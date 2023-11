Doppelbesteuerung auf die Rente? So wehren sich Rentner

Lesedauer 2 Minuten

Gesetzlich ist klar: Renten doppelt besteuern verstößt gegen das Grundgesetz. Dies bedeutet jedoch in der Realität keineswegs, dass Sie davon ausgehen können, nicht doch mehr Steuern zu bezahlen, als Sie zahlen müssten. Eine Doppelversteuerung zeigt sich nämlich nicht offen, sondern versteckt.

Mehr versteuern als absetzen

Eine Doppelversteuerung zahlen Sie dann, wenn Sie mehr von ihrer Rente versteuern müssen als Sie in ihrem rentenpflichtigen Einkommen als Beiträge für die Rentenversicherung von der Steuer absetzen konnten. Das bedeutet, dass Sie Beiträge, die bereits versteuert waren, noch einmal versteuern.

Rentenbeiträge sind voll von der Steuer absetzbar

Seit 2023 können Steuerzahler/innen ihre Rentenbeiträge zu 100 Prozent von der Steuer absetzen. Wie viel von ihrer Rente Sie versteuern müssen, liegt an dem Jahr, in dem Sie in Rente gehen.

Wer 2023 seine Rente antritt, der oder die hat einen Rentenfreibetrag von 17 Prozent, die steuerfrei bleiben. Umgekehrt müssen 83 Prozent versteuert werden.

Den Plänen der Bundesregierung zufolge läge der steuerpflichtige Anteil 2023 bei 82, 5 Prozent und erst 2024 bei 83 Prozent. So möchte die Regierungskoalition die Vollbesteuerung der Rente schrittweise bis 2060 einführen. Sozialverbände fordern, diese Frist bis 2070 zu strecken, um eine Doppelbesteuerung zu verhindern.

Welche Rente ist von einer Doppelbesteuerung bedroht?

Manche Gruppen sind besonders gefährdet, doppelt besteuert zu werden, wenn sie in Rente gehen. Dazu gehören erstens ehemalige Selbstständige, die bei ihren Rentenbeiträgen keinen Arbeitgeberzuschuss erhielten.

Zweitens gilt dies für ledige Rentner, die keine Witwenrente bekommen. Drittens sind Männer generell potenziell betroffen, da sie im Durchschnitt früher sterben als Frauen und so insgesamt eine niedrigere Rente erhalten, weil sie weniger lange Rente beziehen. Viertens besteht ein Risiko für Rentner/innen, die ihre Rente erst seit kurzem kriegen.

Wie lässt sich Doppelbesteuerung erkennen?

Eine mögliche Doppelbesteuerung lässt sich selbst berechnen. Sie gehen von einer durchschnittlichen Lebenserwartung aus – anhand einer offiziellen Sterbetafel. Mit dieser berechnen Sie, wie viel steuerfreie Rente Ihnen insgesamt zusteht.

Was müssen betroffene Rentner einrechnen?

Sie müssen als Faktoren ihren eigenen Rentenfreibetrag einbeziehen sowie gegebenenfalls den Freibetrag ihres Ehepartners oder ihrer Ehepartnerin, wenn diese eventuell länger leben und eine Hinterbliebenenrente beziehen würden.

Ist die Zahl am Ende kleiner ist als die versteuerten Beiträge zur Rentenversicherung? Dann liegt für die Differenz eine Doppelbesteuerung vor.

Wie berechnen Sie die versteuerten Rentenbeiträge?

Ab 2005 kann ein Teil der Rentenbeiträge von der Steuer abgesetzt werden. 2023 erreichte dieser Anteil 100 Prozent. Jedes Jahr zwischen 2005 und 2023 änderte sich der absetzbare Betrag, und die jeweiligen Beträge müssen von Jahr zu Jahr geprüft werden.

Wenn Sie dies getan haben, dann ziehen Sie die abgesetzten Summen von der Gesamtsumme der Rentenbeiträge im entsprechenden Jahr ab. So erhalten Sie die versteuerten Rentenbeiträge des jeweiligen Jahres.

Prüfung beim Finanzamt

Falls Sie berechnet haben, dass ihre Rente zum Teil doppelt besteuert wurde, schicken Sie die Unterlagen zur Prüfung an ihr Finanzamt. Dies sollte unbedingt per Einschreiben erfolgen.

Falls das Finanzamt meint, dass keine Doppelbesteuerung vorliegt, Sie dies aber erkannt haben, können Sie Einspruch erheben. Wenn dieser folgenlos bleibt, haben Sie die Möglichkeit, vor dem Finanzgericht zu klagen.