Schwerbehinderung: GdB und MdE – Das darf man nicht verwechseln

Lesedauer 3 Minuten

Viele Menschen verwechseln den Grad der Behinderung (GdB) mit der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE). Dabei betreffen beide vollkommen unterschiedliche Lebensbereiche und Rechtsvorschriften. Wer den Unterschied kennt, kann gezielter Anträge stellen und finanzielle sowie rechtliche Vorteile nutzen – vom Steuerfreibetrag bis zur monatlichen Unfallrente.

GdB und MdE: Zwei Systeme, zwei Zwecke

Der GdB bewertet, wie sehr eine körperliche oder psychische Einschränkung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt – also Alltag, Mobilität und soziale Aktivitäten. Die MdE hingegen misst den Verlust der Erwerbsfähigkeit nach einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit – also die reduzierte Arbeitskraft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Diese Differenz ist nicht nur theoretisch, sondern wirkt sich direkt auf Rentenansprüche, Kündigungsschutz und Sozialleistungen aus. Beide Systeme haben eigene Bewertungsmaßstäbe, Antragstellen und gesetzliche Grundlagen.

Wann kommt der GdB zur Anwendung?

Der Grad der Behinderung (GdB) betrifft Menschen mit chronischen Erkrankungen, angeborenen Beeinträchtigungen oder gesundheitlichen Folgen, die nicht im Rahmen eines Arbeitsunfalls entstanden sind. Zuständig ist das Versorgungsamt oder ein vergleichbares Sozialamt.

Der GdB wird in Zehnerschritten zwischen 20 und 100 vergeben. Bereits ab einem Wert von 50 gilt man offiziell als schwerbehindert. Aber auch bei einem GdB von 30 oder 40 kann eine sogenannte Gleichstellung erfolgen – besonders wichtig, wenn der Arbeitsplatz gefährdet ist. Dann greift z. B. der besondere Kündigungsschutz.

Konkrete Vorteile bei anerkannter Schwerbehinderung:

Steuerliche Entlastungen (z. B. § 33b EStG)

Fünf Tage Zusatzurlaub im Jahr (§ 208 SGB IX)

Schutz vor Kündigung (§ 168 SGB IX)

Kostenfreie Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bei bestimmten Merkzeichen („G“, „aG“)

Ermäßigung beim Rundfunkbeitrag

Praxisbeispiel:

Frau K. leidet an Multipler Sklerose. Nach Einreichung mehrerer ärztlicher Befunde erkennt das Versorgungsamt einen GdB von 60 an. Sie erhält einen Schwerbehindertenausweis und kann verschiedene Nachteilsausgleiche nutzen – unter anderem unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr.

Die MdE – wichtig nach Arbeitsunfall oder Berufskrankheit

Die Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) wird ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung relevant. Sie beurteilt den dauerhaften Verlust der Arbeitskraft nach einem Berufsunfall oder einer anerkannten Berufskrankheit – nicht jedoch bei altersbedingtem Verschleiß oder allgemeinen Gesundheitsproblemen.

Die MdE wird ebenfalls in Zehnerschritten bewertet. Ab einer MdE von 30 % entsteht ein Anspruch auf Unfallrente. Diese berechnet sich auf Grundlage des sogenannten Jahresarbeitsverdienstes (JAV) – also der Einkommenserwartung vor dem Unfall.

Unfallrente in Zahlen:

Formel:

`JAV × 2/3 × (MdE in Prozent / 100)`

Beispiel:

Bei einem Jahresarbeitsverdienst von 36.000 € und einer MdE von 30 % ergibt sich eine monatliche Unfallrente von 600 €.

Weitere Leistungen im MdE-Kontext:

Kostenübernahme für Heilbehandlung und Reha

Versorgung mit Hilfsmitteln (z. B. Prothesen)

Übernahme von Umschulungen

Haushaltshilfen bei eingeschränkter Mobilität

Zuständig:

Die Berufsgenossenschaften oder Unfallkassen prüfen nach dem Unfall ärztliche Gutachten und erlassen anschließend einen Bescheid, gegen den Widerspruch oder Klage möglich ist.

Praxisbeispiel:

Herr N. erleidet einen Gehörverlust durch langjährige Arbeit in einer lauten Maschinenhalle. Die Berufsgenossenschaft erkennt eine MdE von 40 % an. Er erhält lebenslang eine Unfallrente und kann an einer Hörgeräteversorgung auf Kosten der BG teilnehmen.

Kein Zusammenhang mit der Erwerbsminderungsrente

Ein häufiger Irrtum: Die MdE ist nicht identisch mit der Erwerbsminderungsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Während die MdE auf den Verlust von Erwerbsfähigkeit durch Arbeitsunfälle abstellt, bezieht sich die Erwerbsminderungsrente auf die allgemeine Arbeitsfähigkeit aufgrund von Krankheit oder Behinderung.

Unterschied konkret:

MdE: Fachbegriff aus dem Unfallrecht bewertet die bleibende Arbeitskraftminderung nach Unfall oder Berufskrankheit.

Erwerbsminderungsrente: Sozialleistungsanspruch bei krankheitsbedingter Unfähigkeit, mehr als 3 bzw. 6 Stunden täglich zu arbeiten.

Antrag und Durchsetzung: So gehen Sie vor

Wer eine Schwerbehinderung geltend machen möchte, muss selbst aktiv werden:

Unterlagen vorbereiten: Alle aktuellen Arztberichte, Klinikunterlagen und Rehaprotokolle zusammenstellen. Antrag stellen:

GdB → beim Versorgungsamt (postalisch oder online)

MdE → erfolgt automatisch über die Berufsgenossenschaft nach dem Versicherungsfall Bescheid abwarten und prüfen: Gegen Entscheidungen kann innerhalb von einem Monat Widerspruch eingelegt werden. Erneute Prüfung bei Verschlechterung: Eine Verschlimmerung der gesundheitlichen Situation erlaubt jederzeit einen Nachfolgeantrag. Rechtsschutz sichern: Bei unklarer Rechtslage oder Ablehnung hilft oft eine sozialrechtlich versierte Beratung.

Wer profitiert besonders?

Menschen mit chronischen Krankheiten, Geburtsbeeinträchtigungen oder schweren Unfallfolgen haben durch die klare Trennung zwischen GdB und MdE die Möglichkeit, gezielt Ansprüche durchzusetzen – oft nebeneinander.

So kann jemand mit einer angeborenen Behinderung gleichzeitig eine Erwerbsminderungsrente beziehen, einen Schwerbehindertenausweis besitzen und bei einem späteren Arbeitsunfall zusätzlich eine MDE-bedingte Unfallrente erhalten.