Schwerbehinderung: Unbefristeter Schwerbehindertenausweis nur in diesen besonderen Fällen

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente

Ein 47-jähriger Kfz-Mechaniker aus Baden-Württemberg hat auch in zweiter Instanz keinen Anspruch auf die Weitergewährung seiner Erwerbsminderungsrente. Das Landessozialgericht (LSG) in Stuttgart bestätigte in seinem Urteil vom 17. Dezember 2024 ...