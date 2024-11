Herr Jobcenter: Weihnachtsgeld für Bürgergeld-Bezieher?

Lesedauer 2 Minuten

Auf der Videoplattform “TikTok” geht derzeit ein Video viral, in dem behauptet wird, in der Politik werde ein “Weihnachtsgeld” für Bürgergeldempfänger diskutiert.

Auf der Jagd nach Klicks

Der TikTok-Kanal “Herr Jobcenter” mit rund 122.000 Abonnenten behauptet, dass derzeit in der Politik über einen sogenannten Weihnachtsbonus diskutiert wird. Hierzu haben uns viele Leseranfragen erreicht, weshalb wir an dieser Stelle einmal zu dieser Behauptung Stellung nehmen wollen.

Zu allererst die schlechte Nachricht und als Klarstellung: Nein, es wird kein Weihnachtsbonus für Bürgergeld-Bezieher diskutiert.

Besonders perfide: Der TikToker “Herr Jobcenter” verwendet im Hintergrund seines Kurzvideos einen Artikelausschnitt von Gegen-Hartz.de, hat aber zuvor den Autor und auch das Erscheinungsjahr wegretuschiert.

Offensichtlich aus gutem Grund: Denn der zitierte Artikel von Gegen-Hartz.de ist alt und hat überhaupt keinen aktuellen Bezug. Vielmehr geht es in dem Artikel darum, dass Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, sich kein schönes Weihnachtsfest machen können, weil zum Beispiel der Kauf eines Weihnachtsbaumes in den Regelleistungen nicht vorgesehen ist.

Dennoch suggeriert der Macher, der sich selbst “Herr Jobcenter” nennt, man solle sich auf einen “kleinen Bonus Ende November oder Ende Dezember” einstellen.

Zusätzlich schürt der Macher negative Emotionen gegenüber Bürgergeld-Bezieher, um mit seinem Kanal zu polarisieren. “Während Steuerzahler hart für Geschenke arbeiten müssen, bekommen Bürgergeld-Bezieher es vom Jobcenter geschenkt.”

Die verlorene Weihnachtszuschuss

Vor gut 19 Jahren wurde der Weihnachtszuschuss aus der damaligen Sozialhilfe gestrichen. Seit der Einführung der Hartz-Gesetze im Jahr 2005 blieb für Bedürftige eine zusätzliche Unterstützung in der Weihnachtszeit aus.

Kinder leiden besonders unter der finanziellen Belastung

Besonders schwer trifft diese Situation die Kinder in Familien die auf das Bürgergeld angewiesen sind. Etwa 1,9 Millionen Kinder leben in Deutschland in solchen Bedarfsgemeinschaften. Der Verzicht auf festliche Freuden in dieser Zeit ist für sie besonders schmerzhaft.

Umso schlimmer ist es, wenn TikTok-“Macher” mit dem Ziel, möglichst viele Klicks zu bekommen, Hoffnungen wecken, die nicht real sind. Zum anderen werden auch Vorurteile gegenüber Bürgergeldbeziehern geschürt, da viele nun glauben “Bürgergeldbezieher bekommen jetzt auch noch Weihnachtsgeld”.

Insgesamt scheint dieser Kanal “Herr Jobcenter” darauf ausgelegt zu sein, in einem sarkastischen Rahmen Vorurteile gegenüber Sozialleistungsempfängern zu schüren.

50 Euro für Jobcenter Coaching?

In den meisten Videos präsentiert sich der Macher selbst als “Bürgergeldempfänger” der er offenbar nicht ist. Folgt man nämlich einem Link auf der TikTok Profilseite, kommt man auf eine Agenturseite, die damit wirbt, bei sog. Lives bei TikTok zu unterstützen. Zudem bietet der Macher an, für 50 Euro ein “Jobcenter Coaching” zu unternehmen, wovor wir nur dringend warnen müssen.

“Wir werden auch rechtliche Schritte prüfen, da unsere Informationen und unser Projekt dazu missbraucht werden, Tatsachen zu verdrehen und Vorurteile zu schüren”, kündigte unterdessen Sebastian Bertram von Gegen-Hartz.de an.