Schwerbehinderung: Wegweisendes Urteil – Selbsbestimmung wichtiger als Kosten

Lesedauer 3 Minuten

Die Sozialgerichtsbarkeit in Bayern hat kürzlich eine weitreichende Entscheidung getroffen (AZ:S 48 SO 131/23 ER) Einer jungen Erwachsenen mit Pflegegrad 4, die bisher in einer stationären Einrichtung lebte, wird gestattet, in eine eigene Mietwohnung zu ziehen und dafür umfangreiche ambulante Hilfen zu erhalten.

Damit wird bekräftigt, dass höhere Kosten nicht automatisch den Ausschlag geben dürfen, um selbstbestimmtes Wohnen zu verwehren.

Kurze Zusammenfassung der Kernaussage

Das Sozialgericht erkannte, dass eine Person mit Behinderung nicht auf eine stationäre Einrichtung verwiesen werden darf, nur weil dort die Versorgung günstiger ist. Die gesetzlichen Regelungen im Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) räumen Menschen mit Behinderung ausdrücklich das Recht ein, außerhalb spezieller Wohnformen zu leben.

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UNBRK) unterstützt diese Rechtsauffassung: Danach darf niemand gezwungen werden, in einer besonderen Einrichtung zu bleiben, wenn er lieber selbstständig wohnen möchte.

Worum es konkret ging

Auslöser des Verfahrens: Die Antragstellerin, Jahrgang 1997, hat eine Cerebralparese und ist seit ihrer Kindheit in stationären Einrichtungen untergebracht. Ihr Pflegegrad 4 bescheinigt einen hohen Assistenzbedarf. Im Frühjahr 2023 kündigte sie an, künftig eine eigene Wohnung beziehen zu wollen.

Das zuständige Sozialamt lehnte den Antrag auf Leistungen der häuslichen Pflege und Eingliederungshilfe zunächst mit der Begründung ab, der geplante ambulante Hilfebedarf sei teurer als ein Verbleib in der bisherigen Einrichtung.

Da der Umzug und die benötigte Assistenz dringend organisiert werden mussten, bemühte sich die Antragstellerin im Rahmen eines einstweiligen Rechtsschutzverfahrens um eine schnelle Entscheidung.

Dieses Verfahren ist ein klassisches Beispiel dafür, wie individuelle Wünsche und die gesetzliche Pflicht zur Kostenbegrenzung in Konflikt geraten können. Das Gericht entschied zugunsten der Selbstbestimmung.

Lesen Sie auch:



Gerichtlicher Beschluss im Detail

Die Sozialrichter stellten fest, dass Menschen mit Behinderung frei wählen sollen, wo sie leben. Sie verwiesen dafür auf § 104 SGB IX, der die persönliche Lebensführung in einer selbst gewählten Wohnform schützt. Hinzu kommt Artikel 19 der UNBRK.

Nach dieser völkerrechtlichen Vereinbarung müssen Staaten wirksame Maßnahmen treffen, damit Menschen mit Behinderung möglichst selbstständig in der Gemeinschaft leben und dabei passende Unterstützung erhalten können.

Aus Sicht des Gerichts hat die Antragstellerin einen berechtigten Anspruch auf ambulante Leistungen. Höhere Kosten als in einer stationären Einrichtung reichen nicht aus, um den Antrag abzulehnen.

Entscheidend ist, dass die beantragte Unterstützung den tatsächlichen Bedarf abdeckt und die Betroffene in ihren eigenen vier Wänden leben kann. Die Richter sahen auch keinen Anhaltspunkt, dass die veranschlagten Kosten für den beauftragten Pflegedienst überhöht wären.

Rechtlicher Rahmen und Begründung

Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Regelt Leistungen der Eingliederungshilfe.

§ 104 SGB IX stellt klar, dass die Wünsche von Leistungsberechtigten beachtet werden müssen, sofern dadurch ihr Unterstützungsbedarf sinnvoll gedeckt ist. Grundsatz der Wahlfreiheit

Das Gesetz strebt an, Menschen mit Behinderungen ein eigenverantwortliches Leben außerhalb spezieller Einrichtungen zu ermöglichen. Der Staat darf niemanden verpflichten, in einem Heim zu bleiben, wenn Alternativen bestehen. UN-Behindertenrechtskonvention (UNBRK)

Sie garantiert, dass Menschen mit Behinderung selbst bestimmen, wo und mit wem sie leben. Deutschland hat dieses Abkommen ratifiziert. Damit ist es auch hierzulande verbindlich. Kein allgemeiner Kostenvorbehalt

Das Gericht betonte, dass die bloße Kostensteigerung kein hinreichender Ablehnungsgrund ist, wenn eine vergleichbare Versorgung außerhalb einer Einrichtung gewünscht wird.

Stationäre Pflege ist strukturell anders konzipiert als ambulante Unterstützung in einer Privatwohnung. Ein direkter Kostenvergleich greift daher zu kurz.

Diese Argumentation belegt, dass das Beharren auf günstigeren Gesamtkosten nicht die einzige Dimension ist. Im Vordergrund stehen die Selbstbestimmung und die soziale Teilhabe der Betroffenen.

Vorteile für Betroffene

Viele Familien, Betreuerinnen und Betreuer wissen nicht, wie aussichtsreich ein Antrag auf ambulante Hilfen sein kann, wenn ein Angehöriger mit Behinderung aus einer Einrichtung ausziehen möchte. Das Urteil zeigt:

Diese Entscheidung stärkt die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung, indem sie mehr Raum für individuelle Lebensplanung eröffnet. Sie schafft Klarheit über Rechtsansprüche, da selbst bei höherem Unterstützungsbedarf niemand befürchten muss, gegen seinen Willen in einer stationären Wohnform zu verbleiben.

Wichtige Punkte für die Praxis

Angehörige und Betroffene sollten sich rechtzeitig über passende Pflegedienste, Finanzierungsmöglichkeiten und Wohnungsanpassungen informieren, um realistische Kostenvoranschläge erstellen zu können.

Bei umfangreicher Assistenz sollte man einen Gesamtplan erstellen, damit individuelle Teilhabeziele definiert werden können – das hilft bei Verhandlungen mit dem Kostenträger. Eine sorgfältige Dokumentation, die aufzeigt, wie Pflege und soziale Teilhabe im Alltag gestaltet werden, erleichtert schließlich die Bewilligung.

Wenn das zuständige Sozialamt ablehnt, ist ein Widerspruch oder der Gang zum Sozialgericht möglich. Das jetzige Urteil bestätigt, dass Gerichte die Argumente zur Kostenbegrenzung genau prüfen müssen.

Was das Urteil für die Zukunft bedeutet

Die Entscheidung zeigt, dass Sozialämter bei Anträgen auf ambulante Hilfe zukünftig genauer hinschauen müssen. Wir rechnen damit, dass weitere Menschen mit Behinderung diesen Rechtsweg beschreiten werden, wenn sie in private Wohnverhältnisse wechseln möchten.

Allerdings wirft das auch Fragen nach der Finanzierbarkeit und dem Personalmangel im Pflegebereich auf. Diese Punkte kann das Sozialgericht nicht lösen. Es ist die Aufgabe des Gesetzgebers, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sowohl die Kosten für die Gesellschaft tragbar bleiben als auch die Ansprüche von Menschen mit Behinderung erfüllt werden.