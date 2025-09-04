Abschlagsfrei in Rente: Diese Falle stoppt kurz vor dem Ziel

Lesedauer 3 Minuten

Viele Beschäftigte planen die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren. Die Regel wirkt einfach. Zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze ist Schluss mit Arbeit. Doch ein Detail kann alles kippen. Wer kurz vor Rentenbeginn Arbeitslosengeld I bezieht, riskiert den Verlust wichtiger Monate.

Diese 24-Monatsregel trifft jedes Jahr viele Betroffene. Sie erfahren hier, wann der Ausschluss greift, welche Ausnahmen gelten und wie Sie die fehlenden Monate rechtzeitig sichern.

Was die 24-Monatsregel konkret bedeutet

Für die Rente für besonders langjährig Versicherte brauchen Sie 45 Jahre. Dazu zählen vorwiegend Pflichtbeiträge, Kindererziehung, Pflege und bestimmte Anrechnungszeiten. Zeiten mit ALG I zählen grundsätzlich mit. In den letzten 24 Monaten vor Rentenbeginn jedoch nicht. Das gilt selbst dann, wenn die Agentur Beiträge überweist.

Eine enge Ausnahme besteht. Liegt eine Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers vor, zählen die ALG-Zeiten weiter. Ohne diese Gründe fehlen Monate. Dann fällt die abschlagsfreie Rente weg oder verschiebt sich.

Wer abschlagsfrei früher gehen kann

Die Rente für besonders langjährig Versicherte ist zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze möglich. Sie benötigen 45 Jahre an anrechenbaren Zeiten. Das frühestmögliche Alter hängt vom Jahrgang ab. Für Geborene ab 1964 liegt die Grenze bei 65 Jahren. Jüngere Jahrgänge erreichen die Grenze gestaffelt früher. Prüfen Sie daher Ihr maßgebliches Alter genau. Maßgeblich bleibt immer die persönliche Regelaltersgrenze.

Warum ALG I kurz vor Rentenbeginn kritisch ist

ALG-Zeiten erhöhen Ihr Rentenkonto. Kurz vor dem Rentenstart gelten andere Regeln. Innerhalb der letzten 24 Monate blockiert ALG I den Zugang zur 45-Jahre-Rente. Viele Betroffene planen zwei Jahre ALG I und danach Rente. Das kann scheitern. Denn die Monate zählen in dieser Phase nicht.

Nur bei Insolvenz oder Betriebsschließung greift die Rückausnahme. Eine betriebsbedingte Kündigung reicht nicht. Das führt oft zu einer Lücke genau vor dem Ziel.

Der saubere Ausweg: Minijob mit Rentenpflicht

Sie können die Lücke legal schließen. Nehmen Sie während des ALG-Bezugs einen Minijob auf. Achten Sie auf zwei Punkte. Arbeiten Sie unter 15 Stunden pro Woche. Melden Sie den Job Ihrer Agentur. Zweitens: Belassen Sie die Rentenversicherungspflicht im Minijob. Dann entstehen Pflichtbeitragsmonate. Diese Monate zählen voll für die 45 Jahre. So retten Sie die fehlenden Zeiten trotz ALG I.

Der Zuverdienst hat Grenzen. 165 Euro netto im Monat bleiben beim ALG I anrechnungsfrei. Alles darüber kürzt die Leistung. Die Verdienstgrenze im Minijob liegt seit 2025 bei 556 Euro im Monat. Wirtschaftlich lohnt sich daher meist ein kleiner Job mit Beiträgen. Ziel ist der Monat als Pflichtbeitragszeit, nicht der Verdienst.

Zählt ein Minijob ohne Rentenbeiträge?

Viele lassen sich im Minijob von der Rentenpflicht befreien. Diese Zeiten können unter Voraussetzungen als Wartezeitmonate angerechnet werden. Sie zählen jedoch nicht in jedem Fall eins-zu-eins. Sicherer bleibt die Variante mit Rentenbeitrag. So vermeiden Sie spätere Streitfragen. Lassen Sie sich dazu individuell beraten.

Praxisfall ohne Namen: 44 Jahre, 62 Jahre alt

Eine 62-jährige Person hat 44 Jahre zusammen. Geplant sind zwei Jahre ALG I und dann Rente. Ohne Gegenmaßnahme scheitert die 45-Jahre-Rente. Lösung: Minijob unter 15 Stunden, rentenversicherungspflichtig. Jeder Monat zählt als Pflichtbeitragsmonat. Nach zwölf Monaten ist die 45-Jahre-Grenze erreicht. Die Person kann abschlagsfrei zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze starten.

So gehen Sie jetzt vor

Klären Sie Ihr Rentenkonto frühzeitig. Fordern Sie die Übersicht an und prüfen Sie Lücken. Stimmen Zeiten, Verträge und Bescheide? Planen Sie den Zeitraum vor dem Rentenstart genau. Wenn ALG I absehbar ist, kombinieren Sie es mit einem Minijob. Halten Sie die 15-Stunden-Grenze ein. Achten Sie auf die Rentenpflicht im Minijob. Heben Sie alle Nachweise auf. Dazu zählen Kündigungen, ALG-Bescheide und Lohnabrechnungen.

Häufige Irrtümer

„ALG I zählt doch immer.“ Das stimmt nicht in den letzten 24 Monaten.

„Betriebsbedingte Kündigung reicht.“ Das genügt nicht für die Ausnahme.

„Minijob ohne Beitrag genügt.“ Das kann funktionieren, ist aber unsicher.

„15 Stunden sind nur ein Richtwert.“ Überschreiten Sie die Grenze, entfällt ALG I.

Warum sich Planung lohnt

Viele möchten früh und ohne Abschläge in Rente gehen. Der Zugang bleibt beliebt. Zehntausende nutzen ihn jedes Jahr. Wer die 24-Monatsregel ignoriert, verliert Zeit und Geld. Wer plant, sichert die abschlagsfreie Rente. Prüfen Sie Ihre Daten, handeln Sie früh und dokumentieren Sie alles. So vermeiden Sie teure Überraschungen.

Was Sie heute noch prüfen sollten