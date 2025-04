Schwerbehinderung und GdB: Bei einem Umzug musst Du darauf achten

Lesedauer 3 Minuten

Häufig erhalten wir diese Fragen: Kann ich den Schwerbehindertenausweis in allen Bundesländern nutzen? Was passiert nach einem Umzug in ein anderes Bundesland? Welche Zuständigkeiten ändern sich?

Zunächst: Die Gültigkeit des Schwerbehindertenausweises beschränkt sich nicht auf das Bundesland, in dem die Feststellung ursprünglich durchgeführt wurde. Da das Schwerbehindertenrecht bundesweit gilt, kann der Ausweis im gesamten Bundesgebiet eingesetzt werden.

Egal ob in Schleswig-Holstein, Bayern oder Sachsen: Die Rechtsgrundlage ist dieselbe, und auch die Versorgungsmedizin-Verordnung gilt in ganz Deutschland.

Daraus folgt, dass sich sowohl Urlaube als auch ein kompletter Umzug innerhalb Deutschlands auf den Schwerbehindertenausweis nicht nachteilig auswirken.

Wer also beispielsweise von Hessen nach Brandenburg, von Nordrhein-Westfalen nach Schleswig-Holstein oder in eine andere Region wechselt, kann weiterhin von dem bereits festgestellten Grad der Behinderung und den damit verbundenen Merkzeichen profitieren.

Was passiert mit meinem GdB bei einem Umzug in ein anderes Bundesland?

Die Frage, ob man den GdB beim Wohnortwechsel erneut beantragen oder befürchten muss, dass er aberkannt wird, verunsichert viele Menschen. Doch hier kann Entwarnung gegeben werden: Ein Umzug führt in der Regel nicht dazu, dass eine erneute Prüfung automatisch stattfindet oder dass die Anerkennung des GdB verfällt. Der festgestellte Grad der Behinderung hat weiterhin Bestand.

Sinnvoll ist es jedoch, die bisher zuständige Behörde zu informieren, dass man umgezogen ist und wo die neue Anschrift lautet. Auf diese Weise können die erforderlichen Unterlagen an das neu zuständige Landesamt für soziale Dienste geschickt werden.

Dies ist besonders dann hilfreich, wenn zu einem späteren Zeitpunkt ein Antrag auf Neufeststellung gestellt werden soll oder wenn Klärungsbedarf in Bezug auf Verlängerungen oder Aktualisierungen des Schwerbehindertenausweises entsteht.

Warum sollte ich mit einem Neufeststellungsantrag vorsichtig sein?

Die Entscheidung, ob man einen Neufeststellungsantrag stellt, sollte gut abgewogen sein. Einige Betroffene hoffen dadurch vielleicht auf einen höheren Grad der Behinderung oder auf zusätzliche Merkzeichen.

Doch insbesondere direkt vor dem Eintritt in den Ruhestand kann eine solche Neufeststellung riskant sein, denn es ist nie garantiert, dass die Behörde zu einem höheren GdB kommt.

In einigen Fällen könnte auch eine Verschlechterung oder gleichbleibende Bewertung herauskommen, was nicht immer den erhofften Effekt hat. Experten raten daher, sich im Vorfeld gut beraten zu lassen und nicht unüberlegt kurz vor einer Rente diesen Schritt zu unternehmen.

Wie gehe ich mit einem befristeten Schwerbehindertenausweis um?

Viele Menschen erhalten einen Schwerbehindertenausweis nur befristet. In diesem Fall läuft die Gültigkeitsdauer nach einer festgelegten Zeit ab und muss rechtzeitig verlängert werden.

Zuständig hierfür ist dann ebenfalls die Behörde am neuen Wohnort, sollte man inzwischen umgezogen sein.

Auch hier gelten dieselben Kriterien und gesetzlichen Grundlagen, sodass keine vollkommen neue Begutachtung erfolgen müsste, solange sich der Gesundheitszustand nicht grundlegend verändert hat.

Welche Vorteile bringt der Schwerbehindertenausweis im Alltag?

Durch den Schwerbehindertenausweis genießen Betroffene verschiedene Nachteilsausgleiche, die den Alltag erleichtern können.

Das können Steuererleichterungen, besondere Kündigungsschutzregelungen, Zusatzurlaub oder weitere Unterstützungsleistungen sein. Selbstverständlich sind die konkreten Vergünstigungen immer vom jeweiligen GdB und den eingetragenen Merkzeichen abhängig.

Wie kann ich mich bestmöglich auf einen Antrag oder eine Neufeststellung vorbereiten?

Eine gründliche Vorbereitung ist das A und O: Wer gut sortierte ärztliche Befunde hat und sie rechtzeitig vorlegt, erspart sich unnötige Rückfragen.

Wichtig ist, bei der Ärztin oder dem Arzt zu klären, welche Diagnosen tatsächlich relevant sind und in die Bewertung einfließen sollten.

Es lohnt sich auch, im Zweifel bei einem Sozialverband oder einer Beratungsstelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um den Prozess zu beschleunigen und formal korrekt abzuwickeln.

Fazit

Der Schwerbehindertenausweis und der damit verbundene Grad der Behinderung (GdB) sind bundesweit anerkannt. Das bedeutet, dass ein Wohnortwechsel in ein anderes Bundesland nicht zu einem automatischen Verlust dieses Status führt.

Eine Weiterbewilligung findet normalerweise nur dann statt, wenn ein befristeter Ausweis verlängert werden muss oder wenn Betroffene selbst einen Antrag auf Neufeststellung stellen.

Im Interesse einer reibungslosen Abwicklung ist es ratsam, den bisherigen Behörden den Umzug mitzuteilen und dabei die neue Anschrift zu übermitteln.

Auch wenn die Zuständigkeiten wechseln, bleiben alle rechtlichen Grundlagen gleich, was Betroffenen Sicherheit bietet.

Gerade bei sensiblen Entscheidungen wie einem Neufeststellungsantrag empfiehlt es sich jedoch, vorab fachkundigen Rat einzuholen.