200 Euro Extra für Kultur für junge Menschen – Nicht nur bei Bürgergeld

Lesedauer 3 Minuten

Der Deutsche Kulturpass ist offiziell gestartet und verspricht jungen Erwachsenen einen Grund zur Freude. Wer in diesem Jahr seinen 18. Geburtstag feiert, darf sich über einen Gutschein im Wert von 200 Euro freuen. Ein großzügiges Geschenk, das jungen Menschen den Zugang zur Kultur erleichtern und gleichzeitig Veranstalter unterstützen soll, die während der Corona-Pandemie schwere wirtschaftliche Einbußen hinnehmen mussten.

Seit dem Start des Kulturpasses haben sich rund 320.000 Nutzer registriert, aber nur 113.000 davon haben ihr Budget auch tatsächlich genutzt. Das zeigt, dass noch Luft nach oben ist und die Bundesregierung hofft, dass die Aktion als Erfolg gewertet wird, um sie 2024 zu wiederholen.

Wer ist antragsberechtigt?

Die Zahl der Anspruchsberechtigten liegt bei rund 750.000 Personen, so dass die Reichweite des Kulturpasses noch ausbaufähig ist. Kulturstaatsministerin Claudia Roth denkt sogar darüber nach, den Kreis der Anspruchsberechtigten zu erweitern und auch 15- bis 17-Jährige in den Genuss des Kulturpasses kommen zu lassen.

Anspruchsberechtigt sind also (derzeit) alle Jugendlichen, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern. Der Bezug von Sozialleistungen wie Bürgergeld ist keine Voraussetzung. Der Kulturpass richtet sich vielmehr an alle jungen Erwachsenen.

Hauptziel des Kulturpasses ist es, jungen Erwachsenen gemeinsame kulturelle Erfahrungen zu ermöglichen. Die Altersgruppe der 18-Jährigen hat besonders unter der Corona-Pandemie gelitten, da sie ihre Jugend in einer von Unsicherheit, Isolation und Einschränkungen geprägten Zeit verbringen mussten.

Der Kulturpass soll ihnen nun den Besuch von kulturellen Veranstaltungen wie Kino, Konzerten oder Theateraufführungen, aber auch den Erwerb von Büchern, Musikinstrumenten und Tonträgern ermöglichen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Kulturpasses ist die Unterstützung der Veranstalter. Während der Pandemie waren Kultureinrichtungen gezwungen, ihre Türen zu schließen oder nur unter strengen Auflagen zu öffnen. Dadurch haben sie massive finanzielle Einbußen erlitten. Mit dem Kulturpass werden sie ermutigt, ihre Veranstaltungen anzubieten, da junge Menschen nun die Möglichkeit haben, sie finanziell zu unterstützen und ihre kulturellen Angebote zu nutzen.

Aber wie funktioniert der Kulturpass genau?

Zu Beginn des Jahres erhalten alle Jugendlichen, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden, einen Gutschein im Wert von 200 Euro. Dieser Gutschein wird über die offizielle Web-App “Kulturpass” zur Verfügung gestellt. Aber auch die Geburtstagskinder der Monate Januar bis Mai werden berücksichtigt, und wer erst später im Jahr 18 wird, kann sich frühzeitig registrieren, damit das Budget rechtzeitig zum Geburtstag zur Verfügung steht.

Die Kulturpass-App ist leicht zugänglich und einfach zu bedienen. Sie kann sowohl im Browser als auch als mobile App genutzt werden. Über diese Plattform können junge Erwachsene ihr Budget für kulturelle Themen ausgeben. Mittlerweile sind bereits über 7.000 Anbieter mit unterschiedlichen Kulturveranstaltungen und -angeboten registriert.

Kulturpass App Download:

Das Angebot ist vielfältig und umfasst unter anderem Eintrittskarten für Kino, Konzerte, Theater, Museen, Parks und Ausstellungen. Auch der Kauf von Büchern, Musikinstrumenten und Tonträgern ist möglich. Allerdings sind große Online-Versandhändler wie Amazon oder Streaming-Dienste wie Spotify vom Angebot ausgeschlossen. So soll sichergestellt werden, dass das Geld tatsächlich in die Kulturförderung vor Ort fließt und lokale Veranstalter unterstützt werden.

Natürlich stellt sich die Frage, wie der Bund sicherstellen kann, dass das Geld tatsächlich für kulturelle Zwecke verwendet wird. Dafür gibt es verschiedene Mechanismen.

Zum einen sind die teilnehmenden Anbieter in der Kulturpass-App registriert und damit von der Bundesregierung als geeignete Stellen anerkannt, die den Kulturpass akzeptieren. Zum anderen werden die Ausgaben der Kulturpass-Inhaber über die Plattform transparent erfasst, so dass eine Kontrolle und Nachverfolgung der Ausgaben möglich ist.

Positive Erfahrungen aus anderen Ländern

Erfahrungen aus anderen Ländern, die ähnliche Kulturpassprogramme eingeführt haben, zeigen, dass die meisten Jugendlichen das Angebot verantwortungsvoll nutzen. Sie investieren ihr Budget vor allem in Kulturveranstaltungen und -produkte, die sie interessieren und die ihnen neue kulturelle Erfahrungen ermöglichen.

Insgesamt ist der Deutsche Kulturpass ein vielversprechendes Projekt, von dem sowohl die jungen Erwachsenen als auch der Kulturbetrieb profitieren. Die finanzielle Unterstützung ermöglicht jungen Menschen den Zugang zu kulturellen Veranstaltungen, die sie sonst vielleicht nicht besucht hätten, und stärkt gleichzeitig die kulturelle Vielfalt in Deutschland.

Für die Veranstalter bietet der Kulturpass die Chance, neue Zielgruppen anzusprechen und ihre Angebote einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Ausweitung des Anspruchsberechtigtenkreis erwünscht

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Kulturpass in den kommenden Monaten entwickeln wird und ob er sich tatsächlich als Erfolg erweist, der eine Neuauflage im Jahr 2024 rechtfertigt.

Die bisherigen Zahlen und Erfahrungen zeigen jedoch, dass das Potenzial für eine erfolgreiche Fortführung durchaus vorhanden ist. Der Kreis der Anspruchsberechtigten sollte deutlich ausgeweitet werden. Grundsätzlich wäre eine Ausweitung des Kulturpasses auf Geringverdiener, Sozialhilfe- oder Bürgergeldempfänger zu begrüßen.