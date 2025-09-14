Pflegegeld: Wer mit Rente pflegt bekommt mehr Entlastung seit 1. Juli 2025

Lesedauer 3 Minuten

Seit dem 1. Juli 2025 greift die zweite Stufe des Pflegeunterstützungs‑ und ‑entlastungsgesetzes (PUEG). Für Seniorinnen und Senioren, die im Ruhestand Angehörige mit Pflegegrad 2 bis 5 versorgen, bedeutet das mehr Zeit zum Aufatmen, mehr finanziellen Spielraum und weniger bürokratische Hindernisse. Hinter den nüchternen Paragraphen verbergen sich Verbesserungen, die den Alltag Hunderttausender Pflegehaushalte prägen dürften.

Neuerung beendet „Paragrafendschungel“

Bislang mussten pflegende Rentnerinnen und Rentner zwischen Kurzzeit‑ und Verhinderungspflege unterscheiden, zwei Leistungsarten mit eigenen Budgets und Antragswegen. Damit ist nun Schluss.

Zum 1. Juli 2025 verschmelzen beide Töpfe zu einem gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3 539 Euro, der völlig flexibel eingesetzt werden kann – sei es für einige stundenweise Entlastungen oder für eine mehrwöchige Ersatzpflege.

Die neue Regel ist in § 42a SGB XI verankert und beseitigt die bislang komplizierten Übertragungsregeln von nicht ausgeschöpften Mitteln. Damit können Pflegehaushalte erstmals ihre Auszeiten exakt nach Bedarf planen, ohne sich über Förmlichkeiten den Kopf zu zerbrechen.

Weshalb verlängert sich die mögliche Auszeit von sechs auf acht Wochen – und warum entfällt die alte Wartefrist?

Entlastung misst sich nicht nur in Euro, sondern auch in Tagen. Die Höchstdauer der Verhinderungspflege wird 2025 von bislang 42 auf 56 Tage pro Kalenderjahr angehoben. Gleichzeitig verschwindet die oft kritisierte sechsmonatige „Vorpflegezeit“.

Künftig reicht es, dass der Pflegegrad festgestellt ist – schon ab diesem Zeitpunkt können Rentnerinnen und Rentner ihre Ersatzpflege organisieren.

Diese Angleichung an die Kurzzeitpflege beschleunigt den Zugang zur Hilfe erheblich und nimmt pflegenden Senioren den Druck, zunächst ein halbes Jahr „durchhalten“ zu müssen.

Wie wirkt sich das neue Entlastungsbudget ganz konkret im Alltag aus?

Die Flexibilisierung zeigt ihre Wirkung besonders bei häufigen, aber unregelmäßigen Belastungsspitzen.

Wer seinen dementen Partner zu Hause betreut, kann ab Juli 2025 zum Beispiel mehrere lange Wochenenden buchen, anstatt das gesamte Budget in einem Block zu verbrauchen.

Ebenso lässt sich eine professionelle Tagespflege stundenweise finanzieren, während an anderen Tagen eine befreundete Pflegekraft einspringt. Weil das Geld aus einem Topf stammt, fällt kein „Umweg“ mehr über separate Anträge an. Die Pflegeversicherung erstattet sämtliche nachgewiesenen Kosten bis zur Höchstgrenze, während das halbe Pflegegeld – wie gewohnt – für bis zu acht Wochen weiterläuft.

Welche Bedingungen gelten, damit Pflegezeiten weiterhin die eigene Rente erhöhen?

Pflege ist nicht nur Fürsorge, sie ist auch Sozialversicherung. Die Pflegekasse zahlt weiterhin Rentenbeiträge, wenn mindestens Pflegegrad 2 vorliegt und die Versorgung zehn Wochenstunden auf mindestens zwei Tage verteilt erfolgt.

Diese Zahl hat Gesetzeskraft und bleibt unverändert. Die Beiträge stellen Pflegepersonen so, als hätten sie ein monatliches Einkommen von gut 700 bis knapp 3 800 Euro erzielt – jeder Monat Pflege kann den eigenen Rentenanspruch später um bis zu 35 Euro steigern. Wer unter der Hinzuverdienstgrenze von 30 Stunden Erwerbsarbeit bleibt, muss dafür selbst keinen Cent abführen.

Was hat es mit der „Teilrente von 99,99 Prozent“ auf sich – und warum lohnt sich der kleine Verzicht?

Wer das reguläre Rentenalter erreicht hat, verliert eigentlich den Pflichtschutz in der gesetzlichen Rentenversicherung. Eine nahezu volle Teilrente von 99,99 Prozent schafft hier einen eleganten Zwischenschritt: Durch den symbolischen Verzicht auf 0,01 Prozent der Rente bleibt die pflegende Person versicherungspflichtig, die Pflegekasse darf also weiter Beiträge einzahlen.

Nach Ende der Pflegetätigkeit oder zum Jahreswechsel erhöht sich die Rente dauerhaft, weil die neuen Entgeltpunkte bei der nächsten Anpassung berücksichtigt werden. Für viele Ruheständler ist das unterm Strich ein Plusgeschäft – vorausgesetzt, sie stellen den entsprechenden Antrag rechtzeitig vor dem Wechsel in die Vollrente.

Wie lassen sich die neuen Regelungen am besten ausschöpfen?

Wer eine Auszeit plant, sollte schon frühzeitig mit der Pflegekasse in Kontakt treten, auch wenn die Wartefrist wegfällt. Denn Kostenvoranschläge von Pflegediensten oder Kurzzeitpflege‑Einrichtungen brauchen Zeit, ebenso die verbindliche Zusage der Versicherung. Pflegestützpunkte vor Ort, Wohlfahrtsverbände und Rechtsberaterinnen können beim Ausfüllen der Formulare schnell klären, welche Nachweise erforderlich sind.

Ein weiterer Tipp: Auch wer bislang kaum externe Hilfe in Anspruch genommen hat, sollte die ab 2025 höhere Höchstdauer zumindest probeweise nutzen. Studien zeigen, dass regelmäßige Pausen das Risiko einer Pflege‑Überlastungsdepression deutlich senken, während die Pflegequalität langfristig steigt.

Wohin kann man sich wenden, wenn Fragen offenbleiben?

Erste Ansprechpartner sind die Pflegekassen – jede verfügt über ein Servicetelefon und schriftliche Leitfäden. Daneben beraten Pflegestützpunkte auf kommunaler Ebene kostenlos. Für Fragen zur Rentenaufstockung ist die Deutsche Rentenversicherung zuständig; dort lässt sich auch die Teilrente beantragen. Wer schon jetzt wissen will, wie viele zusätzliche Entgeltpunkte er erworben hat, kann eine Kontenklärung anstoßen.