Diese 10 Minijobs werden in 2025 am besten entlohnt

Lesedauer 4 Minuten

Wer einen Minijob sucht, sollte sich möglichst einen suchen, bei dem der Stundenlohn hoch ist. Denn dann ist der Arbeitseinsatz geringer, weil man weniger Arbeitsstunden als Arbeitnehmer einsetzen muss. Welche Minijobs das sind, zeigen wir in einer Tabelle.

Minijob bis 556 Euro

Seit dem 1. Januar 2025 gilt eine neue monatliche Verdienstgrenze von 556 Euro. Sie steigt automatisch mit dem gesetzlichen Mindestlohn, der 2025 auf 12,82 Euro pro Stunde angehoben wurde.

Wer sich darunter bewegt, zahlt weder Sozialabgaben noch Steuern; Brutto ist damit gleich Netto. Zwei Sonderregeln machen die Grenze zudem flexibler: Bei unvorhersehbarem Mehrarbeit dürfen Minijobber in höchstens zwei Kalendermonaten je 1 112 Euro verdienen, und steuerfreie Zuschläge für Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit werden bei der 556-Euro-Grenze nicht mitgezählt.

Warum hohe Stundenlöhne wichtig sind

Der Unterschied zwischen einem sozialversicherungspflichtigen Vollzeitlohn und einem Minijob wird häufig unterschätzt.

Wer in Vollzeit 22 Euro brutto pro Stunde erhält, landet nach Steuern und Abgaben in Steuerklasse I bei rund 14,50 Euro netto. Ein Minijob mit 18 Euro Stundenlohn bringt dagegen den vollen Betrag aufs Konto. Für Studierende, Rentnerinnen und Rentner oder Eltern in Elternzeit ergeben sich dadurch attraktive Spielräume – vorausgesetzt, sie finden Tätigkeiten mit überdurchschnittlicher Bezahlung.

Tabelle: Welche Minijobs sind in 2025 die besten?

In dieser Tabelle seht ihr, welche Minijobs die höchsten Stundensätze haben.

Minijob Typischer Stundenlohn (Euro) Social-Media-Assistent 15 – 30 € Nachhilfelehrer / Prüfungsaufsicht 15 – 32 € Übersetzer 18 – 27 € Promoter / Host (Events, Messen) 14 – 28 € Schwimmlehrer für Kinder 15 – 26 € Bürohelfer 14 – 20 € Testperson / Mystery Shopper 14 – 19 € Fahrzeugpfleger / Überführer 13,50 – 18 € Assistenz & Alltagsbegleitung 12 – 18 € Interviewer / Fahrgast- und Passanten­zähler 13 – 17,50 €

Daten sammeln für Wirtschaft und Wissenschaft

Als Interviewerin oder Fahrgastzähler erhebt man telefonisch, online oder direkt in Bus und Bahn Kunden- und Verkehrsdaten. Meinungsforschungsinstitute und Verkehrsverbünde zahlen dafür derzeit 13 bis 17,50 Euro pro Stunde. Die Einsätze lassen sich meist flexibel legen, wobei Tage mit hohem Fahrgastaufkommen besonders begehrt sind.

Unterstützung im Alltag: Assistenz für Menschen mit Schwerbehinderung

Alltagsbegleiter begleiten Seniorinnen oder Menschen mit Behinderung zu Arztterminen, erledigen Einkäufe oder gehen gemeinsam spazieren. Der Stundenlohn liegt zwischen 12 und 18 Euro, bei Nacht- oder Wochenenddiensten oft höher. Neben dem Verdienst gilt der zwischenmenschliche Kontakt als größter Motivator.

📚 Lesen Sie auch: Jobcenter und Sozialämter können ab 2027 zur Rente zwingen

Fahrzeuge bewegen statt Schreibtischroutine

Wer Mietwagen zwischen Stationen überführt, tankt und reinigt, verdient je nach Region 13,50 bis 18 Euro pro Stunde. Ein Führerschein und Zuverlässigkeit genügen meist als Einstiegsvoraussetzung; für Privatautos oder Wohnmobile klettern die Honorare bisweilen noch höher.

Produkte testen und Kaufprozesse prüfen

Professionelle Testpersonen bewerten neue Geräte, Lebensmittel oder Serviceabläufe als Mystery Shopper. Seriöse Agenturen entlohnen diese Einsätze mit 14 bis 19 Euro pro Stunde. Die Jobs sind begehrt, doch sie bringen Abwechslung – vom Testen eines neuen Streamingdienstes bis zur Qualitätskontrolle im Einzelhandel.

Bürohilfen

Akten sortieren, Datenbanken pflegen oder Post versenden: Bürohilfen entlasten Betriebe vor allem in Spitzenzeiten. 14 bis 20 Euro pro Stunde sind gängig, wenn gute Computerkenntnisse vorhanden sind und Fristen zuverlässig eingehalten werden.

Schwimmen lehren und Sicherheit schaffen

Die Nachfrage nach außerschulischen Schwimmkursen ist hoch. Wer ein Rettungsschwimmer­abzeichen (meist Silber) besitzt und pädagogisches Geschick mitbringt, erhält 15 bis 26 Euro pro Stunde. Familien schätzen flexible Kurszeiten am Nachmittag oder Wochenende, was wiederum steuerfreie Zuschläge ermöglicht.

Veranstaltungen zum Erfolg führen

Promoterinnen und Hosts betreuen Messestände, verteilen Produktproben oder koordinieren Gäste bei Firmenveranstaltungen. Je nach Erfahrung, Uhrzeit und Eventgröße bewegen sich die Honorare zwischen 14 und 28 Euro; bei provisions­orientierter Arbeit, etwa im Direktverkauf, kann die Bezahlung weiter steigen.

Übersetzungen auf Abruf

Ob Blogtexte, Bedienungsanleitungen oder Social-Media-Posts – wer mehrere Sprachen beherrscht, kann ohne formale Ausbildung Übersetzungen anbieten. 18 bis 27 Euro pro Stunde sind üblich; vereidigte Übersetzerinnen für Urkunden erzielen teils deutlich mehr.

Wissen teilen: Nachhilfe und Prüfungsaufsicht

In Schulen, Bildungsträgern oder Volkshochschulen sind Nachhilfelehrkräfte ebenso gefragt wie Aufsichten bei Sprach- oder Berufstests. Themen reichen von Mathematik über Deutsch als Fremdsprache bis zu Koch-Workshops. Je nach Fach werden 15 bis 32 Euro pro Stunde gezahlt.

Digitale Präsenz pflegen: Social-Media-Assistenz

Kleine Unternehmen und Selbstständige lagern die Betreuung ihrer Social-Media-Kanäle gern aus. Wer Beiträge plant, Texte formuliert und das Community-Management übernimmt, startet bei rund 15 Euro pro Stunde. Mit wachsender Erfahrung und strategischer Verantwortung klettern die Honorare auf 25 bis 30 Euro oder mehr.

Mehr Netto herausholen – gesetzeskonform

Steuerfreie Zuschläge sind nicht alles. Wer einen Monat lang vertreten muss, weil ein Kollege erkrankt ist, kann dank der unvorhersehbaren Mehrarbeit bis zu 1 112 Euro verdienen, ohne den Minijob-Status zu verlieren. Kombiniert man das mit den oben skizzierten Tätigkeiten, lassen sich realistisch über 7 700 Euro jährlich netto erreichen – ohne Sozialversicherungsbeiträge.

Anrechnung auf das Bürgergeld

Wer Bürgergeld bezieht, darf einen Teil seines Minijob-Verdienstes behalten, ohne dass das Jobcenter die Leistung kürzt. Grundsätzlich sind die ersten 100 Euro pro Monat vollständig anrechnungsfrei.

Vom darüber liegenden Betrag bis 520 Euro bleiben weitere 20 Prozent unangetastet; für den Ab-schnitt zwischen 520 und 1 000 Euro steigt der Freibetrag auf 30 Prozent, danach sinkt er wieder auf 10 Prozent (bis 1 200 Euro bzw. 1 500 Euro bei Haushalten mit Kindern).

Bei einem Minijob‐Einkommen von 556 Euro werden somit 100 Euro plus 91,20 Euro (20 % von 456 Euro) nicht angerechnet – insgesamt 191,20 Euro. Der Rest (364,80 Euro) mindert das Bürgergeld. Wichtig: Jede Aufnahme oder Änderung einer Nebentätigkeit muss dem Jobcenter sofort gemeldet werden, um Rückforderungen zu vermeiden.

Auswirkungen auf die gesetzliche Rente

Seit 2013 sind Minijobs standardmäßig rentenversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber führt pauschal 15 Prozent des Lohns ab, die Beschäftigten tragen – solange sie die Regelaltersgrenze noch nicht er-reicht haben – zusätzliche 3,6 Prozent.

Bei der aktuellen Verdienstgrenze von 556 Euro entspricht das einem Eigenbeitrag von rund 20 Euro pro Monat. Wer nicht auf die Versicherungspflicht verzichtet, sammelt dadurch vollwertige Beitragszeiten, schließt Wartezeitlücken und erhöht später seinen Rentenanspruch; jede zwölf Monate Beitragszeit aus einem Minijob bringen – je nach Durchschnittsentgelt – etwa fünf Euro Monatsrente zusätzlich.

Nach Erreichen des regulären Rentenalters fällt der Ei-genanteil weg; Arbeitgeberbeiträge bleiben bestehen und können per Antrag (Flexi-Rente) weiter ren-tensteigernd wirken.