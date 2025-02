Mehr Rente: Neue Einkommensgrenzen bei der Grundrente

Lesedauer 3 Minuten

Seit 2021 gilt in Deutschland die sogenannte Grundrente. Sie soll Menschen unterstützen, die ein Leben lang unterdurchschnittlich verdient und dennoch langjährige Beitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung vorzuweisen haben. Ziel ist es, im Alter ein gewisses Mindestniveau an Einkommen zu gewährleisten.

Welche Einkommensgrenzen gelten 2025 und welches Jahr ist für die Prüfung des Einkommens überhaupt maßgeblich?

Was ist die Grundrente und wer kann sie erhalten?

Die Grundrente ist kein eigenständiger Rentenanspruch, sondern ein Zuschlag zu bestehenden Altersrenten. Sie wird an Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen:

Sie müssen mindestens 33 Jahre an sogenannten Grundrentenzeiten vorweisen. Dazu gehören vor allem Beitragszeiten aus Erwerbstätigkeit, Kindererziehung sowie der Pflege von Angehörigen.

Sie dürfen im Durchschnitt nur unterdurchschnittliche Einkommen erzielt haben.

Das eigene Einkommen, das zum Prüfzeitpunkt herangezogen wird, muss unterhalb bestimmter Grenzen liegen.

Erfüllt jemand all diese Bedingungen, kann ein monatlicher Zuschlag zur Rente gewährt werden. Die Höhe dieses Zuschlags richtet sich einerseits nach den erreichten Grundrentenzeiten und andererseits nach dem Einkommensniveau.

Welche Einkommensgrenzen gelten im Jahr 2025?

Grundsätzlich entscheidet das Einkommen darüber, ob jemand einen ungekürzten, gekürzten oder gar keinen Grundrentenzuschlag erhält. Für 2025 wurden die relevanten Einkommensgrenzen erneut angepasst:

Einkommensgrenze für Ledige

Volle Grundrente : Wer als Single ein anzurechnendes Einkommen von bis zu 1.437,54 € pro Monat hat, erhält den Grundrentenzuschlag in voller Höhe.

: Wer als Single ein anzurechnendes Einkommen von bis zu pro Monat hat, erhält den Grundrentenzuschlag in voller Höhe. Teilweise Kürzung : Überschreitet das Einkommen diese Grenze, wird der übersteigende Betrag zu 60 % auf den Grundrentenzuschlag angerechnet, bis zur zweiten Grenze von 1.839,39 € .

: Überschreitet das Einkommen diese Grenze, wird der übersteigende Betrag zu 60 % auf den Grundrentenzuschlag angerechnet, bis zur zweiten Grenze von . Vollständige Anrechnung: Liegt das Einkommen oberhalb von 1.839,39 €, wird die Summe, die über dieser zweiten Grenze liegt, zu 100 % angerechnet. Das kann dazu führen, dass kein oder nur ein sehr geringer Grundrentenzuschlag übrig bleibt.

Einkommensgrenze für Verheiratete

Volle Grundrente : Bei verheirateten oder in eingetragener Lebenspartnerschaft lebenden Personen liegt die erste Einkommensgrenze 2025 bei 2.242,42 € . Bleibt das Einkommen darunter, erfolgt keine Kürzung.

: Bei verheirateten oder in eingetragener Lebenspartnerschaft lebenden Personen liegt die erste Einkommensgrenze 2025 bei . Bleibt das Einkommen darunter, erfolgt keine Kürzung. Teilweise Kürzung : Übersteigt das anzurechnende Einkommen diesen Wert, werden 60 % des übersteigenden Betrags angerechnet, bis zur zweiten Grenze von 2.645,06 € .

: Übersteigt das anzurechnende Einkommen diesen Wert, werden 60 % des übersteigenden Betrags angerechnet, bis zur zweiten Grenze von . Vollständige Anrechnung: Alles, was über 2.645,06 € liegt, wird zu 100 % angerechnet.

Welches Jahr ist für die Einkommensanrechnung maßgeblich?

Eine häufige Quelle von Missverständnissen ist die Frage, welches Einkommen eigentlich herangezogen wird. Entgegen dem ersten Eindruck zählt hier nicht das Einkommen aus demselben Kalenderjahr, in dem man den Zuschlag erhält. Für das Jahr 2025 ist in der Regel das Einkommen aus dem Jahr 2022 entscheidend.

Der Grund dafür liegt im Meldeverfahren zwischen Finanzamt und Rentenversicherung. Die Daten werden dem Rentenversicherungsträger immer zum 30. September des Folgejahres gemeldet – das heißt, zum Stichtag 30. September 2024 meldet das Finanzamt die Einkünfte von 2022. Sind die Daten aus 2022 noch nicht vorhanden, kann in Ausnahmefällen sogar auf das Jahr 2021 zurückgegriffen werden.

In der Praxis kann dies Rentnerinnen und Rentner benachteiligen, die erst spät in Rente gegangen sind oder 2022 noch gearbeitet haben und entsprechend ein höheres Einkommen beziehen.

Obwohl sie 2025 tatsächlich viel weniger oder gar kein Erwerbseinkommen mehr haben, könnte für die Berechnung des Grundrentenzuschlags das (höhere) Einkommen aus 2022 (oder 2021) angerechnet werden.

Wie wird das anzurechnende Einkommen berechnet?

Anzurechnendes Einkommen ist das zu versteuernde Einkommen, das vom Finanzamt ermittelt wird. Dabei werden bereits Werbungskosten und Sonderausgaben berücksichtigt. Zusätzlich kommen jedoch noch zwei weitere Posten hinzu:

Steuerfreier Rentenanteil: Da in Deutschland nur ein Teil der gesetzlichen Rente steuerpflichtig ist, wird derjenige Rentenanteil, der steuerfrei bleibt, für die Berechnung des Grundrentenzuschlags wieder hinzugerechnet. Bestimmte Kapitalerträge: Kapitalerträge, die den Sparer-Pauschbetrag übersteigen und mit der Abgeltungsteuer belastet wurden, finden sich nicht unbedingt im Steuerbescheid. Trotzdem werden sie auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Die Deutsche Rentenversicherung holt sich diese Informationen direkt bei den Rentnerinnen und Rentnern ein.

Durch diese unterschiedlichen Komponenten kann das tatsächliche anzurechnende Einkommen von der reinen Steuerbescheid-Zahl abweichen. Dies führt dazu, dass Rentnerinnen und Rentner genau prüfen müssen, welche Angaben gegenüber der Rentenversicherung zu machen sind.

Warum kann das eigene Einkommen 2025 geringer sein und dennoch die Grundrente kürzen?

Eine der größten Stolperfallen liegt in der zeitlichen Verschiebung: Wer 2022 noch ein volles Gehalt hatte, hat möglicherweise im Jahr 2025 wesentlich niedrigere Bezüge, weil er oder sie inzwischen vollständig in Rente ist. Dennoch wird oft das Einkommen aus 2022 angerechnet, weil dem Rentenversicherungsträger bis zum 30. September 2024 genau diese Daten vom Finanzamt vorliegen.

Obwohl sich die finanzielle Situation einzelner Personen 2025 also drastisch geändert haben kann, bleibt für die Grundrente zunächst der historische Einkommenswert maßgebend. Das führt dazu, dass manche Rentnerinnen und Rentner erst zeitverzögert oder gar nicht in den Genuss des vollen Grundrentenzuschlags kommen.

Was sollten Betroffene tun?

Wer glaubt, dass sein Einkommen im relevanten „Vorvorjahr“ deutlich höher war als zur aktuellen Zeit, sollte den Bescheid der Rentenversicherung genau prüfen. In manchen Fällen kann ein späterer Abgleich zu einer nachträglichen Anpassung des Grundrentenzuschlags führen, sofern rechtzeitig alle benötigten Nachweise eingereicht werden.

Es empfiehlt sich daher, alle Steuerbescheide und möglichen Freistellungsaufträge für Kapitalerträge sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls Rücksprache mit der Deutschen Rentenversicherung zu halten.