Rente: Ein einziger Monat entscheidet – Gericht lehnt komplette Rente ab

Ein 47-jähriger Kfz-Mechaniker aus Baden-Württemberg hat auch in zweiter Instanz keinen Anspruch auf die Weitergewährung seiner Erwerbsminderungsrente. Das Landessozialgericht (LSG) in Stuttgart bestätigte in seinem Urteil vom 17. Dezember 2024 die Entscheidung des Sozialgerichts Mannheim, das die Klage bereits im Januar 2023 abgewiesen hatte.

Hauptgrund: Der Kläger sei trotz gesundheitlicher Einschränkungen in der Lage, täglich mindestens sechs Stunden zu arbeiten – das gesetzliche Minimum für den Ausschluss einer Erwerbsminderung.

Ausgangslage: Vom Rentenbezieher zum Antragsteller

Der Kläger, Jahrgang 1976 und gelernter Kfz-Mechaniker, war bis 2014 berufstätig, bis ihn eine Erkrankung an den Handgelenken arbeitsunfähig machte. Seit Juli 2017 bezog er eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung. Diese lief am 31. März 2021 aus.

Die Rentenversicherung hatte seinen Antrag auf Weitergewährung abgelehnt. Begründung: Ein neues medizinisches Gutachten vom Februar 2021 attestierte ihm ein Restleistungsvermögen von über sechs Stunden täglich – trotz anhaltender Beschwerden. Ein Widerspruch blieb erfolglos.

Medizinische Diagnosen: Widersprüchlich, aber nicht überzeugend

In der Folge reichte der Kläger Klage beim Sozialgericht Mannheim ein und argumentierte, sein Gesundheitszustand habe sich nicht verbessert – im Gegenteil, die psychische Belastung durch das Verfahren habe ihn zusätzlich geschwächt.

Zahlreiche ärztliche Stellungnahmen folgten. Während einige Ärzte lediglich qualitative Einschränkungen feststellten, sprach ein späteres Gutachten von einer mittelschweren Depression und einer somatoformen Schmerzstörung, die das Leistungsvermögen des Klägers auf unter sechs Stunden reduzieren könnte. Entscheidend sei jedoch, so das Gericht, wann diese Einschränkungen auftraten.

Das Problem: Für den Bezug einer Erwerbsminderungsrente müssen neben der medizinischen Voraussetzung auch bestimmte versicherungsrechtliche Bedingungen erfüllt sein – darunter die sogenannte 3/5-Regel.

Die 3/5-Regel: Versicherungsverlauf als Stolperstein

Nach dem Sozialgesetzbuch (§ 43 Abs. 1 und 2 SGB VI) muss ein Versicherter in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens 36 Monate lang Pflichtbeiträge gezahlt haben. Dieser Zeitraum verlängert sich bei vorherigem Rentenbezug entsprechend.

Im Fall des Klägers klaffte jedoch eine Beitragslücke von exakt 25 Monaten – zwischen April 2021 (Ende der Rentenzahlung) und Mai 2023 (Beginn von Bürgergeldbezug). Da in dieser Zeit keine versicherungspflichtigen Tätigkeiten oder gleichgestellte Leistungen wie Krankengeld oder Pflegezeit vorlagen, reichte der Nachweis nicht aus.

Konsequenz: Selbst wenn die gesundheitlichen Voraussetzungen ab Mai 2023 gegeben wären – der Anspruch auf Erwerbsminderungsrente wäre damit ausgeschlossen.

Gerichtliche Bewertung: Gutachten überwiegen Atteste

Ausschlaggebend für das Urteil war die Einschätzung von vier medizinischen Sachverständigen. Alle kamen übereinstimmend zu dem Schluss, dass der Kläger in der Lage sei, einfache körperliche Tätigkeiten in wechselnder Körperhaltung mindestens sechs Stunden täglich auszuüben – unter bestimmten Bedingungen:

keine Arbeiten auf Leitern oder Gerüsten

kein Heben schwerer Lasten

keine Fingerfeinmotorik

keine Arbeiten in Kälte oder Nässe

Psychische Einschränkungen wie Depression oder Migräne wurden berücksichtigt. Diese führten jedoch – so das Gericht – nicht zu einer quantitativen Leistungsminderung im maßgeblichen Zeitraum bis April 2023.

Ein Gutachten aus dem Oktober 2023 sah eine solche Minderung zwar als gegeben an, konnte den genauen Eintrittszeitpunkt der Verschlechterung aber nicht zweifelsfrei belegen. Damit scheiterte der Kläger auch in diesem Punkt an der Beweislast.

Warum behandelnde Ärzte nicht ausschlaggebend waren

Mehrere Atteste behandelnder Ärzte stützten die Position des Klägers. Doch das Gericht misst solchen Stellungnahmen regelmäßig einen geringeren Beweiswert als unabhängigen Gutachten zu. Begründung: Behandelnde Ärzte konzentrieren sich auf die Therapie, nicht auf die arbeitsmedizinische Beurteilung.

Zudem konnten die Atteste keine objektivierbaren Befunde liefern, die die behauptete Erwerbsunfähigkeit medizinisch nachvollziehbar belegen würden.

Kein Sonderfall: Summierung von Leiden nicht ausreichend

Auch das Argument, die Vielzahl der gesundheitlichen Einschränkungen wirke sich in der Summe stärker aus als jede einzelne, überzeugte das Gericht nicht. Solche „Additionswirkungen“ müssen nach ständiger Rechtsprechung durch medizinische Fachgutachten konkret belegt sein – was hier nicht gelang.

Ebenfalls unbeachtlich blieb der Hinweis des Klägers, dass er bereits über mehrere Jahre eine Erwerbsminderungsrente bezogen habe. Denn die ursprüngliche Rente war nur befristet bewilligt worden. Eine Neubewertung der Lage zum Zeitpunkt der Weiterbewilligung ist daher rechtlich vorgeschrieben.

Soziale Härte, juristische Logik

Der Fall zeigt die Kluft zwischen juristischer Argumentation und sozialer Realität. Ein Mann, der nachweislich gesundheitlich eingeschränkt ist und jahrelang auf Sozialleistungen angewiesen war, erfüllt formal die Bedingungen für eine Rente nicht mehr. Eine faktische Entwertung seines Versicherungsverlaufs durch eine Lücke von nur einem Monat mag hart erscheinen – ist aber leider rechtskonform.

Auch medizinisch lässt sich ein Restleistungsvermögen nicht pauschal mit „krank“ oder „arbeitsfähig“ gleichsetzen. Solange jemand unter vereinfachten Bedingungen theoretisch arbeiten kann, scheidet ein Rentenanspruch aus.