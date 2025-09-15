BU-Rente und EM-Rente gleichzeitig beziehen

Lesedauer 4 Minuten

Wer sich im deutschen Sozialrecht bewegt, hört häufig immer das Gleiche: Leistungen einer Stelle werden an anderer Stelle als Einkommen angerechnet.

Dieses Prinzip kann dazu führen, dass von einer ursprünglich zugesagten Unterstützung am Ende weniger übrig bleibt.

Gerade bei Erkrankung oder Unfall stellt sich deshalb die Frage, wie gesetzliche und private Absicherungen zusammenspielen. Besonders relevant ist die Konstellation aus gesetzlicher Erwerbsminderungsrente (EM-Rente) und privater Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Darf man beides behalten –oder wird gekürzt?

Berufsschutz früher und heute: Warum Jüngere stärker vorsorgen sollten

Die gesetzliche Rentenversicherung kennt einen grundlegenden Systemwechsel beim sogenannten Berufsschutz. Für Versicherte, die vor dem 2. Januar 1961 geboren wurden, gilt weiterhin ein „echter“ Berufsschutz. Maßstab ist der erlernte bzw. zuletzt ausgeübte Beruf.

Wer diesen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben kann, hat – vereinfacht dargestellt – bessere Karten, eine Rente wegen Berufsunfähigkeit zu erhalten.

Für alle Jüngeren ist die Lage eine andere. Maßstab ist der allgemeine Arbeitsmarkt. Entscheidend ist, ob die betroffene Person noch irgendeine Tätigkeit in nennenswertem Umfang ausüben kann – unabhängig vom bisherigen Beruf.

Das klassische Beispiel: Eine Ingenieurin oder ein Ingenieur, die oder der den eigenen Beruf krankheitsbedingt nicht mehr ausüben kann, aber zum Beispiel als Pförtnerin oder Pförtner noch einsetzbar wäre, erfüllt nach diesem Maßstab oft nicht die Voraussetzungen für eine volle Erwerbsminderungsrente.

Diese Verschiebung des Maßstabs ist ein wesentlicher Grund, warum Expertinnen und Experten Jüngeren raten, privat mit einer BU-Versicherung vorzusorgen.

So funktioniert die private BU-Versicherung

Die private Berufsunfähigkeitsversicherung setzt an einem anderen Punkt an. Sie knüpft – je nach Vertragsbedingungen – daran an, ob die versicherte Person ihren eigenen Beruf voraussichtlich dauerhaft nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr ausüben kann.

Der Vorteil: Der bisherige Beruf bleibt Bezugspunkt, nicht irgendeine andere Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt.

Die Gestaltungsspielräume sind groß. Die Höhe der BU-Rente wird beim Abschluss festgelegt und bestimmt den Beitrag. Einfluss haben außerdem das Eintrittsalter und die gesundheitliche Vorgeschichte.

Wer jung und gesund einsteigt, erhält in der Regel bessere Konditionen. Vorerkrankungen können zu Risikozuschlägen führen oder – je nach Anbieter – sogar zu Ablehnungen. Generell gilt: Je umfassender der Schutz und je höher die gewünschte Rente, desto höher der Beitrag.

Frage: Wird die BU auf die EM-Rente angerechnet?

Der wichtige Punkt, der viele verunsichert: Was geschieht, wenn neben der privaten BU-Leistung auch die Deutsche Rentenversicherung eine Erwerbsminderungsrente bewilligt?

Die kurze Antwort lautet: Die Leistungen werden nicht miteinander verrechnet. Wer einen privaten BU-Vertrag hat und zugleich die Voraussetzungen für eine EM-Rente erfüllt, darf beide Zahlungen grundsätzlich nebeneinander beziehen.

Das ist im Sozialrecht keineswegs selbstverständlich. Während andernorts Leistungen gegeneinander aufgerechnet werden, stehen EM-Rente und private BU-Leistung nebeneinander, weil sie auf unterschiedlichen Rechtsgrundlagen beruhen: Hier die öffentlich-rechtliche Pflichtversicherung zur Absicherung existenzbedrohender Risiken, dort der zivilrechtliche Vertrag, für den Beiträge an einen Versicherer gezahlt wurden. Die private BU ist kein „Einkommen“, das die Rentenversicherung auf die EM-Rente anrechnen würde.

Was die Zahlen bedeuten – ein Orientierungsbeispiel

Im Beispiel wird eine durchschnittliche volle EM-Rente von rund 880 Euro monatlich genannt. Viele Betroffene sind daher zusätzlich auf ergänzende Leistungen angewiesen. Kommt nun eine private BU-Rente hinzu, wird diese nicht von der EM-Rente abgezogen.

Wer etwa eine gesetzliche EM-Rente von 800 Euro und eine vereinbarte private BU-Rente von 1.000 Euro bezieht, erhält in Summe 1.800 Euro.

Wichtig ist, die Aussage richtig einzuordnen: Es geht hier allein um das Verhältnis zwischen EM-Rente und privater BU. Beide Leistungen stehen unabhängig nebeneinander. Das erklärt, warum selbst eine – für sich genommen – eher kleinere BU-Rente in der Gesamtrechnung spürbar helfen kann.

Grundsicherung und andere Sozialleistungen: Wo doch angerechnet werden kann

Ein anderer Blick ist jedoch nötig, wenn zusätzliche bedarfsabhängige Sozialleistungen ins Spiel kommen, etwa Grundsicherung. Hier gelten eigene Anrechnungsregeln. Privat vertraglich bezogene Zahlungen können – abhängig von Art und Zweck – als Einkommen gewertet werden. Das kann dazu führen, dass Bedarfsleistungen entsprechend gekürzt werden.

An der Nicht-Anrechnung der BU auf die gesetzliche EM-Rente ändert das nichts; es betrifft nur das Verhältnis zu bedürftigkeitsabhängigen Sozialleistungen. Wer in einer solchen Konstellation ist, sollte die individuellen Regeln prüfen lassen, um Überraschungen zu vermeiden.

Warum „früh und klug“ abschließen meist sinnvoll ist

Die BU lebt von rechtzeitigem Handeln. Je früher ein Vertrag abgeschlossen wird, desto besser stehen üblicherweise die Chancen auf günstige Beiträge und umfassende Klauseln. Wer bereits gesundheitliche Beeinträchtigungen hat, riskiert Ausschlüsse, Zuschläge oder eine Ablehnung.

Ein sorgfältiger Blick in die Vertragsbedingungen ist deshalb unverzichtbar: Definitionen von Berufsunfähigkeit, Verweisungsmöglichkeiten, Nachleistungspflichten, Dynamiken und Nachversicherungsgarantien prägen den Schutz im Ernstfall.

Die angesprochene Konstellation, auch mit einer vergleichsweise kleinen BU-Rente finanziell deutlich besser dazustehen, zeigt, dass selbst ein moderates Absicherungsniveau einen Unterschied macht.

Idealerweise wird die Zielrente so gewählt, dass laufende Lebenshaltungskosten, Miete und elementare Vorsorgebausteine abgedeckt sind. Wer sich eine höhere Zielrente nicht leisten kann, sollte eine niedrigere Absicherung nicht von vornherein verwerfen, sondern die real erreichbare Lösung priorisieren.

Der Praxisfall: Wenn die Rentenversicherung „voll“ bewilligt

Erklärt die Deutsche Rentenversicherung, es sei aus gesundheitlichen Gründen keine Tätigkeit von täglich drei Stunden oder mehr auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt möglich, liegt regelmäßig eine volle Erwerbsminderung vor.

In dieser Lage ist die private BU besonders wertvoll, weil sie typischerweise bereits dann leistet, wenn der eigene Beruf nicht mehr ausübbar ist – also häufig früher als die gesetzliche EM-Rente.

Treffen beide Tatbestände zusammen, entsteht die im Video vorgestellte Additionswirkung: Die gesetzliche Rente stabilisiert die Existenz, die private BU schließt Lücken und schafft Spielräume.

Ein seltenes „Doppelt hält besser“ im Sozialrecht

Das Zusammenspiel aus privater BU und gesetzlicher EM-Rente ist eine der positiven Ausnahmen im Geflecht deutscher Sozialleistungen. Beide Zahlungen dürfen nebeneinander bezogen werden, ohne dass die eine die andere kürzt.

Genau deshalb ist die BU gerade für Jüngere, die keinen klassischen Berufsschutz mehr genießen, ein zentraler Baustein der Absicherung. Wer früh beginnt, profitiert meist von besseren Konditionen und robusteren Vertragsinhalten.

Gleichzeitig bleibt der Blick aufs Ganze wichtig: Wo bedarfsabhängige Sozialleistungen im Raum stehen, gelten eigene Anrechnungslogiken. Eine individuelle Beratung insbesondere bei knappen Budgets, Vorerkrankungen oder familiären Verpflichtungen ürfen Sie beides behalten und genau das macht die private BU in vielen Lebensläufen zu einem entscheidenden Sicherheitsnetz