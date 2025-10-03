Krankengeld: Richtig reagieren, wenn die Kasse anruft

Lesedauer 4 Minuten

Wenn die Krankenkasse anruft und nach dem Gesundheitszustand fragt, fühlen sich viele zurecht überrumpelt. Zwischen berechtigtem Informationsinteresse der Kasse und den Rechten der Krankengeld-Beziehenden verläuft eine sehr schmale Linie, die man unbedingt kennen sollte.

Jurist und Sozialrechtsexperte Ronny Hübsch vom Sozialverband VdK erläutert, was am Telefon erlaubt ist, wie man auf Nachfragen reagiert, wann eine schriftliche Mitwirkung erforderlich ist, und welche Folgen Reha-Aufforderungen bis hin zur Erwerbsminderungsrente haben können.

Darf die Krankenkasse anrufen – und muss ich antworten?

Grundsätzlich darf die Krankenkasse Versicherte telefonisch kontaktieren und sich nach dem Befinden erkundigen. Aus dem Anruf erwächst jedoch keine Pflicht, spontan Auskunft zu erteilen.

Am Telefon entstehen schnell Missverständnisse: Aussagen werden verkürzt wiedergegeben, Zwischentöne gehen verloren, und am Ende ist unklar, wie die Auskunft „ankam“ und wie sie gemeint war.

Wer sich unsicher fühlt, sollte das Gespräch höflich beenden und auf den schriftlichen Weg verweisen. Damit behalten Versicherte die Kontrolle über Inhalt und Wortlaut ihrer Angaben und schaffen eine belastbare Dokumentationsgrundlage.

Der sichere Weg: Auskünfte schriftlich erteilen

Kommt die Bitte um Informationen in Textform, ändert sich die Lage. Schriftliche Anfragen der Krankenkasse sollte man beantworten. Hintergrund ist die sozialrechtliche Mitwirkungspflicht, die rechtlich als Obliegenheit ausgestaltet ist.

Sie ist nicht dieselbe wie eine einklagbare Rechtspflicht, kann aber spürbare Konsequenzen haben, wenn man sie schuldhaft verletzt. Verweigern Versicherte die Mitwirkung, drohen Leistungseinschränkungen, etwa eine Sperrzeit beim Krankengeld.

Sinn und Zweck der Mitwirkung ist, den Gesundheitszustand nachvollziehbar darzulegen und zu zeigen, dass man alles Zumutbare unternimmt, um zu genesen und Genesungshindernisse zu vermeiden. Wer schriftlich antwortet, sollte sachlich bleiben, Befunde strukturiert beifügen und Fristen exakt einhalten.

Reha-Aufforderung: Wann die Kasse aktiv werden darf

Dauert eine Erkrankung länger an und spricht der Verlauf dafür, dass die Leistungsfähigkeit dauerhaft gemindert sein könnte, darf die Krankenkasse dazu auffordern, einen Reha- oder Rentenantrag zu stellen. Diese Aufforderung ist mehr als eine Empfehlung.

Sie begründet die Obliegenheit, tatsächlich tätig zu werden. Wer den Antrag grundlos nicht stellt, riskiert eine Sperrzeit beim Krankengeld.

Wichtig ist dabei eine korrekte Rollenverteilung: Ob eine Rehabilitationsmaßnahme bewilligt wird, prüft nicht die Krankenkasse, sondern die Rentenversicherung.

Die Auffassung der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes ist bedeutsam, ersetzt aber nicht die formale Entscheidung der Rentenversicherung.

Gründe gegen eine Reha – und die legitime Strategie dahinter

Es kann medizinische Gründe geben, eine Reha abzulehnen, etwa wenn eine Person aktuell nicht rehafähig ist. Ebenso kann es strategische Erwägungen geben: Häufig liegt das Krankengeld über der zu erwartenden Erwerbsminderungsrente.

Manche Versicherte möchten deshalb möglichst lange im Krankengeldbezug bleiben, um Therapiechancen zu nutzen und eine Rückkehr in den Beruf zu ermöglichen.

Wer so denkt, darf das offen einordnen – muss aber die formalen Anforderungen der Kasse beachten und die Fristen zur Antragstellung einhalten, um keine Nachteile heraufzubeschwören.

Fristen, Form und Zeitpunkt: So reagieren Sie richtig

Geht eine schriftliche Aufforderung ein, ist meist eine konkrete Frist gesetzt. Diese darf ausgeschöpft werden, sollte aber keinesfalls versäumt werden. Ratsam ist, den Reha-Antrag rechtzeitig kurz vor Fristablauf zu stellen, sofern noch Klärungsbedarf besteht.

So bleibt Zeit, ärztliche Unterlagen zu sammeln, offene Fragen zu beantworten und die eigene Zielrichtung zu prüfen. Gleichzeitig bleibt der Leistungsbezug gesichert, weil die Obliegenheit erfüllt ist.

Wenn die Reha abgelehnt oder bewilligt wird

Lehnt die Rentenversicherung eine Reha ab, besteht ein Widerspruchsrecht, sofern man die Maßnahme für notwendig hält. Wer hingegen mit der Ablehnung einverstanden ist und keine Reha antreten will, muss nicht zwingend gegen die Entscheidung vorgehen.

Wird die Reha bewilligt, folgt ein Bescheid mit Klinikzuweisung und Zeitraum. Die Maßnahme ist dann anzutreten und dauert regelmäßig mehrere Wochen. Während der Reha wird begutachtet, ob eine Leistungsminderung vorliegt und ob sie voraussichtlich vorübergehend oder dauerhaft ist.

Reha-Ergebnis: Von der Feststellung zur EM-Rente – und wer dann zuständig ist

Stellt die Reha eine Erwerbsminderung fest, ist der nächste Schritt formal: Es muss ein Rentenantrag gestellt werden, denn bei dauerhafter Leistungs­minderung wechselt die Zuständigkeit von der Krankenkasse zur Rentenversicherung.

Diese prüft eigenständig, ob die Voraussetzungen für eine Erwerbsminderungsrente vorliegen. Lehnt sie ab, läuft das Krankengeld grundsätzlich weiter.

Ein zentraler Punkt darf nicht übersehen werden: Nach einer Reha-Feststellung kann das Recht, einen Rentenantrag zu stellen, auf die Krankenkasse übergehen. Verweigert die betroffene Person den Antrag, kann die Kasse den Krankengeldbezug beenden, während zugleich keine Rente fließt, weil der formelle Antrag fehlt.

Diese Konstellation ist vermeidbar, wenn man das Verfahren aktiv steuert und Formalien fristgerecht erfüllt.

„In die Rente drängen“? Der Maximalanspruch und seine Grenzen

Krankengeld wird bis zu 78 Wochen gezahlt. Davon werden die ersten sechs Wochen der Entgeltfortzahlung angerechnet, sodass faktisch 72 Wochen Krankengeld aus der Kasse verbleiben.

Dieser Zeitraum ist ein Höchstanspruch, kein Automatismus. Erkennt die Krankenkasse frühzeitig eine gravierende und wohl dauerhafte Einschränkung der Erwerbsfähigkeit, darf sie bereits vor Erreichen des Maximalzeitraums zur Antragstellung auf Reha oder Rente auffordern.

Das kann dazu führen, dass der tatsächliche Krankengeldbezug deutlich kürzer ausfällt als die abstrakte Höchstdauer.

Lässt sich eine Erwerbsminderungsrente noch abwenden?

Ist die Kette geschlossen – Reha bescheinigt Erwerbsminderung, die Rentenversicherung bestätigt dies nach eigener medizinischer Prüfung –, bestehen in der Regel nur geringe Chancen, die Rente noch abzuwenden.

Abweichende medizinische Einschätzungen müssen dann fundiert belegt und im Rechtsmittelweg verfolgt werden. Realistisch ist in dieser Situation oftmals, die Ansprüche korrekt festzustellen und die Höhe sowie den Beginn der Leistungen zu sichern, statt das Grundsätzliche noch einmal zu drehen.

Eigene Zielsetzung klären: Zurück in den Beruf oder Schutz durch Rente?

Die richtige Strategie hängt vom individuellen Ziel ab. Wer selbst davon ausgeht, dauerhaft erwerbsgemindert zu sein, kann den Rentenantrag frühzeitig stellen und dadurch Planungssicherheit gewinnen.

Wer hingegen die Rückkehr ins Erwerbsleben anstrebt, wird regelmäßig versuchen, den Krankengeldanspruch zu erhalten, Therapieoptionen auszuschöpfen und Reha-Inhalte aktiv zu nutzen, um Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit zu verbessern. Entscheidend ist, diese Linie konsequent zu verfolgen, ohne Fristen zu versäumen oder formale Obliegenheiten zu verletzen.

Kommunikation mit der Krankenkasse: Klar, schriftlich, fristwahrend

Im Umgang mit der Krankenkasse gilt: Telefonate höflich begrenzen, auf Schriftform bestehen, Inhalte sachlich halten und Nachweise strukturiert beilegen. Wer jede wesentliche Mitteilung dokumentiert, behält den Überblick und kann im Konfliktfall nachweisen, seiner Mitwirkung nachgekommen zu sein.

Gleichzeitig empfiehlt es sich, ärztliche Stellungnahmen präzise einzuholen, damit medizinische und sozialrechtliche Beurteilungen deckungsgleich sind.

Fazit: Souverän handeln, Fristen wahren, Ziele klar benennen

Versicherte sollten sich durch Anrufe nicht unter Druck setzen lassen und Auskünfte vorzugsweise schriftlich erteilen. Schriftliche Mitwirkung ist ernst zu nehmen, denn sie schützt den Leistungsanspruch.

Reha- und Rentenverfahren folgen klaren Zuständigkeiten, deren Einhaltung über Krankengeld, Reha-Bewilligung und Rente entscheidet. Wer seine Ziele – Rückkehr in den Beruf oder Absicherung durch Rente – bestimmt, kann seine Schritte entsprechend ausrichten.