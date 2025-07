Abgelehnte Erwerbsminderungsrente: Was das neue LSG-Urteil bedeutet

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente

Bezieher von Bürgergeld sind nicht verpflichtet, sich dauerhaft in ihrer Wohnung aufzuhalten bzw. nächtigen, so entschieden vom LSG BB, Beschluss v. 17.06.2024 – L 20 AS 364/24 B ER -. Schon ...