Schwerbehinderung: Diese Vorteile des blauen Parkausweises kennen die wenigsten

Der blaue Parkausweis ist in Deutschland Teil einer Reihe von Regelungen, die Menschen mit schweren Mobilitätseinschränkungen mehr Selbstständigkeit ermöglichen sollen. Er ist an die Person gebunden, nicht an das Auto. Das bedeutet: Der Ausweisinhaber oder die Ausweisinhaberin können sich auch von einer dritten Person fahren lassen.

Ziel ist, Betroffene am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen. Wer sich außerhalb des Fahrzeugs nur schwer oder gar nicht selbst fortbewegen kann, benötigt einen möglichst nahe gelegenen Parkplatz.

Diese Parkausweise wurden in enger Abstimmung mit Interessenverbänden geschaffen. Nach Angaben des Sozialverbands VdK haben sich vor allem Organisationen, die Behinderte vertreten, lange für diese Sonderrechte eingesetzt.

Das Polizei- und Ordnungsrecht steht Privilegien jedoch grundsätzlich skeptisch gegenüber. Deshalb kamen die Regelungen nur zustande, indem man den Kreis der Anspruchsberechtigten bewusst eng definierte.

Wer erhält den blauen Parkausweis?

Ein Schwerbehindertenausweis allein reicht nicht. Nach Aussage von Experten des VdK muss eine außergewöhnliche Gehbehinderung (Merkzeichen aG) oder Blindheit (Merkzeichen Bl) vorliegen. Außerdem gelten Menschen mit beidseitigen Gliedmaßenschäden infolge von Contergan (etwa bei Phokomelie oder Amelie) als berechtigt.

In solchen Fällen besteht die Besonderheit, dass Betroffene sich nur eingeschränkt oder gar nicht eigenständig bewegen können.

Merkzeichen aG: Dieses Kürzel steht für „außergewöhnlich gehbehindert“. Dazu zählen Personen, die nur mithilfe von Rollstuhl, Gehhilfen oder intensiver Unterstützung anderer Menschen kurze Wegstrecken bewältigen. Die Gehfähigkeit ist stark oder komplett eingeschränkt.

Auch Patienten mit schweren Herz- oder Lungenerkrankungen oder neurologischen Leiden können diesen Status erhalten, falls ihr Arzt den Zusammenhang zwischen Krankheit und extrem beschränkter Mobilität bescheinigt.

Merkzeichen Bl: Es betrifft Menschen, deren Sehkraft beidseitig unter 1/50 liegt oder die nahezu vollständig erblindet sind. Auch sie dürfen den blauen Parkausweis nutzen, obwohl sie meist selbst kein Fahrzeug führen. Sie brauchen jedoch eine Begleitperson, die sie chauffiert.

Bei den genannten Personengruppen ist das Parken nah am Zielort essenziell, da alternative Verkehrsmittel kaum in Frage kommen.

Beantragung und benötigte Unterlagen

Zuständig für die Ausstellung des blauen Parkausweises sind in der Regel das örtliche Straßenverkehrsamt oder Bürgeramt. Die genauen Stellen können kommunal variieren. Üblicherweise verlangt die Behörde folgende Nachweise:

1. Kopie des Schwerbehindertenausweises mit dem sichtbaren Merkzeichen (aG oder Bl)

2. Bescheid des Versorgungsamtes, falls das Merkzeichen dort bestätigt wurde

3. Aktuelles Lichtbild

4. Kopie des Personalausweises oder Reisepasses

Manche Kommunen erheben eine Bearbeitungsgebühr, andere stellen den Ausweis kostenfrei aus. Wer noch kein Merkzeichen aG oder Bl hat, muss dieses beim Versorgungsamt beantragen. Hier leistet der Sozialverband VdK Hilfe, indem er Ratsuchende in sozialrechtlichen Angelegenheiten unterstützt.

Welche Vorteile genießen Inhaber des blauen Parkausweises?

Der wohl bekannteste Nutzen sind die Behindertenparkplätze, die mit dem Rollstuhlsymbol gekennzeichnet sind. Sie sind breiter als normale Stellflächen. Das erleichtert das Ein- und Aussteigen mit Gehhilfen oder Rollstuhl. Doch der Ausweis umfasst noch weitere Erleichterungen:

Parken bis zu drei Stunden im eingeschränkten Halteverbot (mit Parkscheibe)

Kostenfreies Abstellen an Parkuhren und Parkscheinautomaten ohne Zeitbeschränkung

Berechtigung zum Be und Entladen in Fußgängerzonen während ausgewiesener Zeiträume

Sonstige Sonderregelungen, die örtlich gelten können, etwa erweiterte Halteerlaubnisse

Besonders Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sind auf mehr Raum angewiesen, da das Ausladen des Hilfsmittels sonst schnell gefährlich wird. Auch sehbehinderte oder blinde Personen profitieren: Sie gelangen mit Unterstützung ihrer Fahrer oder Begleiterinnen wesentlich sicherer in Praxisräume, Theater oder öffentliche Einrichtungen.

Rechtsfolgen bei Missbrauch: Hohe Bußgelder und Abschleppen

Nicht jeder Schwerbehindertenausweis rechtfertigt das Parken auf den ausgewiesenen Flächen. Wer ohne den passenden blauen Parkausweis dort parkt, muss mit Konsequenzen rechnen. Laut Straßenverkehrsordnung liegt das Bußgeld derzeit bei mindestens 55 Euro.

Außerdem erfolgt oft ein Abschleppen, selbst wenn kein sichtbar beeinträchtigter Mensch gerade diesen Parkplatz einfordert.

Wichtig: Bereits ein mehr als dreiminütiges Halten gilt offiziell als Parken. Wer „nur kurz“ im Geschäft verschwindet, begeht also einen Verstoß, wenn er auf einem Behindertenstellplatz steht. Rollstuhlfahrerinnen in zweiter Reihe aussteigen zu lassen, setzt sie zusätzlich Gefahren aus.

Alternative: Der orangefarbene Parkausweis

Es gibt Fälle, in denen Menschen nicht das Merkzeichen aG erhalten, aber dennoch erhebliche Gehbeeinträchtigungen haben. Diese Personen können unter bestimmten Voraussetzungen einen orangefarbenen Parkausweis beantragen.

Dieser gilt ebenfalls bundesweit, bietet aber weniger weitreichende Privilegien als der blaue Ausweis. Er umfasst zum Beispiel ausgewählte Parkerleichterungen in Zonen mit zeitlicher Beschränkung und ermöglicht kürzere Wege.

Diese Regelung kommt primär infrage, wenn ein bestimmter Mindestgrad der Behinderung festgestellt wurde, der jedoch nicht die Kriterien für aG erfüllt. Entscheidend ist eine deutliche, aber nicht außergewöhnliche Mobilitätseinschränkung.

Konkrete Vorteile für Betroffene

Für Menschen mit stark eingeschränkter Gehfähigkeit ist jeder Schritt anstrengend. Die Bequemlichkeit, direkt neben dem Kino oder Arzt parken zu können, bedeutet für sie jedoch weit mehr als bloßen Komfort: Es ist eine Frage der Selbstbestimmung und der Würde.

Betroffene bleiben aktiv, besuchen kulturelle Veranstaltungen oder bleiben in Kontakt mit Freunden. Sie können wichtige Termine wahrnehmen, ohne ständige Angst vor endlosen Fußwegen oder engen Parklücken.

Auch blinde Personen erzielen durch den blauen Parkausweis einen direkten Nutzen. Ihre Begleitung muss nicht weit entfernt parken, wodurch Unsicherheiten auf Bürgersteigen oder in stark frequentierten Gegenden reduziert werden. So verkleinern sich die Distanzen im Alltag, was zusätzliche Energie für das Wesentliche frei macht.

Werden die Kriterien zukünftig ausgeweitet?

Verschiedene Verbände verweisen auf die UN-Behindertenrechtskonvention und deren Forderung nach uneingeschränkter Teilhabe. Dennoch betonen Gerichte immer wieder, dass die Voraussetzungen zum Erhalt des blauen Parkausweises nicht aufgeweicht werden sollen.

Die Ausweitung auf Personen mit schweren Lungen, Herz- oder neurologischen Erkrankungen wurde bereits umgesetzt. Laut verschiedenen Urteilen bleibt das Kernkriterium jedoch die extreme Einschränkung der Gehfähigkeit.

Neuwagen oder geräumige SUVs rechtfertigen keine Sonderrechte. Entscheidend sind medizinisch nachgewiesene Gründe, nicht das persönliche Empfinden von Enge oder Komfortbedürfnis. Diese strengen Anforderungen beruhen auf der Idee, Privilegien nur denjenigen zu geben, die sie unverzichtbar benötigen.