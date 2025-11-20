Wechsel vom Jobcenter zum Sozialamt – Das ist jetzt wichtig

Lesedauer 9 Minuten

Der Wechsel vom Jobcenter zum Sozialamt ist für viele Menschen ein einschneidender Schritt. Häufig steckt dahinter eine gesundheitliche Verschlechterung oder das Erreichen der Altersgrenze. Gleichzeitig tauchen viele Fragen auf: Wer zahlt künftig? Muss ich einen neuen Antrag stellen? Ändern sich Beträge und Regeln? Und wie verhindere ich eine Lücke in den Leistungen?

Unterschiede zwischen Bürgergeld und Sozialhilfe

Zwei unterschiedliche Systeme: Jobcenter (SGB II) und Sozialamt (SGB XII)

Jobcenter und Sozialamt sichern in Deutschland den Lebensunterhalt von Menschen, die ihn nicht selbst decken können. Sie arbeiten jedoch auf der

Grundlage verschiedener Gesetzbücher: Das Jobcenter zahlt Bürgergeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Anspruch haben erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können und dem Arbeitsmarkt grundsätzlich zur Verfügung stehen. Erwerbsfähig ist nach der gängigen Definition, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann.

Das Sozialamt ist zuständig für Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII). Dazu gehören insbesondere

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII) sowie Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII).

Anspruch besteht, wenn jemand dauerhaft oder vorübergehend nicht erwerbsfähig ist und Einkommen und Vermögen den Lebensunterhalt nicht decken.

Ausschlaggebend für die Abgrenzung ist also, ob jemand als erwerbsfähig gilt oder nicht. Dies wird in der Fachliteratur immer wieder hervorgehoben.

Wann das Sozialamt statt des Jobcenters zuständig ist

Im Alltag führt eine Reihe typischer Konstellationen dazu, dass nicht mehr das Jobcenter, sondern das Sozialamt zahlt.

Erreichen der Altersgrenze

Wer die gesetzliche Altersgrenze erreicht hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus Rente und sonstigem Einkommen bestreiten kann, hat Anspruch auf Grundsicherung im Alter nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Die Altersgrenze ist in § 41 SGB XII geregelt und steigt – abhängig vom Geburtsjahrgang – schrittweise an.

Mit Erreichen dieser Altersgrenze scheidet die betroffene Person aus dem Bürgergeld-System aus. Läuft der Hilfebedarf weiter, wird das Sozialamt mit der Grundsicherung im Alter zuständig.

Die Bundesagentur für Arbeit weist in ihren Weisungen darauf hin, dass Menschen, die Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII erhalten, keinen Anspruch mehr auf Leistungen nach dem SGB II haben.

Dauerhafte volle Erwerbsminderung

Ein weiterer häufiger Grund für den Wechsel ist eine dauerhafte volle Erwerbsminderung.

Das betrifft Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, bei denen dauerhaft angenommen wird, dass sie weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten können. Diese Personen können Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII erhalten, wenn ihr Einkommen und Vermögen nicht ausreichen.

Ob eine dauerhafte volle Erwerbsminderung vorliegt, stellt in der Regel die Deutsche Rentenversicherung fest. Viele Betroffene kommen aus dem Bürgergeld-Bezug; das Jobcenter veranlasst dann ein medizinisches Gutachten und fordert häufig zur Beantragung einer Erwerbsminderungsrente auf. Wird die volle und dauerhafte Erwerbsminderung anerkannt, ist das Sozialamt zuständig.

Vorübergehende volle Erwerbsminderung ohne erwerbsfähige Angehörige

Etwas anders liegt der Fall, wenn jemand zwar voll erwerbsgemindert ist, dies aber nur vorübergehend (also nicht auf Dauer) und keine erwerbsfähige Person in der Bedarfsgemeinschaft lebt. In solchen Situationen kommt Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII in Betracht.

Hier gilt: Lebt eine voll erwerbsgeminderte Person in einer Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einer erwerbsfähigen Person, wird in der Regel Sozialgeld nach SGB II über das Jobcenter gezahlt. Lebt sie alleine oder ohne erwerbsfähige Angehörige, ist häufig das Sozialamt zuständig.

Besondere Konstellationen: Kinder, Pflege, Einrichtungen

Weitere typische Fälle für den Leistungsbezug über das Sozialamt sind Kinder unter 15 Jahren, die nicht in einer Bedarfsgemeinschaft mit einem erwerbsfähigen Leistungsberechtigten leben, sowie Menschen in bestimmten Einrichtungen (zum Beispiel Langzeitpflege, besondere Wohnformen). Kinder in solchen Konstellationen können Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII erhalten.

Bürgergeld oder Sozialhilfe: Unterschiede bei Leistungen und Regeln

Bürgergeld und Sozialhilfe haben das gleiche Ziel: den notwendigen Lebensunterhalt sichern. Dennoch gibt es einige wichtige Unterschiede, die beim Wechsel vom Jobcenter zum Sozialamt deutlich spürbar werden können.

Regelsätze und Unterkunftskosten

Sowohl beim Bürgergeld als auch bei der Sozialhilfe werden Regelsätze gezahlt, die sich an einem bundesweit einheitlich festgelegten Regelbedarf orientieren.

Die Höhe der Regelsätze wird regelmäßig angepasst. Der Regelsatz ab 2026 erhöht sich nicht, da im Bürgergeld wie auch in der Sozialhilfe eine Nullrunde stattfindet.

Auch das Sozialamt zahlt einen Regelbedarf sowie die angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung. Die Angemessenheit richtet sich nach örtlichen Richtlinien der Kommunen. Zwar orientieren sich die Beträge an denselben bundesweiten Vorgaben, in der praktischen Umsetzung können jedoch Abweichungen entstehen, zum Beispiel bei der Bewertung, ob eine Wohnung als angemessen gilt.

Einkommen, Vermögen und Unterhaltsverpflichtungen

In beiden Systemen wird geprüft, welches Einkommen und Vermögen vorhanden ist. Allerdings unterscheidet sich der Blick auf Angehörige:

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird auf das Einkommen von Kindern oder Eltern erst ab einem Jahreseinkommen von über 100.000 Euro zurückgegriffen.

Für viele Betroffene ist das eine Entlastung: Selbst wenn die Kinder gut verdienen, müssen sie nur unter bestimmten Bedingungen und in begrenzter Höhe Unterhalt leisten. Die Grundsicherung selbst bleibt in der Regel bestehen.

Beim Bürgergeld nach SGB II wird dagegen Einkommen und Vermögen aller Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft berücksichtigt. Das Einkommen eines Partners oder einer Partnerin kann damit unmittelbar den Leistungsanspruch mindern.

Zu den Details der Vermögensfreibeträge, Karenzzeiten und Schonvermögen haben sich mit der Einführung des Bürgergeldes 2023 Änderungen ergeben. Da diese Regelungen immer wieder angepasst werden, sollte man im Einzelfall aktuelle Beratungsangebote nutzen.

Mitwirkungspflichten und Sanktionen

Wer Bürgergeld erhält, muss in der Regel aktiv an der Eingliederung in Arbeit mitwirken, zum Beispiel durch Bewerbungen oder Maßnahmen zur beruflichen Integration. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist erklärtermaßen darauf ausgerichtet, Hilfebedürftigkeit zu verringern und durch Eingliederung in Arbeit zu beenden.

Beim Sozialamt stehen dagegen der reine Lebensunterhalt und zusätzliche Hilfen in besonderen Lebenslagen im Vordergrund. Die Pflicht zur Mitwirkung bleibt, etwa beim Nachweis von Einkommen, Vermögen und Wohnkosten.

Allerdings gibt es keine Vermittlung in Arbeit über das Sozialamt und keine arbeitsmarktbezogenen Sanktionen wie im SGB II. Leistungskürzungen können dennoch erfolgen, wenn wesentliche Mitwirkungspflichten verletzt werden, etwa wenn notwendige Auskünfte dauerhaft verweigert werden.

Der Ablauf des Wechsels vom Bürgergeld in die Sozialhilfe

Theoretisch ist vorgesehen, dass der Wechsel vom Jobcenter zum Sozialamt ohne Leistungsunterbrechung erfolgt. In der Praxis erleben Betroffene jedoch häufig Unsicherheiten und Verzögerungen.

Feststellung der Erwerbsfähigkeit

Zu Beginn steht die Frage im Raum: Ist jemand erwerbsfähig oder nicht?

Beim Wechsel vom Jobcenter zum Sozialamt wird diese Frage meist durch medizinische Gutachten geklärt, etwa durch den ärztlichen Dienst der Agentur für Arbeit oder die Deutsche Rentenversicherung.

Die Fachliteratur betont, dass Erwerbsfähigkeit beziehungsweise Erwerbsunfähigkeit der entscheidende Maßstab für die Zuständigkeit von Jobcenter und Sozialamt ist.

Leitet das Jobcenter ein Verfahren nach § 44a SGB II ein, wird zunächst geprüft, ob eine Erwerbsunfähigkeit vorliegt. In den fachlichen Weisungen ist ausdrücklich festgehalten, dass die Leistungsbewilligung im SGB II erst aufgehoben werden darf, wenn mit dem Träger der Sozialhilfe Einvernehmen über dessen Zuständigkeit erzielt wurde.

Antragstellung beim Sozialamt

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt werden nur auf Antrag gewährt. Viele Kommunen verlangen eine persönliche Vorsprache oder einen schriftlichen Antrag. Städte wie Hannover erläutern in ihren Bürgerinformationen, dass Grundsicherung zunächst in der Regel für zwölf Monate bewilligt wird; danach sind die wirtschaftlichen Verhältnisse erneut nachzuweisen.

Wichtig ist, dass der Antrag rechtzeitig gestellt wird. Im Bereich der Grundsicherung wirkt der Antrag zwar grundsätzlich auf den Monatsersten zurück, in dem alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Um dennoch kein Risiko einzugehen, sollten Betroffene den Antrag möglichst früh einreichen, idealerweise sobald absehbar ist, dass das Jobcenter nicht mehr zuständig sein wird.

Nahtlose Leistungsgewährung: Vermeidung von Lücken

Mehrere Gerichtsentscheidungen und Fachanweisungen betonen, dass es beim Wechsel zwischen den Leistungsträgern keine Lücke in der Existenzsicherung geben darf. Dieses Prinzip der nahtlosen Leistungsgewährung bedeutet: Der bisherige Träger muss weiterzahlen, bis der andere tatsächlich übernimmt.

Für die Praxis heißt das: Hält das Jobcenter jemanden nicht mehr für erwerbsfähig, darf es die Leistungen nicht einfach einstellen, solange nicht klar ist, dass das Sozialamt nahtlos übernimmt. Umgekehrt muss auch das Sozialamt weiterzahlen, wenn es eine Person für erwerbsfähig hält und der Übergang zum Jobcenter noch nicht geregelt ist.

In der Realität kommt es jedoch vor, dass Betroffene zwischen Jobcenter und Sozialamt hin- und hergeschickt werden. In solchen Situationen kann es hilfreich sein, schriftliche Bescheide zu verlangen und ggf. Widerspruch einzulegen oder rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Typische Konflikte zwischen Jobcenter und Sozialamt

Konflikte entstehen häufig an der Schnittstelle zwischen SGB II und SGB XII. Fachbeiträge sprechen von einer systematischen Spannung: Die Zuständigkeit hängt von der Erwerbsfähigkeit ab, und über diese Einschätzung besteht zwischen Jobcenter und Sozialamt nicht immer Einigkeit.

Ein klassisches Problem ist der sogenannte „Ping-Pong-Effekt“: Das Jobcenter hält eine Person für nicht erwerbsfähig und verweist an das Sozialamt. Dieses sieht das anders und verweist zurück ans Jobcenter. Rechtlich ist vorgesehen, dass in einem solchen Streit das Jobcenter zunächst weiterleistet, bis eine verbindliche Klärung vorliegt.

Für Betroffene ist wichtig, sich davon nicht verunsichern zu lassen. Maßgeblich ist immer ein schriftlicher Bescheid, gegen den man Rechtsmittel einlegen kann. Mündliche Aussagen am Schalter haben keine vergleichbare Wirkung.

Was Betroffene konkret tun können, um den Übergang gut zu bewältigen

Wer absehen kann, dass er vom Jobcenter zum Sozialamt wechseln wird – etwa wegen Erreichen der Altersgrenze oder laufendem Renten- oder Reha-Verfahren – sollte frühzeitig aktiv werden.

Hilfreich ist es, wichtige Unterlagen geordnet bereitzuhalten. Dazu gehören insbesondere aktuelle Mietverträge und Nachweise zu Heizkosten, Kontoauszüge, Bescheide über Renten oder andere Leistungen, Nachweise über Versicherungen sowie ärztliche Unterlagen und Rentengutachten. Beim Erstkontakt mit dem Sozialamt beschleunigt eine vollständige Unterlagenmappe die Prüfung.

Sinnvoll ist außerdem, sich beraten zu lassen. In vielen Städten bieten Wohlfahrtsverbände wie Caritas, Diakonie, AWO oder unabhängige Sozialberatungsstellen Unterstützung bei Anträgen und Widersprüchen an. Sozialverbände wie VdK oder SoVD unterstützen Mitglieder zudem rechtlich im Sozialrecht.

Wer unsicher ist, ob Jobcenter oder Sozialamt zuständig ist, sollte beide Stellen schriftlich ansprechen und sich Bescheide geben lassen. So lässt sich später nachvollziehen, welche Stelle welche Entscheidung getroffen hat.

Sozialamt statt Jobcenter: Was sich im Alltag verändert

Der Wechsel vom Jobcenter zum Sozialamt verändert nicht nur den zuständigen Ansprechpartner, sondern meist auch den Alltag.

Der Druck zur Arbeitsaufnahme tritt deutlich in den Hintergrund.

Es gibt kein Kooperationsplan, keine Bewerbungsauflagen und keine Pflicht, an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilzunehmen. Wer dauerhaft voll erwerbsgemindert ist oder die Altersgrenze erreicht hat, wird nicht mehr in Richtung Arbeitsmarkt „gesteuert“.

Dafür rückt eine andere Perspektive in den Vordergrund: Die Sicherung des Lebensabends oder das Leben mit einer längerfristigen gesundheitlichen Einschränkung. Viele Betroffene nutzen ergänzende Leistungen wie Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit oder Hilfen in besonderen Lebenslagen, die im SGB XII verankert sind und vom Sozialamt erbracht werden.

Die Leistungen können sich im Einzelfall geringfügig erhöhen oder auch leicht verringern, je nach Art des bisherigen Bürgergeldbezugs, vorhandenen Renten und den kommunalen Angemessenheitsgrenzen bei den Unterkunftskosten.

Praxisbeispiel: Vom Jobcenter zum Sozialamt

Herr M., 59 Jahre alt, war viele Jahre als Lagerarbeiter tätig. Nach mehreren Operationen an der Wirbelsäule ist er nur noch eingeschränkt belastbar. Das Jobcenter zahlt ihm Bürgergeld, verlangt aber weiterhin Bewerbungsbemühungen und die Teilnahme an einer Maßnahme. Herr M. fühlt sich damit dauerhaft überfordert und klagt über zunehmende Schmerzen.

Auf Veranlassung des Jobcenters wird ein ärztliches Gutachten erstellt. Der ärztliche Dienst kommt zu dem Ergebnis, dass Herr M. voraussichtlich auf Dauer weniger als drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten kann.

Das Jobcenter fordert ihn auf, eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Die Deutsche Rentenversicherung stellt schließlich eine unbefristete volle Erwerbsminderung fest.

Damit ist klar: Herr M. gilt dauerhaft als nicht erwerbsfähig. Das Jobcenter informiert das Sozialamt, Herr M. stellt dort einen Antrag auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Nach Prüfung seiner Miete, seiner kleinen Rentenansprüche und seines Vermögens bewilligt das Sozialamt die Leistung.

Die Zahlungen des Jobcenters enden, die Grundsicherung setzt direkt im Folgemonat ein. Für Herrn M. verändert sich vor allem eines: Er muss keine Bewerbungsnachweise mehr führen, sondern erhält nun Unterstützung, die auf seine dauerhafte gesundheitliche Einschränkung zugeschnitten ist.

Fünf Fragen und Antworten zum Wechsel vom Bürgergeld zur Sozialhilfe

Frage 1: Wann erfolgt der Wechsel vom Bürgergeld zur Grundsicherung im Alter?

Antwort: Der Wechsel erfolgt in der Regel, wenn eine Person die gesetzliche Altersgrenze für die reguläre Altersrente erreicht hat und die eigenen Renten- und Einkommensteile nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt zu decken. Dann endet der Anspruch auf Bürgergeld und es kommt Grundsicherung im Alter nach dem SGB XII in Betracht. Voraussetzung ist ein entsprechender Antrag beim Sozialamt, der idealerweise einige Monate vor dem Rentenbeginn gestellt wird.

Frage 2: Was passiert, wenn jemand gesundheitlich so eingeschränkt ist, dass Arbeiten kaum noch möglich ist?

Antwort: In solchen Fällen prüft zunächst das Jobcenter, ob weiterhin Erwerbsfähigkeit vorliegt. Es beauftragt ein Gutachten, oft über den ärztlichen Dienst oder die Deutsche Rentenversicherung.

Wird eine volle und voraussichtlich dauerhafte Erwerbsminderung festgestellt, scheidet die betroffene Person aus dem Bürgergeld-System aus. Zuständig ist dann das Sozialamt für die Grundsicherung bei Erwerbsminderung, soweit kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen vorhanden ist. Wichtig ist, dass parallel zum Gutachten rechtzeitig ein Antrag beim Sozialamt gestellt wird.

Frage 3: Gibt es auch einen Wechsel zur Hilfe zum Lebensunterhalt, ohne dass eine dauerhafte Erwerbsminderung vorliegt?

Antwort: Ja. Wenn eine Person vorübergehend voll erwerbsgemindert ist und nicht mit einer erwerbsfähigen Person in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, kann Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII zuständig sein.

Das betrifft etwa Menschen, die aufgrund einer schweren Erkrankung für einen überschaubaren Zeitraum nicht arbeiten können, aber allein wohnen. Lebt dagegen eine erwerbsfähige Person im selben Haushalt und bildet mit der betroffenen Person eine Bedarfsgemeinschaft, bleibt häufig das Jobcenter zuständig, und die erwerbsunfähige Person erhält Sozialgeld.

Frage 4: Muss das Jobcenter sofort aufhören zu zahlen, wenn das Sozialamt ins Spiel kommt?

Antwort: Nein. Grundsätzlich soll es keine Lücke in der Existenzsicherung geben. Solange die Zuständigkeit nicht abschließend geklärt ist, hat der bisherige Leistungsträger weiterzuzahlen.

Hält das Jobcenter jemanden für nicht mehr erwerbsfähig, darf es Leistungen nicht einfach einstellen, wenn das Sozialamt noch nicht bewilligt hat. Umgekehrt muss das Sozialamt helfen, wenn es jemanden für nicht erwerbsfähig hält und das Jobcenter (noch) nicht übernimmt. Betroffene sollten immer auf schriftlichen Bescheiden bestehen und sich bei drohenden Lücken beraten lassen.

Frage 5: Wie läuft der Wechsel ganz praktisch ab und was sollten Betroffene tun?

Antwort: Praktisch beginnt der Wechsel oft mit einem Hinweis des Jobcenters, dass eine Erwerbsminderungsrente zu beantragen sei oder dass Erwerbsfähigkeit bezweifelt wird. Parallel sollten Betroffene selbst aktiv werden, Unterlagen wie Mietvertrag, Nachweise zu Heizkosten, Kontoauszüge, Rentenbescheide und ärztliche Unterlagen zusammenstellen und beim Sozialamt einen Antrag auf Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt stellen.

Wachsende Bedeutung der Sozialhilfe

Die Sozialhilfeausgaben in Deutschland sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes gaben die Träger im Jahr 2024 netto rund 20,2 Milliarden Euro für Leistungen nach dem SGB XII aus, etwa 14,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Den größten Anteil hatte die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 11,4 Milliarden Euro.

Diese Entwicklung zeigt, dass immer mehr Menschen – vor allem ältere Personen und dauerhaft Erwerbsgeminderte – auf Leistungen des Sozialamts angewiesen sind. Zugleich macht sie deutlich, wie wichtig ein reibungsloser Übergang vom Jobcenter zum Sozialamt ist.

Aus Sicht der Betroffenen darf ein Zuständigkeitswechsel niemals dazu führen, dass Miete, Strom oder Lebensmittel nicht mehr bezahlt werden können.

Kurz & Knapp: Wechsel gut vorbereiten, Rechte kennen, Hilfe nutzen

Der Wechsel vom Jobcenter zum Sozialamt ist in erster Linie eine Folge rechtlicher Einordnung: Wer erwerbsfähig ist, bleibt im System des Bürgergeldes; wer es nicht mehr ist oder die Altersgrenze erreicht, fällt in den Bereich der Sozialhilfe.

Damit dieser Übergang nicht in Unsicherheit oder Leistungslücken mündet, ist es wichtig, einige Punkte zu beachten: Wer gesundheitliche Probleme hat oder sich der Altersgrenze nähert, sollte frühzeitig klären, welcher Leistungsträger in Zukunft zuständig sein wird.

Anträge beim Sozialamt sollten rechtzeitig gestellt werden, um eine Rückwirkung innerhalb des Monats, aber vor allem eine durchgehende Zahlung sicherzustellen.

Bei Unklarheiten und Streit zwischen Behörden helfen Sozialberatungsstellen, Sozialverbände und – wenn nötig – Fachanwältinnen und Fachanwälte für Sozialrecht.