Rente: Teilrententrick kann zur Rentenfalle werden

Lesedauer 3 Minuten

Für viele klingt der Plan bestechend und einfach: Mit 63 in eine Teilrente starten, parallel weiterarbeiten und später – sobald die Voraussetzungen für eine abschlagsfreie Altersrente erfüllt sind – den „Rest“ der Rente ohne Abzüge beziehen.

Dieses Bild hat sich in Köpfen festgesetzt, weil es auf den ersten Blick plausibel wirkt. Wer früher etwas nimmt, akzeptiert dafür Abschläge, und was später hinzukommt, soll dann ohne Kürzung fließen. In der Praxis funktioniert dieses Konstrukt jedoch nicht.

Wer den ersten Schritt in eine vorgezogene Altersrente wagt – selbst nur anteilig – bindet sich damit an eine bestimmte Rentenart. Ein späterer Wechsel in eine andere, abschlagsfreie Altersrente ist ausgeschlossen.

Wechselverbot zwischen Altersrenten

Der Dreh- und Angelpunkt liegt im Sozialgesetzbuch VI. Danach ist der Wechsel in eine andere Altersrente nach bindender Bewilligung oder während des Bezugs einer Altersrente nicht vorgesehen. Entscheidend ist nicht, ob es sich um eine Voll- oder Teilrente handelt. Maßgeblich ist, dass eine Altersrente bereits bewilligt wurde.

Wer etwa mit 63 die Altersrente für langjährig Versicherte als Teilrente in Anspruch nimmt, bleibt an diese Rentenart gebunden. Das gilt auch dann, wenn später die Voraussetzungen für eine abschlagsfreie Altersrente – etwa für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren – erfüllt wären.

Der erhoffte „Wechsel“ der Rentenart findet nicht statt; vielmehr wird die begonnene Rentenart fortgeführt.

Was das konkret bedeutet: Abschläge bleiben – auch für spätere Rentenanteile

In der Lebensplanung ist dieser Punkt wirklich wichtig. Die Teilrente mit Abschlag ist kein separates „Renten-Konto“, das später gegen eine neue, abschlagsfreie Rentenart eingetauscht werden kann. Wer früh in eine Rentenart eintritt, nimmt den zu diesem Zeitpunkt geltenden Abschlag in Kauf.

Später hinzukommende Rentenanteile richten sich weiterhin nach derselben Rentenart; die Abschläge reduzieren sich lediglich insoweit, wie der Abstand zum regulären oder abschlagsfreien Zugangsalter kleiner wird. Ein kompletter Sprung in die Abschlagsfreiheit durch Wechsel der Rentenart bleibt verwehrt.

Ein Rechenbeispiel

Ein fiktiver Versicherter, Jahrgang 1962, entscheidet sich mit 63 Jahren für eine Teilrente von 50 Prozent. Sein fiktiver Gesamtanspruch läge – stark vereinfacht – bei 1.600 Euro monatlich.

Er ruft davon zunächst die Hälfte, also 800 Euro, ab. Für diesen Teil greifen bei einem Zugangsalter von 63 Jahren Abschläge von 13,2 Prozent. Aus 800 Euro werden damit rund 694 Euro brutto. Parallel arbeitet er weiter.

Zwei Jahre später ist er 65 und möchte nun die zweite Hälfte seiner Rente hinzunehmen. Weil er weiter Beiträge gezahlt hat, sei diese zweite Hälfte in der vereinfachten Rechnung auf 850 Euro angewachsen.

Ein Wechsel in die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist an dieser Stelle nicht möglich, da bereits mit 63 Jahren der Einstieg in die Altersrente für langjährig Versicherte erfolgt war.

Für den nachträglich hinzukommenden Rentenanteil mindert sich der Abschlag zwar, weil der Rentenbeginn zwei Jahre später liegt, ganz verschwindet er aber nicht. In der vereinfachten Darstellung reduziert sich der Abschlag um 7,2 Prozentpunkte, sodass für diesen zweiten Teil ein Abschlag von 6 Prozent bleibt. Aus 850 Euro werden damit 799 Euro brutto.

Das Beispiel zeigt, dass die Vorstellung, den späteren Rentenanteil „abschlagsfrei“ zu beziehen, in die Irre führt. Wer den ersten Schritt in eine vorgezogene Altersrente geht, setzt die Weichen dauerhaft.

Konsequenzen für den Übergang

Wer gesundheitlich und beruflich dazu in der Lage ist, sollte prüfen, ob sich ein längeres Weiterarbeiten ohne Rentenbezug bis zum abschlagsfreien Zugangsalter rechnet. In diesem Fall lässt sich mit Erreichen der Abschlagsfreiheit eine Teilrente in sehr hoher Höhe – faktisch fast die volle Rente – beziehen, während gleichzeitig weiter gearbeitet werden kann. Das ergibt in manchen Konstellationen einen spürbaren finanziellen Vorteil, weil die Rente dann ohne dauerhafte Abschläge gezahlt wird und die Erwerbseinkünfte zusätzlich hinzukommen.

Nicht immer ist diese „späte“ Lösung realistisch. Gesundheitsprobleme, betriebliche Gründe oder der Wunsch nach Entlastung können einen früheren Ausstieg aus der Vollzeitarbeit notwendig machen. Für diese Phase kommen – je nach Situation – sozialrechtliche Überbrückungen in Betracht, etwa Krankengeld bei erheblicher gesundheitlicher Einschränkung oder Arbeitslosengeld, wenn eine Beschäftigung endet. Ziel kann sein, die Zeit bis zum abschlagsfreien Rentenbeginn zu überbrücken, ohne einen irreversiblen Einstieg in eine vorgezogene Altersrente zu vollziehen, der spätere Abschläge festschreibt.

Teilrente bleibt ein sinnvoll – aber nur mit klarem Blick auf die Folgen

Die Teilrente ist kein Fehlkonstrukt. Sie kann helfen, Arbeitszeit flexibel zu reduzieren und den Übergang in den Ruhestand sozialverträglich zu gestalten. Ihr Nutzen entfaltet sich aber nur dann vollständig, wenn Versicherte sich der juristischen Mechanik bewusst sind. Wer mit Abschlägen vorzeitig einsteigt, bleibt in der gewählten Rentenart.

Das gilt unabhängig davon, ob es sich um 10, 50 oder 99 Prozent Rente handelt. Wirtschaftliche und gesundheitliche Erwägungen sollten deshalb stets mit der Frage verknüpft werden, ob und wann der Schritt in eine Altersrente – selbst als Teilrente – tatsächlich erfolgen soll.

Fazit: Vorsicht vor teurem Irrtum

Die scheinbar einfache Idee, heute eine Teilrente mit Abschlag und morgen den Rest ohne Abschlag zu beziehen, erweist sich in der Realität als Fallstrick.

Wer früh in eine Altersrente eintritt, bindet sich an diese Rentenart – ein späterer Wechsel in eine andere, abschlagsfreie Altersrente ist ausgeschlossen. Finanzielle Planungen rund um den Rentenbeginn sollten diesen Punkt an den Anfang stellen.

Wo es möglich ist, kann das Hinausschieben des Rentenbeginns bis zur Abschlagsfreiheit spürbare Vorteile bringen. Wo das nicht geht, hilft eine vorausschauende Gestaltung der Übergangszeit. Entscheidend ist, die Weichen bewusst zu stellen – und nicht von einem verbreiteten, aber kostspieligen Irrtum leiten zu lassen.