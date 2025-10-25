Schwerbehinderung: Hilfsmittel beantragen – So entgehen Sie langen Wartezeiten

Wenn Sie aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung auf technische oder körperunterstützende Geräte angewiesen sind, stellt sich eine zentrale Frage: Wer übernimmt die Kosten? Denn nicht immer erkennt die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) automatisch jede Versorgungspflicht an.

Anspruch auf Hilfsmittel durch die Krankenkasse

Die gesetzliche Grundlage für die Versorgung mit Hilfsmitteln ist im Sozialgesetzbuch V (SGB V) sowie im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) verankert. Nach § 33 Absatz 1 SGB V haben Versicherte dann einen Anspruch auf ein Hilfsmittel, wenn dessen Einsatz notwendig ist, um den Erfolg einer Krankenbehandlung zu sichern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine bereits bestehende Behinderung auszugleichen.

Dabei muss es sich nicht zwingend um eine medizinische Maßnahme handeln – auch der Ausgleich einer Behinderung kann eine Hilfsmittelversorgung rechtfertigen. Entscheidend ist stets, ob das Hilfsmittel im konkreten Einzelfall erforderlich ist.

Allgemeine Grundbedürfnisse des täglichen Lebens

Ein häufiger Knackpunkt: Kostenübernahme nur dann, wenn das Hilfsmittel allgemeinen Grundbedürfnissen dient – sonst kann der Anspruch der Krankenkasse entfallen. Ein Hilfsmittel „dient allgemeinen Grundbedürfnissen“, wenn es die Befriedigung ganz normaler Lebensverrichtungen ermöglicht (z. B. Mobilität, Ausscheidung, Kommunikation).

Beispiel: Ein Rollstuhl, der dazu dient, sich selbstständig fortzubewegen und damit an sozialen Aktivitäten teilzunehmen, erfüllt oft diesen Zweck. Anders könnte es aussehen, wenn ein Hilfsmittel nur innerhalb beruflicher Tätigkeiten oder rein privat eingesetzt wird – dann greift eventuell nicht die Leistungspflicht der Krankenkasse.

Der Weg zur Versorgung – so gehen Sie vor

Der erste Schritt zur Hilfsmittelversorgung besteht darin, dass der behandelnde Arzt eine Verordnung ausstellt, aus der hervorgeht, dass das gewünschte Hilfsmittel medizinisch notwendig ist. Mit dieser Verordnung kann anschließend ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt werden. Häufig genügt es, zusätzlich einen Kostenvoranschlag des Sanitätshauses beizufügen.

Danach heißt es: Entscheidung der Krankenkasse abwarten. Werden die gesetzlichen Fristen überschritten, kann unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Selbstbeschaffung des Hilfsmittels in Betracht gezogen werden. Erfolgt eine Bewilligung, übernimmt ein Vertragspartner der Krankenkasse – etwa ein Sanitätshaus, ein Hörgeräteakustiker oder eine Fachapotheke – die Lieferung oder Anpassung des Hilfsmittels.

Wichtig ist außerdem, dass Versicherte in vielen Fällen mit einer Eigenbeteiligung rechnen müssen. Die Höhe der Zuzahlung richtet sich dabei nach den gesetzlichen Vorgaben.

Gesetzliche Fristen – wichtige Deadlines

Wer einen Antrag bei der Krankenkasse stellt, sollte die gesetzlichen Fristen genau kennen. Werden diese nicht eingehalten, gilt der Antrag als genehmigt – Sie könnten das Hilfsmittel dann selbst beschaffen und Kosten von der Krankenkasse verlangen.

Nach § 13 Abs. 3a SGB V gilt bei Sachleistungen zur Krankenbehandlung eine Frist von 3 Wochen. Wird ein Gutachten benötigt (z. B. vom Medizinischer Dienst der Krankenversicherung – MDK), verlängert sich die Frist auf 5 Wochen. Wird keine Entscheidung getroffen, gilt der Antrag als genehmigt.

Für Maßnahmen zur Teilhabe bzw. Ausgleich von Behinderung greift § 18 SGB IX: Die Krankenkasse oder der Rehabilitationsträger muss innerhalb von zwei Monaten entscheiden oder begründet eine Verlängerung mitteilen.

Wenn diese Fristen nicht eingehalten werden, sind Ihre Rechte gestärkt: Eine sogenannte Genehmigungsfiktion tritt ein, das heißt: Der Antrag gilt als bewilligt.

Welche Leistungserbringer sind beteiligt?

Nach Bewilligung erfolgt die Lieferung oder Anpassung durch einen Vertragspartner der Krankenkasse, z. B.:

Sanitätshaus

Hörgeräteakustiker

Fachapotheke

Prothetikwerkstatt

Mit dem Vertragspartner können Sie direkt Kontakt aufnehmen. Bei der Krankenkasse erfahren Sie, wer in Ihrem Versorgungsbereich zugelassen ist.

Zuzahlung und Ablehnungen – Ihr Handlungsraum

Zuzahlung: In der gesetzlichen Krankenversicherung gilt: Für viele Hilfsmittel wird eine Zuzahlung fällig – meist 10 % des Abgabepreises, mindestens 5 Euro, höchstens 10 Euro. Wenn die Zuzahlung Ihre wirtschaftliche Belastungsgrenze überschreitet (z. B. 2 % des Bruttoeinkommens), können Sie ggf. eine Befreiung beantragen.

Ablehnung: Wird Ihr Antrag abgelehnt, sollten Sie:

schriftlich die Ablehnungsbegründung erhalten

prüfen, ob fehlerhafte oder unvollständige Angaben vorlagen

prüfen, ob fehlerhafte oder unvollständige Angaben vorlagen Widerspruch oder Leistungsklage erwägen

bei Überfristen prüfen, ob die Leistung als genehmigt gilt – das kann Ihre Position stärken.

Versorgung ausgewählter Hilfsmittel im Detail

Inkontinenzhilfen

Für saugende Produkte wie Windeln oder Schutzhosen gilt: Die Kasse übernimmt gewöhnlich die Kosten, wenn eine ärztliche Verordnung vorliegt und die Inkontinenz mindestens mittelgradig ist.

Beachten Sie: Produkte, die über den „medizinisch notwendigen Standard“ hinausgehen, müssen Sie oft selbst zahlen oder zusätzlich aufzahlen.

Sehhilfen (z. B. Brillen)

Für Kinder und Jugendliche besteht Anspruch auf Sehhilfen ohne große Einschränkung. Bei Erwachsenen ist der Anspruch eingeschränkt: z. B. bei starken Fehlsichtigkeiten (+/‑ 6 Dioptrien) oder speziellen Erkrankungen.

Hörgeräte

Hörgeräte gelten in der Regel als Hilfsmittel zum unmittelbaren Ausgleich einer Behinderung. Die Versorgungspflicht der Krankenkasse wird durch sogenannte Festbeträge begrenzt.

Warum diese Regeln besonders wichtig für Sie sind

Gerade wenn Sie mit einer Behinderung leben oder eine Versorgung benötigen, entscheidet der richtige Antrag über Qualität und Schnelligkeit Ihrer Versorgung. Wer Fristen kennt und seinen Anspruch aktiv verfolgt, vermeidet lange Wartezeiten und mögliche Versorgungslücken.

Wenn Sie etwa ein Auto‑ oder Spezialhilfsmittel benötigen, kann es sein, dass die Leistungspflicht nicht bei der Krankenkasse liegt, sondern bei anderen Trägern (z. B. Eingliederungshilfe, Arbeitsagentur).

Handlungstipps für Ihren Alltag

Lassen Sie sich so früh wie möglich vom Arzt eine Verordnung ausstellen.

Reichen Sie Antrag und Unterlagen vollständig bei der Krankenkasse ein.

Notieren Sie den Eingangstermin beim Antrag – Fristen laufen ab diesem Tag.

Prüfen Sie nach 3 bzw. 5 Wochen (SGB V) oder 2 Monaten (SGB IX) den Status – bei Verzögerung: Nachhaken!

Nutzen Sie Ihre Wahlfreiheit beim Leistungserbringer – die Krankenkasse darf nicht ohne sachlichen Grund einen bestimmten Anbieter vorgeben.

Fordern Sie bei einer Ablehnung schriftliche Begründung und prüfen Sie Ihre Einspruchs‑/Klagemöglichkeit.