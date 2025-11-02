Rentenurteil: LSG stoppte die Rente nach einer Beitragserstattung

Lesedauer 3 Minuten

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (LSG NRW) hat am 12. Februar 2025 im Berufungsverfahren entschieden: Wer sich seine Rentenbeiträge erstatten lässt, verliert damit die Ansprüche aus den bis dahin zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten.

Im konkreten Fall blieb der Antrag auf eine Regelaltersrente erfolglos, obwohl der Kläger Jahrzehnte zuvor Beiträge gezahlt hatte. Das Verfahren lief unter dem Aktenzeichen L 3 R 471/23. Die Entscheidung bestätigt die strenge Rechtsfolge des § 210 SGB VI und die Bindungswirkung eines bestandskräftigen Erstattungsbescheids.

Der Sachverhalt

Nach öffentlich zugänglichen Kurzdarstellungen betrifft der Fall einen in Polen geborenen Mann, der Anfang der 1980er Jahre nach Deutschland kam, hier pflichtversichert war und sich wenige Jahre später die bis dahin entrichteten Beiträge erstatten ließ.

Jahrzehnte später beantragte er eine Regelaltersrente. Die Sozialgerichte – zuletzt das LSG NRW – verneinten den Anspruch, weil mit der damaligen Beitragserstattung das bis dahin bestehende Versicherungsverhältnis beendet und die zurückgelegten Zeiten nicht mehr rentenrechtlich verwertbar sind.

Der rechtliche Rahmen: § 210 SGB VI

Inhalt der Entscheidung ist § 210 SGB VI. Die Norm erlaubt unter engen Voraussetzungen die Erstattung von Beiträgen.

Besonders folgenreich ist Absatz 6: Der Erstattungsantrag kann nicht auf einzelne Zeiten beschränkt werden; mit der Erstattung wird das bisherige Versicherungsverhältnis aufgelöst, und Ansprüche aus den bis zur Erstattung zurückgelegten Zeiten bestehen nicht mehr.

Das Gesetz zielt damit auf Rechtssicherheit und Kontenklarheit – wer Erstattung wählt, beendet die Verwertbarkeit dieser Zeiten für künftige Rentenansprüche.

Die Entscheidungslinie des LSG NRW

Das LSG NRW folgt dieser gesetzlichen Systematik und der gefestigten höchstrichterlichen Rechtsprechung: Ein bestandskräftiger, begünstigender Erstattungsbescheid entfaltet Bindungswirkung und steht späteren Leistungsansprüchen aus den erstatteten Zeiten entgegen.

Selbst wenn sich Jahre später herausstellt, dass der Erstattungsbescheid ursprünglich rechtlich zweifelhaft war, kann er in aller Regel nicht mehr rückgängig gemacht werden; maßgeblich sind Bestandskraft und Vertrauensschutzgesichtspunkte. Im Ergebnis blieb die Berufung des Klägers ohne Erfolg.

Bindungswirkung und höchstrichterliche Leitplanken

Die Linie, an die das LSG anknüpft, ist alt und klar: Das Bundessozialgericht hat bereits in den 1980er-Jahren entschieden, dass ein bestandskräftiger Erstattungsbescheid die spätere Inanspruchnahme von Rentenleistungen aus den erstatteten Zeiten ausschließt.

Dieser Grundsatz dient Rechtsklarheit und Schutz des Versicherungssystems vor rückwirkender „Doppelverwertung“ derselben Beiträge. Die LSG-Entscheidung bestätigt damit kein neues Dogma, sondern wendet bekannte Grundsätze auf einen besonderen Lebenssachverhalt an.

Was die Entscheidung nicht sagt

Das Urteil bedeutet nicht, dass nach einer Beitragserstattung jede spätere Rente ausgeschlossen wäre. Möglich bleibt, nach der Erstattung erneut rentenversicherungspflichtig zu werden und neue Anwartschaften aufzubauen. Ausgeschlossen sind lediglich Ansprüche aus den bis zur Erstattung zurückgelegten Zeiten.

Wer die allgemeine Wartezeit (in der Regel 60 Kalendermonate) nach der Erstattung nicht erneut erfüllt, wird aber keine Regelaltersrente erhalten. Genau an dieser Hürde scheiterte der Kläger: Die erstatteten Zeiten zählten nicht mehr, und neue rentenrechtliche Zeiten in ausreichendem Umfang waren nicht vorhanden.

Auslandszeiten und Koordinierungsrecht: warum es kompliziert werden kann

Besondere Brisanz erhält die Thematik, wenn – wie im entschiedenen Fall – Auslandszeiten im Spiel sind. Grundsätzlich können ausländische Versicherungszeiten unter europäischem oder zwischenstaatlichem Koordinierungsrecht zur Erfüllung der Wartezeit beitragen.

Die Beitragserstattung in Deutschland entfaltet jedoch ihre Wirkung unabhängig davon: Sie löscht die in Deutschland bis dahin erworbenen Zeiten, und die Frage, ob ausländische Zeiten (noch) zu berücksichtigen sind, hängt von der jeweils einschlägigen Rechtslage zum Zeitpunkt und vom anwendbaren Abkommen ab.

Das LSG betont in der Tendenz die Bestandskraft der deutschen Erstattungsentscheidung als Zäsur.

Konsequenzen für Rentenversicherte

Wer eine Beitragserstattung erwägt, sollte deren Endgültigkeit kennen. Die Erstattung ist eine Liquiditätsentscheidung mit langfristiger Schattenseite: Sie zerschneidet das bisherige Versicherungskonto, und die bis dahin erworbenen Zeiten sind für alle künftigen Rentenansprüche verloren.

Gerade Menschen mit gemischten Erwerbsbiografien und Auslandszeiten riskieren, die allgemeine Wartezeit am Ende nicht mehr zu erreichen – mit der Folge, dass keine Regelaltersrente gezahlt wird. Diese Konsequenz ist keine „neue Härte“, sondern entspricht dem klaren Wortlaut des § 210 SGB VI und der seit Langem gefestigten Rechtsprechung.

Praxisblick: Alternativen und Vorsorge

Vor einer Erstattung lohnt stets der Blick auf Alternativen. Je nach Status und Lebensphase kommen freiwillige Beiträge, der Erhalt von Anrechnungszeiten oder das gezielte Nachholen von Mindestversicherungszeiten in Betracht.

Wer Deutschland verlässt, sollte prüfen, ob und wie Auslandszeiten später angerechnet werden können und ob eine Erstattung rechtlich überhaupt zulässig ist. Entscheidend bleibt, dass die Erstattung – einmal bestandskräftig – nicht rückabgewickelt wird und spätere Leistungsansprüche aus den erstatteten Zeiten ausschließt.

Fazit

Das Urteil L 3 R 471/23 des LSG NRW ist ein deutliches Signal für die Praxis: Die Beitragserstattung ist eine Weichenstellung mit dauerhafter Wirkung. Wer sie wählt, verabschiedet sich von den bis dahin erworbenen Rentenanwartschaften – und muss neue Zeiten aufbauen, um die Wartezeit wieder zu erfüllen. Für Versicherte mit Auslandsbiografie ist die Lage besonders beratungsintensiv.

Rechtlich neu erfindet das LSG nichts; es unterstreicht die Tragweite des § 210 SGB VI und die Bestandskraft begünstigender Verwaltungsakte im Rentenrecht.

Quellenhinweise: LSG NRW, Urteil vom 12.02.2025 – L 3 R 471/23 (Kurzverweise); § 210 SGB VI (Gesetzestext); DRV-Studientext „Beitragserstattung“ (Stand 01.01.2025); sowie BSG-Rechtsprechung zur Bindungswirkung von Erstattungsbescheiden.