und Co, die ja nichts anderes können als Sozialleistungen zu kürzen“, erklärt er. Zudem verweist Knöppel auf die politische Realität, in der Parteien wie die SPD solche Maßnahmen nicht unterstützen würden.

Solche Maßnahmen würden der SPD noch weniger Stimmen bei einer Wahl einbringen, so der Experte.

Ökonomische Folgen von Rentenkürzungen

Neben den rechtlichen Hürden hebt Knöppel auch die ökonomischen Konsequenzen hervor: „Wenn ich Renten kürze, sparen die Leute, geben kein Geld aus, das heißt also auch Steuereinnahmen und Umsätze von Unternehmen brechen weg.“ Diese wirtschaftliche Logik steht im Gegensatz zu den vorgeschlagenen Kürzungen.

Lediglich die Rentenerhöhung könnte ausbleiben

Abschließend appelliert Knöppel, sich nicht von derartigen Berichten verunsichern zu lassen. Er versichert: „Die Renten werden 2025 nicht gekürzt.“ Lediglich bei einer stagnierenden Lohnsteigerung könnte es zu keiner Rentenerhöhung kommen, eine Kürzung sei jedoch ausgeschlossen.

Rechtsanwalt Peter Knöppel bleibt optimistisch und betont die Wichtigkeit fundierter Information: „Sie haben ja den Rentenberater Knöppel, der Sie darauf hinweist, dass das alles Unfug ist und Sie sich deshalb auch keine Sorgen machen müssen.“