Rentner aufgepasst: Führerscheine und Personalausweise werden in physisch bald abgeschafft

Der Führerschein und der Personalausweis, zwei Dokumente, die bislang als unverzichtbare Begleiter im Alltag galten, werden sich ab 2026 verändern. Die physische Form dieser Dokumente wird zunehmend der Vergangenheit angehören, während die digitale Welt Einzug hält.

Aber was bedeutet das genau für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Rentner, die oft Schwierigkeiten haben, sich in der digitalen Welt zurechtzufinden?

Was bedeutet die Abschaffung von Führerschein und Personalausweis in physischer Form?

Der Personalausweis und der Führerschein sind Dokumente, die uns Zugang zu verschiedenen Bereichen des Lebens ermöglichen.

Der Personalausweis dient der Identitätsbestätigung bei Reisen innerhalb der Europäischen Union und für Behördengänge.

Der Führerschein ermöglicht uns Mobilität, sei es mit dem Auto, Motorrad oder gar dem Lkw.

Doch ab 2026 wird es voraussichtlich keine physischen Versionen mehr von diesen Dokumenten geben, da die Europäische Union die Einführung des sogenannten „EU Digital Identity Wallets“ plant.

Was ist das EU Digital Identity Wallet?

Das EU Digital Identity Wallet (eID Wallet) ist eine Art digitale Brieftasche, die auf dem Smartphone gespeichert wird. In dieser App können Führerschein, Personalausweis, aber auch andere Dokumente und Informationen, wie Bankverbindungen oder Vertragsdaten, digital hinterlegt werden.

So könnten Sie zum Beispiel ein Auto mieten, Verträge abschließen oder Ihre Identität online bestätigen – alles über eine einzige App.

Dies stellt einen enormen Wandel dar, der weitreichende Auswirkungen auf das tägliche Leben haben wird. Es ist ein Schritt in die „totale Digitalisierung“, wie der Rechtsanwalt Peter Knöppel es formuliert.

Was bedeutet das für ältere Menschen und Rentner?

Gerade für Rentner und ältere Menschen, die oft nicht so technikaffin sind wie jüngere Generationen, könnte diese Umstellung eine große Herausforderung darstellen. Viele von ihnen sind es gewohnt, physische Dokumente bei sich zu tragen und mit Bargeld zu bezahlen.

Nun werden sie sich jedoch in einer Welt zurechtfinden müssen, in der diese analogen Formen der Identifikation und Bezahlung immer weiter verschwinden.

Peter Knöppel, Rechtsanwalt und Rentenberater aus Halle weist darauf hin, dass sich “besonders ältere Semester mit der digitalen Welt schwertun”. Die Umstellung auf eine digitale Identität erfordert daher “nicht nur technisches Verständnis, sondern auch ein Umdenken in der alltäglichen Lebensführung”.

Was bringt die Zukunft der Digitalisierung?

Die Digitalisierung schreitet mit großen Schritten voran, und viele Aspekte unseres Lebens, die früher analog verliefen, sind bereits vollständig digitalisiert. Ob Reisen buchen, Online-Bezahlsysteme wie PayPal nutzen oder Versicherungen online abschließen – all diese Prozesse laufen heutzutage digital ab.

Die Einführung des eID Wallets fügt sich nahtlos in diese Entwicklung ein. Laut Knöppel wird der Wandel zu einer vollständig digitalisierten Welt unausweichlich sein. Bargeld wird schrittweise verschwinden, und auch der physische Führerschein sowie der Personalausweis werden langfristig abgelöst.

Wie sicher ist die Nutzung des eID Wallets?

Ein oft diskutierter Punkt im Zusammenhang mit der Digitalisierung ist der Datenschutz. Insbesondere bei der Speicherung sensibler Informationen wie der Identität oder Bankdaten auf dem Smartphone kommen bei vielen Menschen Bedenken auf.

Das eID Wallet wird jedoch nach höchsten Sicherheitsstandards entwickelt, um den Schutz persönlicher Daten zu gewährleisten.

Europäische Datenschützer arbeiten bereits an Lösungen, um potenzielle Risiken zu minimieren. Trotzdem bleibt die Sorge, dass in einer digitalen Welt das Risiko von Datenmissbrauch höher sein könnte als in der analogen.

Welche Vorteile bringt das eID Wallet mit sich?

Neben den Herausforderungen, insbesondere für ältere Generationen, bietet das eID Wallet auch viele Vorteile. So wird die Identifikation und Verwaltung wichtiger Dokumente stark vereinfacht.

Anstatt mehrere Karten oder Ausweise mit sich führen zu müssen, genügt ein Smartphone, um alle wichtigen Informationen immer griffbereit zu haben.

Dadurch wird auch der Umgang mit behördlichen Angelegenheiten, Vertragsabschlüssen oder Bankgeschäften deutlich effizienter. Gleichzeitig eröffnet das eID Wallet die Möglichkeit, Gesundheitsdienste digital zu nutzen oder Steuererklärungen online abzugeben.

Wie wird sich das alltägliche Leben verändern?

Die Digitalisierung wird unser Leben weiter vereinfachen, aber auch neue Anforderungen an uns stellen. Während jüngere Generationen in vielen Bereichen bereits vollständig digital agieren, wird die Einführung des eID Wallets ältere Menschen vor neue Herausforderungen stellen.