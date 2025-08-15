Die höchste und die niedrigste Rente in Deutschland

Lesedauer 4 Minuten

Die gesetzliche Rente bleibt das Rückgrat der Alterssicherung in Deutschland – und doch ist sie längst nicht die verlässliche „Vollkasko“, als die sie einst verkauft wurde. Wer heute den Ruhestand plant, sollte wissen, wie die Rente technisch funktioniert, was nach der Anpassung zum 1. Juli 2025 tatsächlich drin ist und wo die Untergrenzen der sozialen Absicherung liegen. Dieser Beitrag ordnet Zahlen und Mechanik ein, aktualisiert auf den Stand nach der Rentenanpassung 2025.

Wie die Rente berechnet wird – die drei Stellschrauben

Die gesetzliche Rente folgt einer einfachen Logik: Aus dem sozialversicherungspflichtigen Bruttoverdienst entstehen Entgeltpunkte. Ein Entgeltpunkt (EP) wird gutgeschrieben, wenn das eigene Jahreseinkommen exakt dem durchschnittlichen Jahresentgelt aller Versicherten entspricht.

Für 2025 liegt dieses Durchschnittsentgelt bei 50.493 Euro (vorläufiger Wert). Verdient man weniger, entstehen anteilig weniger Punkte; bei höherem Verdienst entsprechend mehr – allerdings nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze.

Ab 1. Juli 2025 ist jeder Entgeltpunkt 40,79 Euro monatliche Bruttorente wert, der Beitragssatz zur Rentenversicherung beträgt weiterhin 18,6 Prozent.

Zum Rechnen hilft ein aktuelles Beispiel: Wer 37.000 Euro brutto im Jahr verdient, erreicht 2025 rund 0,73 EP (37.000 / 50.493). Über 35 Beitragsjahre ergeben sich gut 25,6 EP. Multipliziert mit dem aktuellen Rentenwert kommt eine Bruttorente von etwa 1.046 Euro heraus – vor Steuern sowie Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Am 1. Juli 2025 wurden alle Renten um 3,74 Prozent erhöht. Der aktuelle Rentenwert stieg dabei von 39,32 Euro auf 40,79 Euro, die Haltelinie beim Rentenniveau (48 Prozent) bleibt bis zur Anpassung 2025 in Kraft.

Höchste Rente (brutto, Juli 2025) Niedrigste Rente (brutto, Juli 2025) 3.512 € – 45 Jahre Einkommen an Beitragsbemessungsgrenze (96.600 €/Jahr). Keine Zusatzleistungen. 0 € – keine Beitragsjahre, kein Rentenanspruch. Anspruch auf Grundsicherung (563 € Regelbedarf + Miete/Heizung, volle Höhe). 2.400 € – realistisch erreichbarer Spitzenwert bei langjähriger Vollzeitkarriere mit überdurchschnittlichem Einkommen. Keine Zusatzleistungen. 1.094 € – 35 Beitragsjahre Vollzeit Mindestlohn mit maximalem Grundrentenzuschlag. Keine Grundsicherung nötig. Höchste Rente (brutto, Juli 2025) Niedrigste Rente (brutto, Juli 2025) 3.512 € – 45 Jahre Einkommen an Beitragsbemessungsgrenze (96.600 €/Jahr). Keine Zusatzleistungen. 0 € – keine Beitragsjahre, kein Rentenanspruch. Anspruch auf Grundsicherung (563 € Regelbedarf + Miete/Heizung, volle Höhe).

Die maximal mögliche Rente – was rechnerisch drin ist

Obere Grenze für die Punktesammlung ist die Beitragsbemessungsgrenze. Seit 2025 gilt bundesweit ein einheitlicher Wert; die Unterscheidung zwischen West und Ost entfällt.

Die Grenze liegt bei 8.050 Euro im Monat bzw. 96.600 Euro im Jahr. Damit sind 2025 pro Jahr maximal rund 1,91 Entgeltpunkte erreichbar (96.600 / 50.493). Rein rechnerisch ergäbe eine lückenlose Karriere von 45 Jahren jeweils am Limit gut 86 EP und damit eine Monatsrente von etwa 3.512 Euro brutto (86 × 40,79 Euro).

Das ist eine theoretische Oberkante – real wird sie nur in Ausnahmefällen erreicht, weil Einkommen und Erwerbsbiografien schwanken.

Zwei Dinge sind wichtig: Erstens wächst die Bemessungsgrenze im Zeitverlauf mit der Lohnentwicklung, sodass das Einkommen für „maximale Punkte“ regelmäßig mitsteigen muss. Zweitens deckelt die Grenze die Rentenpunkte nach oben: Sehr hohe Einkommen oberhalb der Grenze erhöhen die Rente nicht weiter – Beiträge werden dafür ebenfalls nicht mehr fällig.

Wie realistisch ist die 3.500 Euro Rente?

Die Statistik zeigt: Hohe Renten sind die Ausnahme. Auswertungen zur Rentenverteilung verdeutlichen, dass Rentenzahlbeträge jenseits von 2.100 bis 2.400 Euro nur von einer Minderheit erreicht werden, und deutlich über 2.400 Euro sind selten.

Für den Bestand und die Neuzugänge 2023/2024 liegen die durchschnittlichen Altersrenten etwa um 1.100 Euro; Frauen erhalten im Schnitt deutlich weniger als Männer. Das illustriert die strukturellen Effekte von Teilzeit, Erwerbsunterbrechungen und niedrigeren Löhnen.

Für die persönliche Planung bedeutet das: Die rechnerische Obergrenze nahe 3.5 Tsd. Euro ist möglich, aber für die allermeisten bleibt die realistische Oberkante deutlich darunter – oft im Bereich von 1.800 bis 2.400 Euro brutto, abhängig von Lohnhöhe, Beitragsjahren und Erwerbsbiografie.

Was man für die Maximalrente verdienen müsste

Wer die theoretische Obergrenze anpeilt, müsste bereits als Berufseinsteiger mindestens die jeweilige Beitragsbemessungsgrenze verdienen – 2025 also rund 96.600 Euro brutto im Jahr – und diesen Abstand zum Durchschnitt über Jahrzehnte halten. Da die Bemessungsgrenze jährlich mit der Lohnentwicklung steigt, ist dafür ein anhaltend hohes Einkommenswachstum nötig. Dieses „Lebenslauf-Szenario“ ist im Einzelfall möglich, aber in der Breite unrealistisch.

Untere Kante: Grundrente und Grundsicherung

Wer sehr wenig verdient hat, fällt nicht automatisch durchs Netz. Für langjährig Versicherte mit niedrigem Einkommen gibt es die Grundrente als Zuschlag zur gesetzlichen Rente.

Maßgeblich sind die sogenannten Grundrentenzeiten und der Durchschnitt an Entgeltpunkten pro Jahr. Liegt dieser Durchschnitt bei mindestens 0,3 EP, kann – je nach Zahl der Jahre – bis maximal 0,8 EP pro Jahr aufgewertet werden; der rechnerische Zuschlag wird anschließend um 12,5 Prozent gekürzt.

Voll greift die Aufwertung bei 35 Jahren Grundrentenzeiten; bei 33 Jahren liegt die Aufwertungsgrenze bei 0,4 EP, bei 34 Jahren bei 0,6 EP.

Ein aktuelles, greifbares Rechenbeispiel: Vollzeit zum gesetzlichen Mindestlohn 2025 (12,82 Euro je Stunde) ergibt bei 40 Stunden/Woche rund 2.222 Euro brutto im Monat bzw. etwa 26.666 Euro im Jahr. Das entspricht 2025 im Schnitt etwa 0,53 EP pro Jahr.

Nach 35 Jahren kommen so knapp 18,5 EP zusammen – rund 754 Euro Bruttorente ohne Grundrente. Mit Grundrentenzuschlag wird der Durchschnitt auf bis zu 0,8 EP pro Jahr aufgewertet; nach der gesetzlichen Kürzung (12,5 Prozent) ergibt das im Beispiel einen Zuschlag von gut 339 Euro.

Die Monatsrente läge damit bei etwa 1.094 Euro brutto. Bei 34 Jahren fällt der Zuschlag deutlich kleiner aus (Aufwertung höchstens bis 0,6 EP), die Gesamtrente läge im Beispiel bei rund 820 Euro; bei 33 Jahren gibt es mangels Aufwertungsraum keinen Zuschlag, die Rente läge um 711 Euro.

Reicht die Rente samt eventuellem Zuschlag nicht zum Lebensunterhalt, greift die Grundsicherung im Alter. Der maßgebliche Regelbedarf bleibt 2025 unverändert bei 563 Euro für Alleinstehende. Hinzu kommen die tatsächlichen, angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie mögliche Mehrbedarfe.

Wichtig für viele langjährig Versicherte: Bei mindestens 33 Jahren Grundrentenzeiten gilt in der Grundsicherung ein Freibetrag auf Renten, der aus 100 Euro plus 30 Prozent des darüberliegenden Betrags besteht – gedeckelt auf 50 Prozent der Regelbedarfsstufe 1. Das sind 2025 maximal 281,50 Euro, die nicht als Einkommen angerechnet werden.

Fazit: Gute Nachrichten – und klare Grenzen

Die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2025 verbessert die Zahlbeträge spürbar. Wer durchgängig über dem Durchschnitt verdient hat, kann mit ansehnlichen Renten rechnen – die rechnerische Oberkante bewegt sich derzeit um 3.500 Euro brutto. Für die Mehrheit bleibt die Rente aber deutlich niedriger; die Verteilungsdaten zeigen eine breite Mitte deutlich unter 2.400 Euro.

Die Grundrente federt Niedrigeinkommen nach langen Erwerbsbiografien ab, und die Grundsicherung stellt im Notfall das Existenzminimum sicher. Wer im Alter finanziell mehr Spielraum möchte, sollte die gesetzliche Rente deshalb als solide Basis verstehen – und rechtzeitig privat ergänzen.

Quellen: Aktueller Rentenwert, Beitragssatz und Rechengrößen ab 1. Juli 2025 (Deutsche Rentenversicherung); durchschnittliches Jahresentgelt 2025 (DRV); Rentenanpassung 2025 (Bundesregierung); Mindestlohn 2025 (Bundesregierung/BMAS); Grundrente – Rechenweg und Grenzen (DRV-Broschüre); Grundsicherung – Regelbedarfe 2025 und Freibeträge (BMAS/DRV); Verteilungsdaten zu Rentenhöhen (DRV/Bundestag/Sozialpolitik-aktuell).