Diese 6 Fehler beim Rentenbescheid kosten dich deine Rente

Viele Menschen vertrauen darauf, dass ihr Rentenbescheid korrekt ist. Schließlich handelt es sich um eine Behörde, die seit vielen Jahren Rentenabrechnungen vornimmt.

Doch genau dieses Vertrauen kann schnell zu Nachteilen führen: Tatsächlich kommen Fehler im Rentenbescheid häufiger vor, als man denkt. Dabei geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern um relevante Beträge, die sich langfristig stark auf die Rentenhöhe auswirken können. Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt erläutert die sechs häufigsten Fehlerquellen.

Dr. Utz Anhalt: Die Fehler in den Rentenbescheiden

Welche Anrechnungszeiten übersieht die Rentenversicherung häufig?

In der Lebensbiografie gibt es Phasen, in denen man nicht pflichtversichert arbeitet oder sich in einer Ausbildung oder im Ausland befindet. Genau diese Zeiten sind für Ihre spätere Rente wichtig und müssen von der Rentenversicherung anerkannt und angerechnet werden. Typische Beispiele sind:

Ausbildungszeiten : Schul- oder Studienzeiten werden nicht automatisch lückenlos berücksichtigt. Liegen Sie über bestimmte Altersgrenzen hinaus oder sind sie nicht vollständig gemeldet, kann es passieren, dass wichtige Ausbildungsmonate unter den Tisch fallen.

: Schul- oder Studienzeiten werden nicht automatisch lückenlos berücksichtigt. Liegen Sie über bestimmte Altersgrenzen hinaus oder sind sie nicht vollständig gemeldet, kann es passieren, dass wichtige Ausbildungsmonate unter den Tisch fallen. Auslandsaufenthalte: Wer im Ausland gelebt oder gearbeitet hat, muss diese Zeiten gesondert nachweisen. Je nach Land und Abkommen können Auslandsaufenthalte anspruchssteigernd wirken. Werden sie vergessen oder unvollständig erfasst, mindert dies unmittelbar den Rentenanspruch.

Unser Tipp: Prüfen Sie Ihren Versicherungsverlauf gewissenhaft. Achten Sie insbesondere auf Lehrzeiten und Auslandsaufenthalte. Wenn diese fehlen, kann ein Antrag auf Kontenklärung bei der Rentenversicherung gestellt werden.

Warum fällt die Witwen- oder Witwerrente oft zu niedrig aus?

Gerade in einer ohnehin emotional schwierigen Situation möchten Betroffene sicher sein, dass ihnen zumindest finanziell keine Nachteile entstehen. Leider sind bei der Berechnung der Hinterbliebenenrente (Witwen- oder Witwerrente) Fehler nicht selten. Besonders betroffen sind Fälle, in denen der verstorbene Partner:

Selbstständig war und freiwillige Beiträge geleistet hat.

war und freiwillige Beiträge geleistet hat. Unregelmäßige Einkommensspitzen oder starke Einkommensschwankungen hatte.

Hier kann die Feststellung der beitragspflichtigen Zeiten, des Berechnungszeitraums oder der Einkommensanrechnung schnell komplex werden. Wird hierbei etwas übersehen oder falsch berechnet, fällt die Hinterbliebenenrente deutlich geringer aus als sie eigentlich sein müsste.

Unser Rat: Legen Sie alle relevanten Nachweise, insbesondere über freiwillige Beiträge, exakt vor und kontrollieren Sie den Rentenbescheid genau. Stimmen die Berechnungsgrundlagen mit Ihrer Dokumentation überein?

Welche Fehler schleichen sich bei der vorzeitigen Rente ein?

Immer mehr Menschen nutzen die Möglichkeit einer vorgezogenen Rente, sei es als Teilrente oder als Erwerbsminderungsrente. Doch hier treten besonders häufig Fehler auf:

Zu geringe Teilrente

Wer vorzeitig in Teilrente geht, profitiert eigentlich von einer flexiblen Kombinationsmöglichkeit aus Rente und weiterem Einkommen. Wird die Teilrente jedoch zu niedrig angesetzt, gehen Rentenansprüche und damit bares Geld verloren. Falsche Bemessung bei Erwerbsminderung

Bei einer Erwerbsminderungsrente hängt die Rentenhöhe unter anderem von den letzten Versicherungszeiten und vom Grad der Erwerbsminderung ab. Werden Zeiten falsch eingestuft oder das tatsächliche Leistungsvermögen nicht korrekt berücksichtigt, kann die Rente erheblich zu niedrig ausfallen. Nicht angerechnete Pflegezeiten

Wer Angehörige pflegt oder gepflegt hat, erwirbt Rentenansprüche. Diese werden manchmal versehentlich nicht berücksichtigt. Gerade für Frührentner kann dies spürbare Einbußen bedeuten, da jede angerechnete Pflegezeit die Rente erhöhen kann.

Wieso wirken sich freiwillige Beiträge oft nicht in der erwarteten Höhe aus?

Freiwillige Beiträge sind eine Möglichkeit, Versorgungslücken zu schließen. Viele Versicherte zahlen extra Geld in die gesetzliche Rentenkasse ein, um sich eine höhere Rente zu sichern – beispielsweise als Selbstständige oder in Zeiten ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die Überraschung ist groß, wenn der Bescheid dann eine viel niedrigere Rente ausweist, als man erwartet hat.

Hintergrund sind oft Erfassungs- und Zuordnungsfehler bei den eingezahlten Beiträgen. Diese können zu einer falschen Gesamtpunkte-Berechnung führen. Für die Betroffenen kann das bedeuten, dass monatelange oder sogar jahrelange Mehrbeiträge nicht richtig angerechnet werden. Hier hilft nur das genaue Überprüfen der Beitragsübersichten und der Nachweise: Wurden alle Zahlungen korrekt verbucht und mit den richtigen Zeiträumen verknüpft?

Wann kommt es zur falschen Verrechnung von Unfallrente und Altersrente?

Ein Spezialfall, bei dem ebenfalls häufig Abzüge auftreten, ist die Kombination einer gesetzlichen Unfallrente mit der Altersrente. Besteht Anspruch auf beide Leistungen, nimmt die Rentenversicherung eine Verrechnung vor. In der Praxis führt das nicht selten zu einem zu hohen Abzug – insbesondere dann, wenn die Unfallrente eine gewisse Höhe hat.

Dies kann passieren, wenn die Mischkalkulation aus MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit) und dem jeweiligen Altersrentenanspruch nicht korrekt berechnet wird. Resultat: Die eigentliche Altersrente wird unangemessen gekürzt, obwohl man ein Recht auf eine höhere Gesamtleistung hätte.

Was ist beim Versorgungsausgleich nach einer Scheidung zu beachten?

Ein besonders sensibles Thema ist der Versorgungsausgleich. Nach einer Scheidung werden die während der Ehe erworbenen Rentenansprüche zwischen den Partnern ausgeglichen. Dieses Verfahren ist ohnehin komplex und emotional belastend. Kommt es dann noch zu Rechen- oder Übertragungsfehlern seitens der Rentenversicherung, kann das langfristig massive finanzielle Auswirkungen haben.

Wichtig ist, alle Details aus der Scheidungsurkunde, sämtliche Punkte zum Versorgungsausgleich und die exakte Aufteilung der Rentenpunkte gründlich zu prüfen. Stimmen die Werte Ihres Bescheids nicht mit den gerichtlichen Festlegungen überein, sollten Sie umgehend eine Korrektur fordern.

Wie kann man Fehler im Rentenbescheid erkennen und beheben?

Viele Fehlerquellen, von Anrechnungszeiten über vorzeitige Rente bis zum Versorgungsausgleich, lassen sich nur durch gründliche Eigenkontrolle aufdecken. Prüfen Sie alle Angaben in Ihrem Rentenbescheid Schritt für Schritt:

Versicherungsverlauf: Stimmen alle Arbeits- und Ausbildungszeiten? Beitragsnachweise: Sind alle Beiträge – Pflicht-, freiwillige und Nachzahlungsbeiträge – korrekt erfasst? Einkommensanrechnung: Wurde bei Hinterbliebenenrente und vorzeitiger Rente Ihr Hinzuverdienst korrekt berücksichtigt? Pflegezeiten: Sind diese im Bescheid vermerkt, falls Sie Angehörige gepflegt haben? Unfallrenten-Kombi: Prüfen Sie, ob die Verrechnung sachlich korrekt und vom Gesetz gedeckt ist. Versorgungsausgleich: Vergleichen Sie die Werte aus dem Scheidungsbeschluss genau mit den Angaben im Bescheid.

Fällt Ihnen ein Fehler auf, sollten Sie umgehend Widerspruch bei der Rentenversicherung einlegen. Nur so können Sie eine Korrektur erzwingen.

Wo findet man gute und kostenlose Rentenberatung?

Ein entscheidender Extra-Tipp betrifft die kostenlose Rentenberatung. Vielleicht haben Sie schon vom Angebot der Deutschen Rentenversicherung gehört. Doch die Stiftung Warentest hat dieses Angebot lediglich mit „ausreichend“ bewertet. Das ist Schulnote Vier – und damit keineswegs eine Garantie für eine qualitativ hochwertige Beratung.

Stattdessen empfiehlt die Stiftung Warentest den Sozialverband Deutschland (SoVD). Dort sitzen geschulte Fachleute, die tatsächlich auf der Seite der Versicherten stehen und umfassend beraten können – ohne Interessenkonflikt und mit dem Ziel, Ihre Ansprüche zu sichern. Eine Beratung durch diese unabhängigen Stellen ist in vielen Fällen sogar kostenlos oder deutlich günstiger als eine privatwirtschaftliche Beratung.

Fazit: Wie gehen Sie am besten vor?

Fehler in Rentenbescheiden sind keine Seltenheit – sie können jeden treffen. Doch das muss nicht heißen, dass Sie es hinnehmen müssen. Mit diesen Schritten können Sie sich wappnen:

Eigene Unterlagen sorgfältig sammeln: Bewahren Sie Ausbildungs-, Beschäftigungs- und Beitragsnachweise gut auf. Rentenverlauf regelmäßig prüfen: Fordern Sie ggf. Ihren Versicherungsverlauf an und kontrollieren Sie ihn auf Vollständigkeit. Professionelle Hilfe suchen: Wenden Sie sich an unabhängige Beratungsstellen wie den SoVD, um Ihren Bescheid zu prüfen und ggf. Einspruch einzulegen. Keine Fristen versäumen: Beachten Sie die Widerspruchs- und gegebenenfalls Klagefristen, um Ihre Ansprüche zu sichern.

Kurzum: Vertrauen Sie Ihrem Rentenbescheid nicht blind. Prüfen Sie die Zahlen und nutzen Sie unabhängige Beratungsangebote. So gehen Sie sicher, dass alle Zeiten korrekt angerechnet werden und Ihnen keine finanziellen Nachteile entstehen. Bleiben Sie informiert und engagiert – denn nur dann holen Sie wirklich das Beste aus Ihrer Rente heraus.