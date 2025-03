Rente: Kürzungen, Mütterrente 3 und Steuerfreiheit – Das plant die neue Bundesregierung

Lesedauer 3 Minuten

Die Sondierungsgespräche zwischen Union und SPD sind zwar noch nicht vollständig abgeschlossen, doch es gibt bereits deutliche Signale, welche Neuerungen bei der Rente geplant sind. Besonders in Bezug auf steuerliche Entlastungen für arbeitende Rentnerinnen und Rentner, die Gleichstellung der sogenannten Mütterrente, die Stabilisierung des Rentenniveaus sowie die Zukunft der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren haben die Verhandlungspartner erste Ergebnisse vorgelegt. Obwohl manche Detailfragen noch geklärt werden müssen, zeichnen sich bestimmte Ziele schon deutlich ab.

Wie verändert sich für berufstätige Rentnerinnen und Rentner?

Eine der wesentlichen Neuerungen bezieht sich auf jene Personen, die trotz Erreichen des gesetzlichen Rentenalters weiter berufstätig bleiben. Gegenwärtig ist es so, dass sowohl die Rente als auch das Einkommen aus einer Beschäftigung voll versteuert werden müssen.

Die künftige Bundesregierung möchte hier jedoch einen Teil des Einkommens freistellen, sodass die ersten 2000 Euro, die neben der Rente verdient werden, steuerfrei sein sollen. Damit wird ein erheblicher Teil des Hinzuverdienstes nicht mehr bei der Steuer berücksichtigt. Diese Regelung soll nur für Menschen gelten, die bereits die Regelaltersgrenze erreicht haben. Wer seine Rente vorzeitig in Anspruch nimmt und trotzdem weiterarbeitet, könnte hingegen nicht von dieser Befreiung profitieren.

An den aktuell geltenden Hinzuverdienstgrenzen, die es in den letzten Jahren immer stärker gelockert hat, soll sich dagegen nichts ändern. Viele Rentenbezieherinnen und Rentenbezieher sind bereits jetzt nicht mehr auf eine starre Verdienstgrenze angewiesen, was flexiblere Übergänge in den Ruhestand erleichtert.

Mütterrente wird erneuert

Ein zweiter zentraler Punkt ist die sogenannte Mütterrente. Kinder, die vor 1992 geboren wurden, werden für die Rente bislang niedriger bewertet als jene, die ab 1992 auf die Welt kamen.

Die neue Vereinbarung sieht eine Angleichung vor, sodass Müttern (oder in seltenen Fällen auch Vätern) künftig unabhängig vom Geburtsjahr ihrer Kinder dieselbe Anzahl an Rentenpunkten gewährt wird. Die ältere Regelung, die bei Kindern, die vor 1992 geboren wurden, nur 2,5 statt 3 Rentenpunkte pro Kind vorsah, führte dazu, dass betroffene Mütter finanziell schlechter gestellt waren. Diese Lücke möchte man nun schließen, damit alle Eltern eine faire und einheitliche Anerkennung für ihre Erziehungszeiten erhalten.

Bleibt das Rentenniveau stabil oder droht eine Absenkung?

Immer wieder wird über das Rentenniveau diskutiert, das aktuell bei rund 48 Prozent liegt. Verschiedene Faktoren in der Rentenformel könnten langfristig zu einem Absinken führen, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden.

In den bisherigen Verhandlungen haben die Beteiligten jedoch betont, dass sie dieses Niveau vorerst stabilisieren möchten. Was genau das in der Praxis bedeutet, ist noch nicht vollständig geklärt. Es deutet sich jedoch an, dass Union und SPD sich für einen Fortbestand des derzeitigen Rentenniveaus einsetzen, damit künftige Rentnerinnen und Rentner keine weiteren Abstriche beim Anspruch befürchten müssen. Endgültige Einzelheiten müssen aber erst noch im Detail ausgearbeitet werden.

Wird es weiterhin eine abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren geben?

Viele Menschen, die eine lange Erwerbsbiografie vorweisen können, profitieren bereits jetzt von der Möglichkeit, zwei Jahre vor der regulären Altersgrenze ohne Abschläge in Rente zu gehen. Voraussetzung ist, dass 45 Beitragsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung nachgewiesen werden können.

Diese Regelung – auch bekannt als Rente für besonders langjährig Versicherte – soll nach dem derzeitigen Stand beibehalten werden. Wer also auf 45 Versicherungsjahre kommt, kann weiterhin zwei Jahre früher in den Ruhestand wechseln, ohne eine Minderung der Rente in Kauf nehmen zu müssen. Unklar bleibt, ob die neue Bundesregierung an gewissen Parametern dieser Regelung noch Anpassungen vornehmen möchte oder ob sie vollkommen unverändert fortbesteht.

Was bedeutet das für Frührentnerinnen und Frührentner?

Menschen, die ihre Rente noch früher als zwei Jahre vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze antreten möchten, haben grundsätzlich die Möglichkeit, dies zu tun. Allerdings gehen damit Abzüge einher, die die jeweilige Rentenhöhe dauerhaft verringern.

Diese Kürzungen können sich im Laufe der Zeit erheblich auswirken. Wer sich mit dem Gedanken einer Frührente trägt, muss daher genau kalkulieren, ob eine vorgezogene Rente finanziell sinnvoll ist. Expertinnen und Experten empfehlen oft, eine umfassende Beratung in Anspruch zu nehmen und das eigene Rentenkonto frühzeitig überprüfen zu lassen, um eine tragfähige Entscheidung zu treffen.

Unterschiedliche Reaktionen

In sozialen Netzwerken, in Gesprächen vor Ort und in der öffentlichen Debatte lässt sich eine Mischung aus Erleichterung und Skepsis beobachten. Manche hatten befürchtet, die Rentenleistungen könnten weiter eingeschränkt werden, vor allem nach einem herausfordernden Wahlkampf.

Andere kritisieren, dass die geplanten Maßnahmen – etwa die steuerliche Freistellung eines Teils des Hinzuverdienstes – in ihrer Wirkung begrenzt bleiben. Insbesondere die Frage, ob das Rentenniveau langfristig wirklich gehalten werden kann, sorgt für Diskussionsstoff. Zugleich ist bei vielen Betroffenen eine gewisse Erleichterung spürbar, da grundlegende Komponenten wie die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren oder die Erhöhung der Mütterrente fortbestehen und ausgeweitet werden sollen.

Wie geht es weiter?

Bevor alle Details in gesetzliche Regelungen überführt werden, müssen noch letzte Verhandlungen und Abstimmungen stattfinden. Die politischen Gremien werden hierbei unter anderem auf finanzielle Machbarkeit, soziale Ausgewogenheit und juristische Feinschliffe achten. Insofern kann es bis zur Verabschiedung weiterer Gesetze noch zu kleineren Anpassungen kommen.

Das Gesamtbild ist jedoch schon jetzt erkennbar: Die Rentenreformen sollen vor allem Sicherheit bieten, die eigene Erwerbsbiografie stärker honorieren und den Menschen auch bei längerer Lebensarbeitszeit mehr finanzielle Freiheiten ermöglichen.

Ob diese Pläne in allen Punkten wie angekündigt umgesetzt werden können, wird sich in den kommenden Monaten und Jahren zeigen. Fest steht, dass das Thema Rente nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich ein Brennpunkt bleiben wird, in dem Erwartungen und Realitäten sorgfältig austariert werden müssen.