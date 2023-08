Neuer Leitfaden für die Sozialhilfe und Bürgergeld

Lesedauer 2 Minuten

Wer Bürgergeld oder Sozialhilfe bezieht, kann sich kaum auf die Informationen der Bundesagentur für Arbeit oder der Jobcenter verlassen. Häufig sind die bereitgestellten Ratgeber zu oberflächlich und nicht im Sinne der Betroffenen geschrieben. Andere Seiten sind oft mit Halbwissen gespickt oder nicht (mehr) aktuell. Nun ist ein neuer Ratgeber zum SGB II und SGB XII (Sozialgeld und Sozialhilfe) von A-Z erschienen, an dem auch unser freier Autor “Sozi Simon” mitgewirkt hat.

Keine Buchempfehlung sondern ein Muss in der Sozialberatung

Eigentlich veröffentlichen wir keine Buchempfehlungen, aber der Ratgeber von A-Z, der mittlerweile in der 32. Auflage erschienen ist, ist seit Jahrzehnten faktisch ein Standard in der Sozialberatung. Wer sich umfassend und unabhängig über seine Rechte informieren oder andere ehrenamtlich oder hauptberuflich beraten will, sollte den Ratgeber immer zur Hand haben.

Denn der Ratgeber basiert auf der langjährigen Beratungs- und Schulungspraxis von Erwerbslosenberatungsstellen und einem bewährten Konzept, das in über 40 Jahren „Ratgeberarbeit“ entwickelt wurde. Er stellt gleichzeitig die Regelungen des Bürgergeldes (früher Arbeitslosengeld II) und der Sozialhilfe dar.

Umfassender Leitfaden für Bürgergeld und Sozialhilfe

Er ist damit der einzige umfassende Ratgeber für das SGB II (Bürgergeld) und das SGB XII (Sozialhilfe). Der Leitfaden ist damit sowohl für Beratungszwecke als auch als Nachschlagewerk für Rechtsanwender und Laien konzipiert.

Der Ratgeber informiert Arbeitslosenberater und Leistungsempfänger darüber, welche Ansprüche sie geltend machen können und wie sie auf Bescheide der Sozialbehörden reagieren sollten. Es ist ein Ratgeber in einem Band.

Unter der Herausgeberschaft von Harald Thomé (Tacheles e.V.) fließt die langjährige Beratungs- und Schulungspraxis der Autor/innen in ihn ein. Empfänger/innen von Sozialleistungen erkennen ihre Rechte auf einen Blick. Sozialberater/innen, Mitarbeiter/innen von Sozial- und Wohlfahrtsverbänden und Anwälte/innen erhalten fachliche Unterstützung für die Durchsetzung der Ansprüche der Ratsuchenden.

“Wir hoffen wichtige Infos für die Beratung, zum Überleben mit den SGB II/SGB XII-Leistungen an die Hand gegeben zu haben und Inputs zur Rechtsgestaltung und -auslegung geben zu können”, so Harald Thomé bei Vorstellung des Ratgeberbuches. Der Leitfaden umfasst 1.027 S., beinhaltet die Rechtslage bis Juni 2023 und kostet 25,90 €.

Der Leifaden ist im Nomos Verlag erschienen und kann hier bestellt werden. Eine Leseprobe kann hier eingesehen werden.