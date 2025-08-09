Rente: Diese Versicherungsfehler kosten Rentner richtig Geld

Lesedauer 3 Minuten

Rentner sind steuerpflichtig. Die Steuerlast lässt sich senken, wenn bestimmte Versicherungsbeiträge korrekt in der Erklärung auftauchen. Entscheidend ist, welche Verträge als Sonderausgaben zählen, welche dem Bereich Vorsorgeaufwendungen zugeordnet werden – und wo nur in Sonderfällen ein Abzug möglich ist. Dieser Überblick fasst die Regeln aktuell und praxisnah zusammen.

Sonderausgaben-Pauschbetrag richtig verstehen

Ohne Einzelnachweise berücksichtigt das Finanzamt automatisch den Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro (bei Zusammenveranlagung 72 Euro). Wer höhere Aufwendungen nachweist, bekommt statt der Pauschale die tatsächlich gezahlten Beiträge anerkannt. Es lohnt sich also, Belege einzutragen – gerade bei Kranken- und Pflegeversicherung übersteigen die realen Aufwendungen den Pauschbetrag deutlich.

Vorsorgeaufwendungen: Basis-Kranken und Pflege sind voll abziehbar

Beiträge zur Basis-Krankenversicherung und zur Pflege-Pflichtversicherung sind in voller Höhe als Sonderausgaben abziehbar. Nicht begünstigt sind Komfort- und Zusatzleistungen (z. B. Einbettzimmer, Chefarzt, Krankentagegeld); diese zählen zu den „sonstigen Vorsorgeaufwendungen“ und sind damit nur innerhalb der dortigen Höchstbeträge wirksam.

Den auf die Basisabsicherung entfallenden Anteil weist Ihr Versicherer in einer Jahresbescheinigung aus. Häufig genügt schon dieser Posten, um die Steuerlast spürbar zu senken.

Sonstige Vorsorgeaufwendungen: Haftpflicht, Unfall, Risiko-Leben

Zu den sonstigen Vorsorgeaufwendungen gehören u. a. Private Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Unfallversicherung, Risiko-Lebensversicherung und private Pflegezusatz- und Krankenzusatzversicherungen (z. B. Zahnzusatz). Sie sind grundsätzlich abziehbar, wirken aber nur bis zu den gesetzlichen Höchstbeträgen (typischerweise 1.900 Euro pro Person, 3.800 Euro bei Zusammenveranlagung; ohne Zuschüsse 2.800 Euro pro Person).

In der Praxis sind diese Grenzen oft bereits durch Kranken- und Pflegebeiträge ausgeschöpft. Dann laufen weitere „sonstige“ Beiträge steuerlich ins Leere – sie sollten trotzdem eingetragen werden, falls sich im Einzelfall noch Spielraum ergibt.

Rechtsschutzversicherung: nur mit beruflichem oder vermietungsbezogenem Anteil

Eine reine Privatrechtsschutzversicherung ist nicht als Sonderausgabe abziehbar. Absetzbar ist nur der berufsbezogene Anteil als Werbungskosten (z. B. Arbeitsrechtsschutz in Anlage N) oder – bei Vermietung – der auf Mietrecht entfallende Anteil als Werbungskosten in Anlage V. Lassen Sie sich ggf. eine Aufteilung vom Versicherer bescheinigen.

Kapitallebensversicherung: Altverträge vor 2005 begünstigt

Beiträge zu Kapitallebensversicherungen sind regulär nicht mehr abziehbar. Ausnahme: Verträge, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurden und für die die erste Prämie ebenfalls vor diesem Stichtag gezahlt wurde. Diese Altverträge können im Rahmen der sonstigen Vorsorgeaufwendungen berücksichtigt werden – faktisch greift jedoch oft wieder die Begrenzung durch die Höchstbeträge.

Wohngebäude- und Hausratversicherung: privat nicht, bei Vermietung ja

Bewohnen Sie Ihr Eigenheim selbst, sind Wohngebäude- und Hausratversicherung nicht abziehbar; sie schützen privates Eigentum und zählen weder zu Sonderausgaben noch zu Werbungskosten. Vermieten Sie eine Wohnung oder ein Haus, ist die Gebäudeversicherung als Werbungskosten absetzbar (Anlage V) und meist auch auf die Mieter umlagefähig.

Die Hausratversicherung ist bei Vermietung nur dann relevant, wenn möbliert vermietet wird und der Schutz die bereitgestellten Möbel betrifft.

Sonderfälle: Arbeitszimmer und Homeoffice

Nutzen Sie einen abgrenzbaren Raum Ihrer Wohnung beruflich (z. B. aus Nebentätigkeit) und sind die Voraussetzungen für ein häusliches Arbeitszimmer erfüllt, können anteilige Aufwendungen (inklusive auf diesen Anteil entfallender Hausratprämie) als Werbungskosten oder Betriebsausgaben berücksichtigt werden.

Für reine Renteneinkünfte spielt das Arbeitszimmer hingegen keine Rolle, weil Renten nicht durch ein Arbeitszimmer „erworben“ werden; hier bleibt es beim Werbungskosten-Pauschbetrag für Renten.

Staatlich geförderte Altersvorsorge: Riester und Rürup richtig einordnen

Rürup/Basisrente: Beiträge sind bis zum gesetzlichen Höchstbetrag als Sonderausgaben abziehbar; das gilt grundsätzlich auch im Rentenbezug. Prüfen Sie, ob die steuerliche Entlastung zu Ihrer Situation passt.

Beiträge sind bis zum gesetzlichen Höchstbetrag als Sonderausgaben abziehbar; das gilt grundsätzlich auch im Rentenbezug. Prüfen Sie, ob die steuerliche Entlastung zu Ihrer Situation passt. Riester: Beiträge sind bis 2.100 Euro nur dann absetzbar, wenn eine Zulagenberechtigung besteht (direkt oder mittelbar, z. B. über einen rentenversicherungspflichtigen Minijob oder einen zulagenberechtigten Ehepartner). Ohne Zulagenberechtigung entfällt der Sonderausgabenabzug.

Häufige Fehler vermeiden

Viele Beiträge sind an sich begünstigt, verpuffen aber wegen der Höchstbetragsgrenzen der sonstigen Vorsorgeaufwendungen. Gleichzeitig werden Basis-Kranken- und Pflegebeiträge häufig fälschlich „gedeckelt“ – sie sind in voller Höhe abziehbar. Prüfen Sie außerdem bei Rechtsschutz-, Vermieter- und Berufsanteilen die korrekte Zuordnung zu Anlage N bzw. Anlage V und lassen Sie sich, wenn möglich, eine Bescheinigung zur Aufteilung geben.

So tragen Sie die Beiträge richtig ein

Tragen Sie Basis-Kranken- und Pflegepflichtbeiträge in der Anlage Vorsorgeaufwand ein; die Jahresbescheinigung Ihres Versicherers erleichtert die korrekte Erfassung. Sonstige Vorsorgeaufwendungen kommen ebenfalls in die Anlage Vorsorgeaufwand.

Berufsbezogene Rechtsschutzanteile gehören als Werbungskosten in die Anlage N, vermietungsbezogene Anteile und die Gebäudeversicherung in die Anlage V. Bewahren Sie alle Nachweise auf – das Finanzamt kann Belege anfordern.

Fazit: Für Rentner sind primär die Basis-Kranken- und Pflegebeiträge die Hebel, um die Steuerlast zu senken. Haftpflicht-, Unfall- und Zusatzversicherungen helfen nur, solange die Höchstbeträge nicht ausgeschöpft sind.

Rechtsschutz wirkt ausschließlich mit beruflichem oder vermietungsbezogenem Bezug, Wohngebäude und Hausrat sind privat nicht abziehbar. Wer Belege sauber zuordnet und Altverträge korrekt behandelt, holt sich das Maximum zurück.