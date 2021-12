Neue Pfändungstabelle 2022 und aktuelle Pfändungsfreigrenzen

Die neuen pfändungsfreien Beträge sind um 6,28 gestiegen. Der Grundfreibetrag stiegt somit auf 1.252,64 Euro. Die Pfändungstabelle beziffert den Betrag, der einem Schuldner im Monat für den Lebensunterhalt zur Verfügung steht.

Der Betrag richtet sich nach der Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen. Es gibt Pfändungsfreigrenzen, die das unantastbare Einkommen bestimmen.

Diese werden in regelmäßigen Abständen an die Lebenshaltungskosten angepasst. Somit ist es wichtig, dass die aktuelle Tabelle zugrunde gelegt wird. Die Pfändungstabelle wird gemäß § 850c Abs. 2a ZPO vom Gesetzgeber alle 2 Jahre angepasst.

Unpfändbarer Anteil zwischen Freigrenze und Höchstbetrag

Auch über den Pfändungsfreibetrag hinaus bleibt ein kleiner Anteil frei. Davon profitieren Schuldner, die unterhaltspflichtige Angehörige zu versorgen haben. Der pfändungsfreie Anteil ist in § 850c ZPO festgelegt. Voraussetzung für die Berücksichtigung des anrechnungsfreien Anteils ist, dass es einen pfändungsfähigen Anteil am Lohn oder Einkommen gibt. Der Betrag, der über die Pfändungsfreigrenzen hinaus nicht einbehalten werden darf, ist zwischen dem Freibetrag und dem pfändbaren Höchstbetrag angesiedelt.

Prozentsätze des unpfändbaren Anteils zwischen den Pfändungsfreigrenzen und pfändbarem Höchstbetrag

* keine unterhaltspflichtige Person: 30 Prozent

* eine unterhaltspflichtige Person: 50 Prozent

* zwei unterhaltspflichtige Personen: 60 Prozent

* drei unterhaltspflichtige Personen: 70 Prozent

* vier unterhaltspflichtige Personen: 80 Prozent

* fünf unterhaltspflichtige Personen: 90 Prozent

Wenn Sie die Pfändungstabelle für 2022 verwenden, sind sämtliche Freibeträge bereits eingearbeitet. Sie brauchen nur Ihren Lohn und die Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen zu ermitteln. Nun lesen Sie den entsprechenden Wert in der Tabelle ab.

Die neue Pfändungstabelle 2022

Einkommen EUR (von/bis) Pfändbarer Betrag nach Anzahl der Unterhaltspflichten bis 1259,99 EUR unpfändbar 0 Personen 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 1260 1269,99 5,15 0 0 0 0 0 1270 1279,99 12,15 0 0 0 0 0 1280 1289,99 19,15 0 0 0 0 0 1290 1299,99 26,15 0 0 0 0 0 1300 1309,99 33,15 0 0 0 0 0 1310 1319,99 40,15 0 0 0 0 0 1320 1329,99 47,15 0 0 0 0 0 1330 1339,99 54,15 0 0 0 0 0 1340 1349,99 61,15 0 0 0 0 0 1350 1359,99 68,15 0 0 0 0 0 1360 1369,99 75,15 0 0 0 0 0 1370 1379,99 82,15 0 0 0 0 0 1380 1389,99 89,15 0 0 0 0 0 1390 1399,99 96,15 0 0 0 0 0 1400 1409,99 103,15 0 0 0 0 0 1410 1419,99 110,15 0 0 0 0 0 1420 1429,99 117,15 0 0 0 0 0 1430 1439,99 124,15 0 0 0 0 0 1440 1449,99 131,15 0 0 0 0 0 1450 1459,99 138,15 0 0 0 0 0 1460 1469,99 145,15 0 0 0 0 0 1470 1479,99 152,15 0 0 0 0 0 1480 1489,99 159,15 0 0 0 0 0 1490 1499,99 166,15 0 0 0 0 0 1500 1509,99 173,15 0 0 0 0 0 1510 1519,99 180,15 0 0 0 0 0 1520 1529,99 187,15 0 0 0 0 0 1530 1539,99 194,15 0 0 0 0 0 1540 1549,99 201,15 0 0 0 0 0 1550 1559,99 208,15 0 0 0 0 0 1560 1569,99 215,15 0 0 0 0 0 1570 1579,99 222,15 0 0 0 0 0 1580 1589,99 229,15 0 0 0 0 0 1590 1599,99 236,15 0 0 0 0 0 1600 1609,99 243,15 0 0 0 0 0 1610 1619,99 250,15 0 0 0 0 0 1620 1629,99 257,15 0 0 0 0 0 1630 1639,99 264,15 0 0 0 0 0 1640 1649,99 271,15 0 0 0 0 0 1650 1659,99 278,15 0 0 0 0 0 1660 1669,99 285,15 0 0 0 0 0 1670 1679,99 292,15 0 0 0 0 0 1680 1689,99 299,15 0 0 0 0 0 1690 1699,99 306,15 0 0 0 0 0 1700 1709,99 313,15 0 0 0 0 0 1710 1719,99 320,15 0 0 0 0 0 1720 1729,99 327,15 0 0 0 0 0 1730 1739,99 334,15 2,96 0 0 0 0 1740 1749,99 341,15 7,96 0 0 0 0 1750 1759,99 348,15 12,96 0 0 0 0 1760 1769,99 355,15 17,96 0 0 0 0 1770 1779,99 362,15 22,96 0 0 0 0 1780 1789,99 369,15 27,96 0 0 0 0 1790 1799,99 376,15 32,96 0 0 0 0 1800 1809,99 383,15 37,96 0 0 0 0 1810 1819,99 390,15 42,96 0 0 0 0 1820 1829,99 397,15 47,96 0 0 0 0 1830 1839,99 404,15 52,96 0 0 0 0 1840 1849,99 411,15 57,96 0 0 0 0 1850 1859,99 418,15 62,96 0 0 0 0 1860 1869,99 425,15 67,96 0 0 0 0 1870 1879,99 432,15 72,96 0 0 0 0 1880 1889,99 439,15 77,96 0 0 0 0 1890 1899,99 446,15 82,96 0 0 0 0 1900 1909,99 453,15 87,96 0 0 0 0 1910 1919,99 460,15 92,96 0 0 0 0 1920 1929,99 467,15 97,96 0 0 0 0 1930 1939,99 474,15 102,96 0 0 0 0 1940 1949,99 481,15 107,96 0 0 0 0 1950 1959,99 488,15 112,96 0 0 0 0 1960 1969,99 495,15 117,96 0 0 0 0 1970 1979,99 502,15 122,96 0 0 0 0 1980 1989,99 509,15 127,96 0 0 0 0 1990 1999,99 516,15 132,96 1,31 0 0 0 2000 2009,99 523,15 137,96 5,31 0 0 0 2010 2019,99 530,15 142,96 9,31 0 0 0 2020 2029,99 537,15 147,96 13,31 0 0 0 2030 2039,99 544,15 152,96 17,31 0 0 0 2040 2049,99 551,15 157,96 21,31 0 0 0 2050 2059,99 558,15 162,96 25,31 0 0 0 2060 2069,99 565,15 167,96 29,31 0 0 0 2070 2079,99 572,15 172,96 33,31 0 0 0 2080 2089,99 579,15 177,96 37,31 0 0 0 2090 2099,99 586,15 182,96 41,31 0 0 0 2100 2109,99 593,15 187,96 45,31 0 0 0 2110 2119,99 600,15 192,96 49,31 0 0 0 2120 2129,99 607,15 197,96 53,31 0 0 0 2130 2139,99 614,15 202,96 57,31 0 0 0 2140 2149,99 621,15 207,96 61,31 0 0 0 2150 2159,99 628,15 212,96 65,31 0 0 0 2160 2169,99 635,15 217,96 69,31 0 0 0 2170 2179,99 642,15 222,96 73,31 0 0 0 2180 2189,99 649,15 227,96 77,31 0 0 0 2190 2199,99 656,15 232,96 81,31 0 0 0 2200 2209,99 663,15 237,96 85,31 0 0 0 2210 2219,99 670,15 242,96 89,31 0 0 0 2220 2229,99 677,15 247,96 93,31 0 0 0 2230 2239,99 684,15 252,96 97,31 0 0 0 2240 2249,99 691,15 257,96 101,31 0 0 0 2250 2259,99 698,15 262,96 105,31 0,19 0 0 2260 2269,99 705,15 267,96 109,31 3,19 0 0 2270 2279,99 712,15 272,96 113,31 6,19 0 0 2280 2289,99 719,15 277,96 117,31 9,19 0 0 2290 2299,99 726,15 282,96 121,31 12,19 0 0 2300 2309,99 733,15 287,96 125,31 15,19 0 0 2310 2319,99 740,15 292,96 129,31 18,19 0 0 2320 2329,99 747,15 297,96 133,31 21,19 0 0 2330 2339,99 754,15 302,96 137,31 24,19 0 0 2340 2349,99 761,15 307,96 141,31 27,19 0 0 2350 2359,99 768,15 312,96 145,31 30,19 0 0 2360 2369,99 775,15 317,96 149,31 33,19 0 0 2370 2379,99 782,15 322,96 153,31 36,19 0 0 2380 2389,99 789,15 327,96 157,31 39,19 0 0 2390 2399,99 796,15 332,96 161,31 42,19 0 0 2400 2409,99 803,15 337,96 165,31 45,19 0 0 2410 2419,99 810,15 342,96 169,31 48,19 0 0 2420 2429,99 817,15 347,96 173,31 51,19 0 0 2430 2439,99 824,15 352,96 177,31 54,19 0 0 2440 2449,99 831,15 357,96 181,31 57,19 0 0 2450 2459,99 838,15 362,96 185,31 60,19 0 0 2460 2469,99 845,15 367,96 189,31 63,19 0 0 2470 2479,99 852,15 372,96 193,31 66,19 0 0 2480 2489,99 859,15 377,96 197,31 69,19 0 0 2490 2499,99 866,15 382,96 201,31 72,19 0 0 2500 2509,99 873,15 387,96 205,31 75,19 0 0 2510 2519,99 880,15 392,96 209,31 78,19 0 0 2520 2529,99 887,15 397,96 213,31 81,19 1,59 0 2530 2539,99 894,15 402,96 217,31 84,19 3,59 0 2540 2549,99 901,15 407,96 221,31 87,19 5,59 0 2550 2559,99 908,15 412,96 225,31 90,19 7,59 0 2560 2569,99 915,15 417,96 229,31 93,19 9,59 0 2570 2579,99 922,15 422,96 233,31 96,19 11,59 0 2580 2589,99 929,15 427,96 237,31 99,19 13,59 0 2590 2599,99 936,15 432,96 241,31 102,19 15,59 0 2600 2609,99 943,15 437,96 245,31 105,19 17,59 0 2610 2619,99 950,15 442,96 249,31 108,19 19,59 0 2620 2629,99 957,15 447,96 253,31 111,19 21,59 0 2630 2639,99 964,15 452,96 257,31 114,19 23,59 0 2640 2649,99 971,15 457,96 261,31 117,19 25,59 0 2650 2659,99 978,15 462,96 265,31 120,19 27,59 0 2660 2669,99 985,15 467,96 269,31 123,19 29,59 0 2670 2679,99 992,15 472,96 273,31 126,19 31,59 0 2680 2689,99 999,15 477,96 277,31 129,19 33,59 0 2690 2699,99 1006,15 482,96 281,31 132,19 35,59 0 2700 2709,99 1013,15 487,96 285,31 135,19 37,59 0 2710 2719,99 1020,15 492,96 289,31 138,19 39,59 0 2720 2729,99 1027,15 497,96 293,31 141,19 41,59 0 2730 2739,99 1034,15 502,96 297,31 144,19 43,59 0 2740 2749,99 1041,15 507,96 301,31 147,19 45,59 0 2750 2759,99 1048,15 512,96 305,31 150,19 47,59 0 2760 2769,99 1055,15 517,96 309,31 153,19 49,59 0 2770 2779,99 1062,15 522,96 313,31 156,19 51,59 0 2780 2789,99 1069,15 527,96 317,31 159,19 53,59 0,53 2790 2799,99 1076,15 532,96 321,31 162,19 55,59 1,53 2800 2809,99 1083,15 537,96 325,31 165,19 57,59 2,53 2810 2819,99 1090,15 542,96 329,31 168,19 59,59 3,53 2820 2829,99 1097,15 547,96 333,31 171,19 61,59 4,53 2830 2839,99 1104,15 552,96 337,31 174,19 63,59 5,53 2840 2849,99 1111,15 557,96 341,31 177,19 65,59 6,53 2850 2859,99 1118,15 562,96 345,31 180,19 67,59 7,53 2860 2869,99 1125,15 567,96 349,31 183,19 69,59 8,53 2870 2879,99 1132,15 572,96 353,31 186,19 71,59 9,53 2880 2889,99 1139,15 577,96 357,31 189,19 73,59 10,53 2890 2899,99 1146,15 582,96 361,31 192,19 75,59 11,53 2900 2909,99 1153,15 587,96 365,31 195,19 77,59 12,53 2910 2919,99 1160,15 592,96 369,31 198,19 79,59 13,53 2920 2929,99 1167,15 597,96 373,31 201,19 81,59 14,53 2930 2939,99 1174,15 602,96 377,31 204,19 83,59 15,53 2940 2949,99 1181,15 607,96 381,31 207,19 85,59 16,53 2950 2959,99 1188,15 612,96 385,31 210,19 87,59 17,53 2960 2969,99 1195,15 617,96 389,31 213,19 89,59 18,53 2970 2979,99 1202,15 622,96 393,31 216,19 91,59 19,53 2980 2989,99 1209,15 627,96 397,31 219,19 93,59 20,53 2990 2999,99 1216,15 632,96 401,31 222,19 95,59 21,53 3000 3009,99 1223,15 637,96 405,31 225,19 97,59 22,53 3010 3019,99 1230,15 642,96 409,31 228,19 99,59 23,53 3020 3029,99 1237,15 647,96 413,31 231,19 101,59 24,53 3030 3039,99 1244,15 652,96 417,31 234,19 103,59 25,53 3040 3049,99 1251,15 657,96 421,31 237,19 105,59 26,53 3050 3059,99 1258,15 662,96 425,31 240,19 107,59 27,53 3060 3069,99 1265,15 667,96 429,31 243,19 109,59 28,53 3070 3079,99 1272,15 672,96 433,31 246,19 111,59 29,53 3080 3089,99 1279,15 677,96 437,31 249,19 113,59 30,53 3090 3099,99 1286,15 682,96 441,31 252,19 115,59 31,53 3100 3109,99 1293,15 687,96 445,31 255,19 117,59 32,53 3110 3119,99 1300,15 692,96 449,31 258,19 119,59 33,53 3120 3129,99 1307,15 697,96 453,31 261,19 121,59 34,53 3130 3139,99 1314,15 702,96 457,31 264,19 123,59 35,53 3140 3149,99 1321,15 707,96 461,31 267,19 125,59 36,53 3150 3159,99 1328,15 712,96 465,31 270,19 127,59 37,53 3160 3169,99 1335,15 717,96 469,31 273,19 129,59 38,53 3170 3179,99 1342,15 722,96 473,31 276,19 131,59 39,53 3180 3189,99 1349,15 727,96 477,31 279,19 133,59 40,53 3190 3199,99 1356,15 732,96 481,31 282,19 135,59 41,53 3200 3209,99 1363,15 737,96 485,31 285,19 137,59 42,53 3210 3219,99 1370,15 742,96 489,31 288,19 139,59 43,53 3220 3229,99 1377,15 747,96 493,31 291,19 141,59 44,53 3230 3239,99 1384,15 752,96 497,31 294,19 143,59 45,53 3240 3249,99 1391,15 757,96 501,31 297,19 145,59 46,53 3250 3259,99 1398,15 762,96 505,31 300,19 147,59 47,53 3260 3269,99 1405,15 767,96 509,31 303,19 149,59 48,53 3270 3279,99 1412,15 772,96 513,31 306,19 151,59 49,53 3280 3289,99 1419,15 777,96 517,31 309,19 153,59 50,53 3290 3299,99 1426,15 782,96 521,31 312,19 155,59 51,53 3300 3309,99 1433,15 787,96 525,31 315,19 157,59 52,53 3310 3319,99 1440,15 792,96 529,31 318,19 159,59 53,53 3320 3329,99 1447,15 797,96 533,31 321,19 161,59 54,53 3330 3339,99 1454,15 802,96 537,31 324,19 163,59 55,53 3340 3349,99 1461,15 807,96 541,31 327,19 165,59 56,53 3350 3359,99 1468,15 812,96 545,31 330,19 167,59 57,53 3360 3369,99 1475,15 817,96 549,31 333,19 169,59 58,53 3370 3379,99 1482,15 822,96 553,31 336,19 171,59 59,53 3380 3389,99 1489,15 827,96 557,31 339,19 173,59 60,53 3390 3399,99 1496,15 832,96 561,31 342,19 175,59 61,53 3400 3409,99 1503,15 837,96 565,31 345,19 177,59 62,53 3410 3419,99 1510,15 842,96 569,31 348,19 179,59 63,53 3420 3429,99 1517,15 847,96 573,31 351,19 181,59 64,53 3430 3439,99 1524,15 852,96 577,31 354,19 183,59 65,53 3440 3449,99 1531,15 857,96 581,31 357,19 185,59 66,53 3450 3459,99 1538,15 862,96 585,31 360,19 187,59 67,53 3460 3469,99 1545,15 867,96 589,31 363,19 189,59 68,53 3470 3479,99 1552,15 872,96 593,31 366,19 191,59 69,53 3480 3489,99 1559,15 877,96 597,31 369,19 193,59 70,53 3490 3499,99 1566,15 882,96 601,31 372,19 195,59 71,53 3500 3509,99 1573,15 887,96 605,31 375,19 197,59 72,53 3510 3519,99 1580,15 892,96 609,31 378,19 199,59 73,53 3520 3529,99 1587,15 897,96 613,31 381,19 201,59 74,53 3530 3539,99 1594,15 902,96 617,31 384,19 203,59 75,53 3540 3549,99 1601,15 907,96 621,31 387,19 205,59 76,53 3550 3559,99 1608,15 912,96 625,31 390,19 207,59 77,53 3560 3569,99 1615,15 917,96 629,31 393,19 209,59 78,53 3570 3579,99 1622,15 922,96 633,31 396,19 211,59 79,53 3580 3589,99 1629,15 927,96 637,31 399,19 213,59 80,53 3590 3599,99 1636,15 932,96 641,31 402,19 215,59 81,53 3600 3609,99 1643,15 937,96 645,31 405,19 217,59 82,53 3610 3619,99 1650,15 942,96 649,31 408,19 219,59 83,53 3620 3629,99 1657,15 947,96 653,31 411,19 221,59 84,53 3630 3639,99 1664,15 952,96 657,31 414,19 223,59 85,53 3640 3649,99 1671,15 957,96 661,31 417,19 225,59 86,53 3650 3659,99 1678,15 962,96 665,31 420,19 227,59 87,53 3660 3669,99 1685,15 967,96 669,31 423,19 229,59 88,53 3670 3679,99 1692,15 972,96 673,31 426,19 231,59 89,53 3680 3689,99 1699,15 977,96 677,31 429,19 233,59 90,53 3690 3699,99 1706,15 982,96 681,31 432,19 235,59 91,53 3700 3709,99 1713,15 987,96 685,31 435,19 237,59 92,53 3710 3719,99 1720,15 992,96 689,31 438,19 239,59 93,53 3720 3729,99 1727,15 997,96 693,31 441,19 241,59 94,53 3730 3739,99 1734,15 1002,96 697,31 444,19 243,59 95,53 3740 3749,99 1741,15 1007,96 701,31 447,19 245,59 96,53 3750 3759,99 1748,15 1012,96 705,31 450,19 247,59 97,53 3760 3769,99 1755,15 1017,96 709,31 453,19 249,59 98,53 3770 3779,99 1762,15 1022,96 713,31 456,19 251,59 99,53 3780 3789,99 1769,15 1027,96 717,31 459,19 253,59 100,53 3790 3799,99 1776,15 1032,96 721,31 462,19 255,59 101,53 3800 3809,99 1783,15 1037,96 725,31 465,19 257,59 102,53 3810 3819,99 1790,15 1042,96 729,31 468,19 259,59 103,53 3820 3829,99 1797,15 1047,96 733,31 471,19 261,59 104,53 3830 3839,14 1804,15 1052,96 737,31 474,19 263,59 105,53 ab 3840,08 sind Beträge voll pfändbar

Die Pfändungstabelle wird gemäß § 850c Abs. 2a ZPO alle 2 Jahre angepasst. Die nächste Anpassung findet am 1. Juli 2022 statt.

Vergütung von Überstunden

Vergütungen für Überstunden dürfen nicht in vollem Umfang gepfändet werden. Bevor Sie den pfändbaren Betrag mittels der Pfändungstabelle berechnen, ziehen Sie 50 Prozent von Ihrer Überstundenvergütung ab. Es darf nämlich nur die Hälfte dieser Verfügung gepfändet werden.

Zuschläge für Schicht-, Feiertags- und Wochenendarbeit

Wenn Sie in der Nacht, an den Sonntagen oder an den Feiertagen arbeiten, bekommen Sie dafür eine Vergütung, die über dem üblichen Stundenlohn liegt. Sie können diese Vergütung abziehen, denn sämtliche Zuschläge für Schichtarbeit, für Feiertags- und für Wochenendarbeit sind unpfändbar.

Weihnachtsgeld

Das Weihnachtsgeld unterliegt bei einer Pfändung besonderen Bedingungen. Es ist bis zur Hälfte des Monatslohnes unpfändbar. Die regelt § 850a Nr. 4 ZPO. Die andere Hälfte dürfen Sie behalten. Beachten Sie jedoch, dass es einen Maximalbetrag gibt, den Sie behalten dürfen. Dieser liegt bei 500 EUR.

Urlaubsgeld

Das Urlaubsgeld ist unpfändbar. Sie können es von Ihrem Arbeitseinkommen abziehen. Dies gilt nicht nur für die Lohnfortzahlung im Urlaub, sondern auch für den Betrag, den Sie als einmalige Urlaubszuwendung bekommen. Diesen dürfen Sie abziehen, bevor Sie das pfändbare Einkommen in der Pfändungstabelle ermitteln.

Vermögenswirksame Leistungen

Vermögenswirksame Leistungen sind unpfändbar. Dies gilt auch für die Arbeitnehmer-Sparzulage. Somit können Sie diesen Betrag von Ihrem Einkommen abziehen, da sie nicht zum Einkommen gehören.

Schmutz- und Gefahrenzulagen

Sollten Sie in einem Beruf tätig sein, in dem Sie Zulagen für schmutzige oder besonders gefährliche Arbeit beanspruchen dürfen, können Sie diese Zulagen abziehen, bevor Sie in der Pfändungstabelle Ihren persönlichen Pfändungsbetrag ermitteln.

Zuwendungen für besondere Betriebsereignisse und Treuegelder

In einigen großen Unternehmen gibt es Sonderzahlungen, die im Zusammenhang mit Betriebsjubiläen geleistet werden. Auch Treuegelder für eine bestimmte Anzahl an Jahren, die für das Unternehmen gearbeitet wurden, sind üblich. Derartige Zahlungen sind von der Pfändung ausgeschlossen.

Reisekosten

Wenn Sie im Außendienst tätig sind, können Sie die gezahlten Spesen im vollen Umfang behalten. Sie werden bei der Berechnung des pfändungsfähigen Einkommens nicht berücksichtigt.

Leistungen, die nicht gepfändet werden können

– Erziehungs- und Elterngeld

– Bafög, Stipendien und Studienbeihilfen

– Geburtsbeihilfen

– Beihilfen zur Eheschließung

– Sterbegeld

– Gnadenbezüge

– Blindenbeihilfen

Alle Bezüge dieser Kategorie sind in vollem Umfang unpfändbar und müssen somit bei dem Blick in die Pfändungstabelle nicht berücksichtigt werden.

Berücksichtigung weiterer Zahlungen in der Pfändungstabelle

Es gibt weitere Zahlungen, die Sie in regelmäßigen Abständen erhalten können. Dazu zählen das Kindergeld, das Wohngeld und die Abfindung.

Kindergeld

Das Kindergeld wird zwar als Elternleistung ausgezahlt. Es ist jedoch unpfändbar. Wenn Sie im Öffentlichen Dienst arbeiten und das Kindergeld gemeinsam mit Ihrem Gehalt ausgezahlt bekommen, können Sie die Leistung abziehen, bevor Sie die Pfändungsfreigrenzen ermitteln und in der Pfändungstabelle nachschauen, wie hoch der Lohn oder das Gehalt ist, das bei Ihnen gepfändet werden darf.

Wichtig zu wissen:

Kindergeld bleibt immer unberücksichtigt. Es spielt keine Rolle, ob Sie es für sich selbst erhalten, weil Sie volljährig sind und sich noch in der Ausbildung befinden, oder ob Sie es für Ihre eigenen Kinder erhalten.

Wohngeld

Das Wohngeld gehört nicht zum Einkommen und ist somit auch nicht pfändbar. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Wenn Sie mit der Miete oder mit den Kreditraten für ein Haus oder eine Wohnung in Rückstand geraten, für das Sie Wohngeld beziehen, ist dieses pfändbar. Der ursächliche Zusammenhang zwischen der Zahlung von Wohngeld und der Pfändung muss aber gegeben sein.

Abfindung

Eine Abfindung wird zum Arbeitseinkommen gezählt. Somit ist sie zunächst unpfändbar. Sie kann in den Pfändungsfreigrenzen nicht berücksichtigt werden, da es sich nicht um Einkommen für einen definierten Zeitraum handelt.

Unter Umständen sind Sie berechtigt, einen Teil der Abfindung zu behalten. Dies ist in § 850i ZPO geregelt. Sie haben die Möglichkeit, die volle Pfändung der Abfindung abzuwenden. Dazu stellen Sie einen entsprechenden Antrag an das Vollstreckungsgericht. In Berücksichtigung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse wird vom Gericht eine Einzelfallentscheidung getroffen werden.

-> Gekündigt? Hier kostenfrei Abfindung berechnen!

Pfändungstabelle richtig nutzen

Die Pfändungstabelle gibt Ihnen Auskunft über das Einkommen, das im Falle eines Zugriffs durch den Gläubiger gepfändet werden kann. Einen richtigen Wert lesen Sie aber nur dann ab, wenn Sie die Pfändungsfreigrenzen kennen und richtig anwenden. Außerdem ist es wichtig, dass Sie Ihr pfändungsfähiges Einkommen richtig berechnen. Wenn Sie geregelte Arbeitszeiten haben und keinerlei Zulagen bekommen, gestaltet sich die Berechnung einfach.

Sollten Sie aber Zahlungen bekommen, die nicht pfändbar sind, müssen Sie diese aus Ihrem Lohn und Gehalt herausrechnen. Dies ist häufig gar nicht so einfach. Nutzen Sie Ihre Lohnabrechnung, denn dort sind die Zuwendungen einzeln aufgeführt. Die Pfändungstabelle geht von Ihrem Nettoeinkommen aus. Somit ziehen Sie auch die Steuern und die Beiträge für die Sozialversicherung von Ihrem Einkommen ab. Nach der Berücksichtigung der Pfändungsfreigrenzen können Sie den pfändbaren Betrag einfach aus der Pfändungstabelle ablesen.

Pfändbaren Betrag nach Abzug der Pfändungsfreigrenzen aus der Pfändungstabelle ablesen

Anhand der Pfändungstabelle können Sie den pfändbaren Betrag besonders einfach ermitteln. Voraussetzung für die Ermittlung ist, dass Sie Ihr Einkommen entsprechend der unberücksichtigten Beträge bereinigt haben.

Wichtig zu wissen:

Wenn Sie Schicht arbeiten oder aus anderen Gründen ein unregelmäßiges Einkommen haben, kann der pfändbare Betrag von Monat zu Monat unterschiedlich ausfallen. Dies kommt auch vor, wenn Sie Weihnachtsgeld oder eine andere Leistung bekommen, die nicht mit einem Pfändungsschutz belegt ist.