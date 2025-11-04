Erwerbsminderung: Sozialgericht kippt Home-Office-Argument der Rentenversicherung

Lesedauer 3 Minuten

Ein aktuelles Urteil des Sozialgerichts Darmstadt sorgt für Aufsehen: Die Möglichkeit einer Tätigkeit im Home-Office darf nicht pauschal gegen den Anspruch auf Erwerbsminderungsrente aufgerechnet werden. In dem zugrundeliegenden Verfahren (Az. S 25 R 367/22) stellte das Gericht klar, dass Home-Office-Tätigkeiten keine Tätigkeiten unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes darstellen.

Erwerbsminderung durch fehlende Wegefähigkeit – worum es im Urteil ging

Im Mittelpunkt des Verfahrens stand eine langjährig berufstätige Frau, die sich aufgrund einer Vielzahl von Erkrankungen nicht mehr in der Lage sah, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Neben schweren orthopädischen Einschränkungen, darunter Knorpelschäden in beiden Knien und chronische Schmerzen, litt die Frau unter erheblichen psychischen Belastungen wie einer chronifizierten Depression, ADHS im Erwachsenenalter und einem psychovegetativen Erschöpfungssyndrom.

Sie war seit mehreren Jahren durchgängig arbeitsunfähig und hatte eine Erwerbsminderungsrente beantragt. Der Rentenversicherungsträger lehnte den Antrag jedoch mit Verweis auf angeblich erhaltenes Leistungsvermögen und die grundsätzliche Möglichkeit einer Home-Office-Tätigkeit ab.

Gericht erkennt Mobilitätseinschränkung als entscheidend an

Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Es stellte vielmehr fest, dass die Antragstellerin nicht mehr in der Lage sei, Wege zur Arbeit in zumutbarer Zeit zurückzulegen. Eine Wegeunfähigkeit in rentenrechtlichem Sinne sei gegeben.

Nach gängiger Rechtsprechung setzt eine zumutbare Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes voraus, dass viermal täglich Fußwege von je 500 Metern innerhalb von 20 Minuten zurückgelegt und öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden können. Diese Voraussetzungen waren bei der Klägerin objektiv nicht mehr erfüllt.

Ihre Mobilität war so stark eingeschränkt, dass sie weder diese Wegstrecken bewältigen noch ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr sicher führen konnte. Selbst mit Hilfsmitteln oder angepassten Fahrzeugen sei eine ausreichende Kompensation nicht möglich, so das Gericht.

Home-Office zählt nicht zum allgemeinen Arbeitsmarkt

Besonders relevant an diesem Urteil ist die klare Abgrenzung zwischen tätigkeitsspezifischen Arbeitsmöglichkeiten und den “üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes”. Während die Rentenversicherung argumentierte, die Frau könne zumindest theoretisch im Home-Office arbeiten, wies das Gericht darauf hin, dass Home-Office-Arbeitsplätze nicht dem allgemeinen Arbeitsmarkt gleichzusetzen seien.

📚 Lesen Sie auch: Ausländische Renten in Deutschland – Das gilt bei der Steuer

Dies gelte insbesondere deshalb, weil eine solche Arbeitsform weder flächendeckend verfügbar noch in allen Berufsfeldern überhaupt umsetzbar sei. Der erlernte und früher ausgeübte Beruf der Klägerin, nämlich Erzieherin, sei dafür ein treffendes Beispiel. Dieser Beruf lässt sich naturgemäß nicht aus dem Home-Office heraus ausüben.

Keine fiktiven Arbeitsplätze – Erwerbsfähigkeit muss realistisch beurteilt werden

Zugleich machte das Gericht deutlich, dass selbst im Fall theoretisch denkbarer Home-Office-Tätigkeiten eine solche Möglichkeit nicht automatisch gegen eine festgestellte Wegeunfähigkeit ins Feld geführt werden darf.

Eine Erwerbsminderung liegt vor, wenn der Versicherte auf absehbare Zeit nicht in der Lage ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich zu arbeiten. Dabei müsse nicht nur das gesundheitliche Leistungsvermögen, sondern auch die Mobilität berücksichtigt werden.

Ohne Wegefähigkeit sei die Teilhabe am allgemeinen Arbeitsmarkt faktisch ausgeschlossen. Eine theoretische Home-Office-Fähigkeit ersetze diese nicht, zumal viele Arbeitgeber auf Präsenzzeiten bestehen oder technische Voraussetzungen gegeben sein müssten, die nicht jeder Haushalt erfüllt.

Psychische Erkrankungen als zusätzlicher Belastungsfaktor

Zudem bezog das Gericht in seine Entscheidung ein, dass psychische Erkrankungen die Erwerbsfähigkeit weiter einschränken können. Bei der Klägerin lagen nach umfassender Begutachtung durch mehrere Sachverständige erhebliche psychische Beeinträchtigungen vor, die zu einer dauerhaft reduzierten Belastbarkeit führten.

Konzentrationsschwächen, Erschöpfbarkeit und depressive Verstimmungen schlossen eine tägliche Erwerbstätigkeit unter regulären Bedingungen faktisch aus. Entscheidend war dabei nicht nur das Vorliegen der Diagnosen, sondern auch deren Auswirkungen auf den täglichen Lebensvollzug und die Erwerbsfähigkeit.

Das Zusammenspiel aus körperlichen und psychischen Leiden sei für die Leistungsbeurteilung untrennbar miteinander verbunden, so die Kammer.

Neue Hoffnung für viele Antragsteller auf Erwerbsminderungsrente

Für viele Betroffene bedeutet dieses Urteil einen Hoffnungsschimmer. Es räumt mit der zunehmend verbreiteten Praxis auf, Erwerbsminderungsanträge mit Verweis auf Home-Office-Möglichkeiten abzulehnen. Gerade Menschen mit Mobilitätsproblemen oder schweren chronischen Erkrankungen profitieren davon, dass die Wegeunfähigkeit nun deutlicher als bisher als eigenständiger Grund für eine volle Erwerbsminderung anerkannt wird.

Zwar ist das Urteil noch nicht rechtskräftig und könnte theoretisch in eine höhere Instanz gehen, doch die Argumentationslinie ist klar und juristisch gut begründet.

Ein Meilenstein für die Bewertung der Erwerbsfähigkeit

Auch für künftige Verfahren setzt das Urteil ein Zeichen: Wer nachweislich nicht mehr in der Lage ist, die typischen Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu erfüllen, muss nicht auf hypothetische Arbeitsmodelle verwiesen werden, die mit der Lebenswirklichkeit der meisten Versicherten wenig zu tun haben.

Eine Erwerbsminderungsrente darf nicht an idealisierten Möglichkeiten scheitern, sondern muss sich an den konkreten Lebensrealitäten orientieren.

Im Ergebnis verpflichtete das Gericht die Rentenversicherung zur Zahlung einer befristeten Rente wegen voller Erwerbsminderung. Die Befristung erfolgte, weil nicht abschließend geklärt werden konnte, ob sich der Gesundheitszustand der Klägerin durch künftige medizinische Eingriffe oder Therapien verbessern könnte.

Dennoch ist die Entscheidung ein Meilenstein für viele chronisch Erkrankte, die sich bislang mit pauschalen Ablehnungen ihrer Rentenanträge konfrontiert sahen.

Das Urteil des Sozialgerichts Darmstadt ist ein deutliches Signal an Rentenversicherungsträger und Sachbearbeiter: Erwerbsminderung ist mehr als nur eine abstrakte Leistungsfähigkeit. Sie umfasst Mobilität, psychische Stabilität und die reale Möglichkeit, unter den Bedingungen des echten Arbeitsmarkts tätig zu sein. Und genau daran müssen sich künftig auch Bescheide messen lassen.