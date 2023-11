Rente: Rentenerhöhung in 2024 fällt geringer aus als erwartet

Lesedauer 2 Minuten

Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können sich ab Juli 2024 auf eine Rentenerhöhung einstellen. Laut einem aktuellen Entwurf des Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung, der der DPA vorliegt, soll es eine Erhöhung der Renten um 3,5 Prozent geben. Betroffen von der Rentenanpassung sind rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner.

Noch nicht endgültig: Der genaue Wert der Erhöhung

Es gibt allerdings eine Einschränkung: Der genaue Wert der Rentenerhöhung zum 1. Juli 2024 steht noch nicht fest. Dieser wird erst im Frühjahr des kommenden Jahres offiziell festgelegt. Dennoch zeigt die Schätzung im Entwurf des Rentenversicherungsberichts, dass den Rentnern eine Steigerung der Rentenbezüge bevorsteht.

Es ist üblich, dass die Renten in Deutschland jährlich im Sommer angepasst werden, wobei die Lohnentwicklung im Land berücksichtigt wird. Diese Anpassung soll sicherstellen, dass die Renten mit den steigenden Lebenshaltungskosten Schritt halten können.

Weniger als im Vergleich zum Vorjahr

Die Schätzung für die Rentenerhöhung im Jahr 2024 liegt zwar unter dem Niveau der Erhöhung, von der die Rentnerinnen und Rentner zum 1. Juli dieses Jahres profitiert haben.

Im Juli wurden die Renten um 4,39 Prozent im Westen und 5,86 Prozent im Osten angehoben. Diese Erhöhung war besonders signifikant, da sie den Rentenwert in den neuen Bundesländern an das Niveau im Westen angeglichen hat. Dieser Schritt soll dafür sorgen, dass die jährliche Anpassung der Renten künftig in allen Regionen Deutschlands gleich ausfällt.

Jens Boysen-Hogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft hatte mit einer Rentenerhöhung von sechs Prozent oder mehr im Jahr 2024 prognostiziert. Seiner Ansicht nach sollte die Rentenanpassung im kommenden Jahr höher ausfallen als 2023.

Andere Rentenexperten wie Bernd Raffelhüschen hielten eine Rentenerhöhung von mindestens 5,5 bis sechs Prozent für möglich, da die Renten sich am Lohnniveau orientieren.

Erwerbsminderungsrente steigt ab 2024

Für die Erwerbsminderungsrente soll es ebenfalls Anpassungen geben: Hier steht die Erhöhung bereits fest. So kommt am 1. Juli 2024 ein Zuschlag von bis zu 7,5 Prozent für Bestandsrentner mit Erwerbsminderung, wenn deren Erwerbsminderung zwischen Januar 2001 und 31. Dezember 2008 definiert wurde.

Was ist der Rentenwert?

Der Rentenwert gibt an, was ein Entgeltpunkt wert ist. Solche Entgeltpunkte sammeln Rentenversicherte in all den Jahren, in denen sie in die Rentenversicherung eingezahlt haben.

Die Rente errechnet sich aus den Entgeltpunkten multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert. Der Rentenwert liegt derzeit in Ost und West bei 37,60 Euro.

Wie steigen die Renten weiter?

Seit 2012 sind die Renten im Westen um 26 Prozent und im Osten um 40 Prozent gestiegen. Nach 2025 könnte es mit den Rentenerhöhungen erst einmal vorbei sein. Grund dafür ist der so genannte Nachhaltigkeitsfaktor.

Wenn nämlich die Zahl der Rentenbezieher schneller steigt als die der Beitragszahler, dann steigen die Renten weniger als die Löhne. Massive Steigerungen von fünf Prozent und mehr wird es dann wohl nicht mehr geben.