Schwerbehinderung: Erhöht ein neuer Schwerbehindertenausweis die laufende Rente?

Bürgergeld News

Die tägliche Suche nach Einsparmöglichkeiten führt die Jobcenter längst nicht mehr nur in die Kontoauszüge, sondern auch in Datenbanken der Finanzverwaltung. Seit das Plattformen‑Steuertransparenzgesetz (PStTG) in Kraft ist, müssen Betreiber wie ...