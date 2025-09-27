Kurz vor der Rente arbeitslos: Dazu ist man verpflichtet

Lesedauer 3 Minuten

Wer kurz vor der Altersrente arbeitslos wird, braucht Klarheit. Viele Betroffene fragen, ob Bewerbungen noch Pflicht sind. Dieser Beitrag ordnet die Rechtslage ein. Sie erfahren, welche Mitwirkung gefordert ist, wo Ermessensspielräume bestehen und wann Sonderregeln greifen. So vermeiden Sie Sperrzeiten und planen den Übergang in die Rente verlässlich.

ALG I kurz vor der Rente: Voraussetzungen und Grenzen

Arbeitslosengeld I setzt Arbeitslosigkeit voraus. Dazu gehören Beschäftigungslosigkeit, eigene Bemühungen und Verfügbarkeit. Diese Grundsätze gelten auch in Rentennähe. Wer ALG I bezieht, muss grundsätzlich weiter an der Vermittlung mitwirken.

Das umfasst Bewerbungen, Reaktionen auf Vermittlungsvorschläge und die Teilnahme an sinnvollen Maßnahmen. Der ALG-Anspruch endet spätestens mit dem Folgemonat nach Erreichen der Regelaltersgrenze. Bis dahin gelten die bekannten Regeln der Arbeitsförderung.

Mitwirkung bleibt Pflicht – auch im letzten Jahr vor Rentenbeginn

Sozialleistungsbeziehende müssen alle relevanten Angaben machen und Änderungen mitteilen. Sie müssen außerdem aktiv an der Beendigung der Arbeitslosigkeit mitwirken. Dazu zählt, Bewerbungen eigenständig zu versenden und Nachweise fristgerecht einzureichen.

Wer diese Pflichten verletzt, riskiert eine Sperrzeit. Diese mindert den Zahlbetrag. Sie kann mehrere Wochen dauern. Das trifft auch Menschen, die kurz vor der Rente stehen. Eine pauschale Befreiung nur wegen Rentennähe existiert nicht.

Eingliederungsvereinbarung: Pflichten konkret festlegen und anpassen

Die Agentur für Arbeit legt die Pflichten in einer Eingliederungsvereinbarung fest. Darin steht, wie viele Bewerbungen fällig sind. Auch Form und Taktung der Nachweise werden bestimmt. Wichtig: Die Vereinbarung muss zu Ihrer Lage passen. Sie darf besondere Erschwernisse berücksichtigen, etwa gesundheitliche Einschränkungen oder Behinderung.

Die Vereinbarung ist anzupassen, wenn sich die Situation ändert. Das gilt auch, wenn der Rentenbeginn näher rückt. Sprechen Sie Ihre Sachlage offen an. Bitten Sie um realistische Ziele und praxistaugliche Nachweise.

Kein automatischer „Bestandsschutz“ wie die frühere 58er-Regel

Früher konnten Ältere die Vermittlungspflicht abwählen. Diese Sonderregel lief aus. Heute gibt es keinen automatischen Verzicht auf Bewerbungen wegen Alters. Auch wer 60 plus ist, bleibt grundsätzlich bewerbungspflichtig.

Erleichterungen sind möglich, aber Ermessenssache. Sie entstehen im Dialog mit der Vermittlung und durch eine passende Vereinbarung. Darauf sollten Sie aktiv hinwirken.

Nahtlosigkeitsregelung: Wenn Verfügbarkeit krankheitsbedingt entfällt

Eine wichtige Ausnahme betrifft gesundheitliche Leistungsminderung. Wer aus medizinischen Gründen länger als sechs Monate nicht leistungsfähig ist, kann ALG I nach der Nahtlosigkeitsregelung erhalten. In dieser Konstellation steht nicht die Vermittlung im Vordergrund. Hier sichert ALG I den Lebensunterhalt bis zur Klärung der Erwerbsfähigkeit.

Die Agentur fordert dann eine Reha-Prüfung. Betroffene müssen kooperieren. Dennoch gelten reduzierte Anforderungen an Bewerbungen, weil die reale Verfügbarkeit fehlt. Lassen Sie die Regelung ausdrücklich prüfen, wenn eine lange Krankheit vorliegt.

Teilweise Erwerbsminderung: Wenn der Teilzeitarbeitsmarkt faktisch fehlt

Wer eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung erhält, kann formal noch teilarbeitsfähig sein. In der Praxis fehlen passgenaue Teilzeitstellen oft. Wird der Teilzeitarbeitsmarkt als „verschlossen“ bewertet, entsteht häufig ein Anspruch auf die sogenannte Arbeitsmarktrente. Dann zahlt die Rentenversicherung eine volle Erwerbsminderungsrente aus arbeitsmarktbedingten Gründen.

Bis zur Entscheidung können ALG I und teilweise EM-Rente zusammenkommen. Wichtig sind saubere Nachweise zur Stellensuche und zur Verfügbarkeit in Teilzeit. Dokumentieren Sie Vermittlungsversuche und Absagen sorgfältig.

Sperrzeit vermeiden: So sichern Sie den Anspruch

Sperrzeiten entstehen oft durch fehlende Nachweise. Halten Sie Fristen ein und reichen Sie Belege lückenlos ein. Stimmen Sie Bewerbungszahlen realistisch ab. Bitten Sie um Anpassung, wenn gesundheitliche Grenzen bestehen. Legen Sie Arztberichte und eine anerkannte Schwerbehinderung vor.

Vereinbaren Sie digitale Nachweise, wenn Bewerbungen kaum Chancen haben. Viele Dienststellen akzeptieren Login-Protokolle im Stellenportal als Eigenbemühung. Wichtig ist, dass die Vereinbarung dies ausdrücklich zulässt. Lassen Sie Änderungen schriftlich festhalten.

Praxisbeispiel: Rentenbeginn in acht Monaten

Eine 63-jährige Fachkraft verliert ihren Job. Die Regelaltersrente beginnt in acht Monaten. Sie meldet sich arbeitslos und erhält ALG I. In der Potenzialanalyse werden Alter, Qualifikation und Gesundheit geprüft. Die Eingliederungsvereinbarung setzt zwei Bewerbungen pro Monat fest.

Nach drei Monaten ohne Resonanz wird die Vereinbarung angepasst. Künftig reicht eine dokumentierte Recherche im Stellenportal alle zwei Wochen. Eine Sperrzeit tritt nicht ein. Der ALG-Anspruch läuft bis zum Monat vor Rentenbeginn aus. Die Planung bleibt stabil.

Was Sie jetzt konkret tun sollten

Prüfen Sie Ihre Eingliederungsvereinbarung sofort. Fordern Sie eine Anpassung, wenn Ziele unrealistisch sind. Verweisen Sie auf Alter, Qualifikation und gesundheitliche Lage. Klären Sie, ob die Nahtlosigkeitsregelung greift.

Halten Sie alle Aktivitäten schriftlich fest. Reichen Sie Nachweise fristgerecht ein. So sichern Sie Ihren ALG-Anspruch und vermeiden Kürzungen. Nutzen Sie Beratungsangebote, wenn Unsicherheit bleibt. Je sauberer die Dokumentation, desto geringer das Streitpotenzial.