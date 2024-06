Rentenzahlung: Wann wird die Rente im Juni überwiesen?

Lesedauer 2 Minuten

Wann wird die Rente im Monat Juni 2024 ausgezahlt?

Eine der häufigsten Fragen von Rentnerinnen und Rentnern lautet: “Wann wird meine Rente für den Monat Juni ausgezahlt?” Diese Frage ist berechtigt, da das genaue Datum der Rentenzahlung eine wesentliche Rolle bei der Finanzplanung vieler Rentner spielt.

Wie wird die Rentenzahlung geregelt?

Das Gesetz sieht vor, dass die Rentenzahlungen am Ende des jeweiligen Monats zur Zahlung fällig sind. Dies bedeutet, dass die Rente grundsätzlich am letzten Tag des Monats ausgezahlt wird.

Die genaue Regelung findet sich im § 118 SGB VI. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen der vorschüssigen und der nachschüssigen Rentenzahlung.

Nachschüssige Rentenzahlung

Die nachschüssige Rentenzahlung betrifft die meisten Rentner. Für den Monat Juni 2024 bedeutet dies, dass die Rente am Freitag, den 28. Juni 2024, ausgezahlt wird.

Der Grund dafür ist, dass der eigentliche Monatsende, der 30. Juni 2024, ein Sonntag ist und somit kein Bankarbeitstag. Auch der 29. Juni, ein Samstag, ist kein Bankarbeitstag. Daher erfolgt die Auszahlung am letzten Bankarbeitstag vor dem Wochenende, also am Freitag.

Vorschüssige Rentenzahlung

Die vorschüssige Rentenzahlung betrifft Rentnerinnen und Rentner, deren Rentenanspruch vor dem 1. April 2004 begonnen hat.

Diese Rentner erhalten ihre Rente für den Folgemonat, also den Juli 2024, ebenfalls am 28. Juni 2024.

Wichtig ist hierbei, dass nur die Rentner, deren Rentenbeginn vor dem Stichtag 1. April 2004 liegt, diese vorschüssige Zahlung erhalten.

Worauf sollten Rentner im Juni 2024 achten?

Erhöhte Rentenwerte ab Juli 2024

Eine wichtige Änderung, die ab dem 1. Juli 2024 in Kraft tritt, ist die Anpassung der Rentenwerte.

Der neue Rentenwert beträgt dann 39,32 €. Rentner, die ihre Rente vorschüssig für den Juli 2024 ausgezahlt bekommen, werden diesen erhöhten Rentenwert bereits in ihrer Juni-Zahlung bemerken.

Es empfiehlt sich, den Zahlbetrag im Rentenanpassungsbescheid genau zu prüfen und die Veränderung gegenüber der laufenden Rente für den Monat Juni zu vergleichen.

Was ist der Rentenanpassungsbescheid?

Der Rentenanpassungsbescheid ist ein offizielles Dokument, das Rentner über die Anpassung ihrer Rentenzahlung informiert.

Er enthält alle relevanten Informationen zur Höhe der Rente nach der Anpassung. Rentner sollten diesen Bescheid sorgfältig lesen, um sicherzustellen, dass sie über alle Änderungen informiert sind und gegebenenfalls Fragen klären können.

Fazit

Die Rentenzahlung im Juni 2024 erfolgt am Freitag, den 28. Juni 2024, sowohl für die nachschüssige als auch für die vorschüssige Rentenzahlung, wobei Letztere nur für Rentner gilt, deren Rentenanspruch vor dem 1. April 2004 begonnen hat. Mit der Anpassung der Rentenwerte ab Juli 2024 gibt es zudem eine wichtige Änderung, die Rentner bereits in ihrer Juni-Zahlung berücksichtigen sollten.