Rentenexperte warnt vor höheren Steuern auf die Rente nach Rentenerhöhung

Am 1. Juli 2024 wird eine Rentenerhöhung von 4,57 % für rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland in Kraft treten.

Für viele Rentner bedeutet dies nicht nur eine Erhöhung ihrer Bezüge, sondern auch neue neue oder höhere Steuern, warnt der Rentenexperte und Rechtsanwalt Peter Knöppel.

Sind Sie von der Steuerpflicht betroffen?

Nach aktuellen Schätzungen des Bundesfinanzministeriums müssen etwa 6,3 Millionen Rentner in Deutschland Einkommensteuer auf ihre Renteneinkünfte zahlen.

Diese Zahl könnte durch die bevorstehende Rentenerhöhung weiter ansteigen.

Für Rentner, die mehrere Renten beziehen, wie Altersrente und Witwenrente, ist besondere Vorsicht geboten, da die zusätzlichen Einnahmen schnell zur Steuerpflicht führen können.

Warum steigen die Steuerzahlen der Rentner?

Die steigende Zahl der steuerpflichtigen Rentner ist eine direkte Folge der sogenannten nachgelagerten Besteuerung.

Diese Regelung bedeutet, dass Rentenbezüge zunehmend versteuert werden müssen, wobei im Jahr 2058 eine vollständige Besteuerung erreicht wird.

Die aktuellen Rentenerhöhungen werden vollständig zur steuerpflichtigen Rente hinzugerechnet, was besonders Rentner betrifft, die seit vielen Jahren Renten beziehen.

Welche Rolle spielt der Rentensteuerfreibetrag?

Der Rentensteuerfreibetrag, der zu Beginn des Rentenbezugs festgelegt wird, bleibt konstant.

Jede Rentenerhöhung wird jedoch zu 100 % versteuert. Das bedeutet, dass Rentner, die seit 2004 Rentenbezüge erhalten, die gesamte Erhöhung ihrer Renteneinkünfte versteuern müssen.

Betroffene sollten daher genau zu prüfen, ob die Rentenerhöhung eine neue Steuerpflicht auslöst, so Knöppel.

Wie viele Rentner werden neu steuerpflichtig?

Das Bundesfinanzministerium schätzt, dass durch die Rentenerhöhung rund 100.000 Rentner neu steuerpflichtig werden.

Gleichzeitig wird durch die Anhebung des Grundfreibetrags auf 11.604 Euro im Jahr 2024 erwartet, dass etwa 240.000 Menschen aus der Steuerpflicht herausfallen.

Was sollten Rentner tun, um steuerliche Probleme zu vermeiden?

Rentner sollten die Frage der Besteuerung ernst nehmen und ihre individuelle Steuerpflicht prüfen. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Nutzung preiswerter Steuerprogramme zur Berechnung der eigenen Steuerpflicht. Beratung durch Lohnsteuerhilfevereine oder Steuerberater. Unterstützung durch Familienangehörige oder Freunde.

Wichtig: die Steuererklärung sollte immer rechtzeitig und korrekt abgegeben werden, um Nachforderungen und Ärger mit dem Finanzamt zu vermeiden.

Besonders bei Mehrfachrentenbezug sollten Rentner sicherstellen, dass alle Einkünfte korrekt deklariert werden, rät der Anwalt.

Welche Vorteile bietet eine korrekte Steuererklärung?

Durch eine korrekte Steuererklärung können Rentner bestimmte Ausgaben von ihrem steuerpflichtigen Einkommen abziehen und somit ihre Steuerlast verringern.

Dies könnte beispielsweise Kranken- und Pflegeversicherungskosten oder außergewöhnliche Belastungen umfassen. Eine Rentenberatung kann dabei helfen, alle möglichen Abzüge zu identifizieren und optimal zu nutzen.