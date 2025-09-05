Schwerbehinderung: Vertrauensschutz endet dieses Jahr – Wer betroffen ist und wer nicht

Lesedauer 3 Minuten

Zum 1. Januar 2026 endet die bisherige Übergangs- und Vertrauensschutzphase: Für alle ab 1964 Geborenen gilt die Altersrente für schwerbehinderte Menschen abschlagsfrei erst ab 65, ein vorzeitiger Rentenbeginn ist einheitlich frühestens mit 62 Jahren möglich – dann mit maximal 10,8 Prozent lebenslangem Abschlag.

Rechtslage und Anspruchsvoraussetzungen

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist im Sechsten Buch Sozialgesetzbuch geregelt. Anspruch haben Versicherte, die das maßgebliche Rentenalter erreichen, zum Rentenbeginn als schwerbehindert (Grad der Behinderung mindestens 50) anerkannt sind und die Wartezeit von 35 Jahren erfüllen.

Diese Wartezeit kann – neben klassischen Beitragszeiten – auch mit angerechneten Zeiten (etwa Kindererziehung oder bestimmte schulische Zeiten) gefüllt werden.

Was genau ab 2026 entfällt

Der bislang geltende Vertrauensschutz, der je nach Jahrgang noch frühere Zugänge oder geringere Abschläge ermöglichte, läuft zum Jahreswechsel 2025/2026 aus.

Damit greifen für den ersten vollen Jahrgang der neuen Systematik – die 1964 Geborenen – die einheitlichen Altersgrenzen: abschlagsfrei mit 65, frühestmöglich mit 62. Ein Rentenbeginn vor 62 ist ab 2026 nicht mehr vorgesehen.

Wer betroffen ist – und wer nicht

Betroffen sind schwerbehinderte Versicherte der Geburtsjahrgänge ab 1964, die zu Rentenbeginn einen Grad der Behinderung von mindestens 50 nachweisen und insgesamt 35 Jahre Wartezeit erreichen. Für Jahrgänge vor 1964 gelten weiterhin gestaffelte Übergangsfristen, die im Ergebnis in die oben genannten einheitlichen Altersgrenzen auslaufen.

Folgen eines vorgezogenen Beginns der Rente

Der Preis für einen Start vor 65 ist dauerhaft: Für jeden Monat des Vorziehens wird die Rente um 0,3 Prozent gekürzt; bei drei Jahren Vorziehen summiert sich das auf 10,8 Prozent – lebenslang.

Wer beispielsweise regulär 1.750 Euro brutto erwarten darf, erhält bei einem Beginn mit 62 Jahren rund 189 Euro weniger; die Bruttorente sinkt rechnerisch auf etwa 1.561 Euro.

Hinzu kommt ein zweiter Effekt, den viele unterschätzen: Wer früher aufhört zu arbeiten, zahlt weniger Beiträge ein und erwirbt weniger Entgeltpunkte; das drückt die Rente zusätzlich – unabhängig vom Abschlag.

Früh planen: Was jetzt (noch 2025) sinnvoll ist

Eine belastbare Entscheidung braucht Zahlen. Lassen Sie sich eine aktuelle Rentenauskunft erläutern und Varianten durchrechnen: regulärer Beginn, vorgezogener Beginn mit Abschlag, Zwischenschritte mit Teilrente.

Die Deutsche Rentenversicherung erstellt auf Antrag auch eine Auskunft über Sonderzahlungen zum Ausgleich künftiger Abschläge – Grundlage für eine seriöse Liquiditäts- und Steuerplanung.

Teilrente und „Flexirente“: Der flexible Übergang

Wer den Übergang glätten will, kann eine Teilrente beziehen und parallel weiterarbeiten. Seit 2023 gibt es bei Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenzen mehr; Erwerbseinkommen neben der (Teil-)Rente führt daher nicht mehr automatisch zu Rentenkürzungen.

Beschäftigung während des Rentenbezugs bleibt versicherungspflichtig, zusätzliche Beiträge erhöhen die spätere Rente über neue Entgeltpunkte – auf diese Zusatzpunkte werden keine Abschläge „nachträglich“ angewandt. Das macht die Kombination aus Teilrente und Arbeit für viele attraktiv.

Der oft übersehene Hebel: Sonderzahlungen ab 50

Ab dem 50. Lebensjahr können Versicherte freiwillige Sonderzahlungen leisten, um künftige Abschläge ganz oder teilweise zu neutralisieren.

Die DRV berechnet auf Antrag die maximal mögliche Ausgleichssumme – wer am Ende doch später in Rente geht, hat mit diesen Beiträgen seine lebenslange Regelrente erhöht; eine Erstattung ist allerdings nicht vorgesehen. Diese Option lohnt eine nüchterne Wirtschaftlichkeitsrechnung, idealerweise mit fachkundiger Beratung.

Minijob, Teilzeit, Brückenmodell: Was funktioniert

Ein geringfügiger oder reduzierter Beschäftigungsumfang kann den Renteneintritt finanziell abfedern und den Arbeitnehmerstatus erhalten. Wichtig ist dabei weniger die Etikette „Minijob“ als der Effekt: laufendes Einkommen, fortgesetzte Beitragszahlung und der Erhalt von Ansprüchen, etwa aus der Sozialversicherung.

In Verbindung mit einer Teilrente lässt sich so der Abschlag begrenzen und gleichzeitig die spätere Rente über zusätzliche Entgeltpunkte stützen.

Fazit: 2026 ist nah – Handlungsspielräume nutzen

Die neue Einheitlichkeit der Altersgrenzen schafft Klarheit, aber sie verengt die frühen Zugänge. Wer zu den Geburtsjahrgängen ab 1964 gehört und die Voraussetzungen der Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfüllt, sollte die eigenen Varianten jetzt durchspielen: exakte Abschläge ermitteln, die Finanzlücke realistisch beziffern, Möglichkeiten mit Teil- oder Flexirente prüfen und – falls sinnvoll – Sonderzahlungen einplanen.