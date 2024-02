Rente: Arbeitsminister kündigt kräftige Rentenerhöhung an

Lesedauer 2 Minuten

Der Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zeigt sich optimistisch hinsichtlich einer deutlichen Rentenerhöhung im Jahr 2024. In einem aktuellen Interview prognostiziert er, dass die Renten zum 1. Juli dieses Jahres stärker steigen werden als die aktuelle Inflationsrate von 2,9 Prozent.

Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel teilt die Zuversicht des Ministers.

Ein Anstieg der Nominallöhne im dritten Quartal 2023 deutet zudem darauf hin, dass die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2024 höher ausfallen könnte als bisher angenommen. Im Zeitraum Januar bis September 2023 ist in Deutschland ein durchschnittlicher Anstieg der Nominallöhne um 6,16 Prozent zu verzeichnen.

Kräftige Lohnabschlüsse lassen auf höhere Renten hoffen

Heil verweist auf kräftige Lohnabschlüsse im Jahr 2023, die eine positive Entwicklung für die Renten erwarten lassen. Die Rentenbeiträge sollen laut seiner Einschätzung stabil bleiben. Die Bildzeitung geht sogar von einem “heftigen Anstieg” von 11 Prozent seit 2022 aus, was jedoch von Experten wie Knöppel als zu optimistisch betrachtet wird.

Höherer Anstieg der Nominallöhne im Jahr 2023 gegenüber 2022

Die aktuellen Werte zeigen, dass die Nominallöhne im Jahr 2023 gegenüber 2022 um mehr als 3 Prozentpunkte gestiegen sind.

Im Vergleich dazu stiegen die Nominallöhne laut Pressemitteilung 166 des Statistischen Bundesamtes von 2022 auf 2021 um rund 2,6 Prozent. Mit der letzten Rentenanpassung zum 1. Juli 2023 wurden die Renten im Westen um 4,39 Euro und im Osten um 5,86 Prozent auf einen einheitlichen Rentenwert von 37,60 Euro angehoben.

Die Entwicklung der Nominallöhne im Jahr 2023 zeigen ein kontinuierliches Wachstum:

Quartal 2023: 5,6 Prozent

Quartal 2023: 6,6 Prozent

Quartal 2023: 6,3 Prozent

Inflationssenkung als positiver Faktor

Die gesunkene Inflationsrate wird als positiver Faktor für die Rentenentwicklung genannt. Heil betont, dass die Rentenerhöhung im vergangenen Jahr zwar nicht gering, aber unter der Inflationsrate geblieben sei.

Mit dem aktuellen Rückgang der Inflation und ordentlichen Lohnabschlüssen erhöhe sich die Zuversicht auf eine deutliche Rentensteigerung.

Rentenexperte erläutert Rentenerhöhung

Weitere Rentenreform in Planung

Arbeitsminister Heil kündigt zudem eine geplante Rentenreform an, die in wenigen Wochen vorgestellt werden soll. Ziel sei es, das Rentenniveau langfristig zu sichern und deutliche Anstiege in der Zukunft zu verhindern. Der Beitragssatz soll trotz der Reform stabil bei 18,6 Prozent bleiben.

Ablehnung von Renteneintrittsalter-Erhöhung

Heil lehnt Forderungen nach einer Erhöhung des Renteneintrittsalters ab. Er sagte, dass die Beschäftigung in Deutschland auf Rekordniveau sei, was die Stabilität der Rentenbeiträge unterstütze.

Eine Reform sei notwendig, um einen deutlichen Rentenabfall in den kommenden Jahren zu verhindern, ohne jedoch das gesetzliche Renteneintrittsalter weiter anzuheben.

Genaue Zahlen werden Ende März bekannt gegeben

Die genauen Zahlen werden erst Ende März 2024 vorliegen, bis dahin bleibt es spannend, ob die Renten tatsächlich so kräftig steigen, wie es die Prognosen erwarten lassen.