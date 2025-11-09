Witwenrente auch dann, wenn man im Rentenalter heiratet? Das sind die Voraussetzungen

Lesedauer 3 Minuten

Ob eine Witwenrente gezahlt wird, hängt nicht vom Alter bei der Heirat ab, sondern vor allem von der Dauer der Ehe bis zum Todesfall. Für Ehen, die seit dem 1. Januar 2002 geschlossen wurden, gilt: Bestand die Ehe mindestens ein Jahr, besteht grundsätzlich Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente – unabhängig davon, ob die Eheschließung mit 30 oder mit 75 Jahren erfolgte.

Stirbt der Ehepartner innerhalb des ersten Jahres, vermutet die Rentenversicherung eine sogenannte „Versorgungsehe“. Diese Vermutung kann in besonderen Konstellationen (etwa Unfalltod) widerlegt werden.

Weitere Mindestvoraussetzungen: Wartezeit und Status des Verstorbenen

Neben der Ehedauer muss der oder die Verstorbene die allgemeine Wartezeit von fünf Versicherungsjahren erfüllt haben. Diese Bedingung entfällt, wenn bereits eine eigene Rente bezogen wurde oder der Tod auf einen Arbeitsunfall zurückgeht.

Für viele Paare, die erst im Ruhestand heiraten, ist diese Hürde meist unproblematisch, weil die verstorbene Person in der Regel schon eine Altersrente bezog.

Kleine und große Witwen-/Witwerrente: Höhe und Anspruch

Die gesetzliche Hinterbliebenenrente kennt zwei Grundvarianten. Die große Witwen- oder Witwerrente beträgt in der Regel 55 Prozent der Rente des Verstorbenen. Für vor dem 1. Januar 2002 geschlossene Ehen mit mindestens einem Ehepartner, der vor dem 2. Januar 1962 geboren ist, gilt Bestandsschutz: Dann sind es 60 Prozent.

Die kleine Witwen- oder Witwerrente beträgt 25 Prozent und wird (nach neuem Recht) maximal zwei Jahre gezahlt. Welche Variante greift, richtet sich u. a. nach Alter, Erwerbsminderung und Kindererziehung der hinterbliebenen Person. Wer die Altersgrenze erfüllt, erhält die große Rente dauerhaft; die Altersgrenze steigt stufenweise und liegt im Jahr 2025 bei 46 Jahren und vier Monaten.

Das „Sterbevierteljahr“: Drei Monate volle Rente

In den drei Kalendermonaten nach dem Sterbemonat wird die Witwen- oder Witwerrente vorübergehend in voller Höhe der Versichertenrente gezahlt. In dieser Überbrückungszeit findet keine Einkommensanrechnung statt. Für Betroffene schafft das finanzielle Luft – gerade, wenn Fixkosten kurzfristig unverändert weiterlaufen.

Eigene Einkünfte im Rentenalter: Anrechnung ist die Regel

Wer im Rentenalter heiratet, bezieht häufig bereits eine eigene Altersrente. Solche Einkünfte werden – nach Ablauf des

Sterbevierteljahres – auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Maßgeblich ist ein jährlich angepasster Freibetrag; nur der darüber liegende Teil des Nettoeinkommens wird zu 40 Prozent angerechnet.

Vom 1. Juli 2025 bis 30. Juni 2026 liegt der monatliche Freibetrag bundesweit bei 1.076,86 Euro; je waisenrentenberechtigtem Kind erhöht er sich um 228,42 Euro. Wer also beispielsweise 1.400 Euro Nettoeinkommen hat, überschreitet den Freibetrag um 323,14 Euro; 40 Prozent hiervon (129,26 Euro) werden von der Hinterbliebenenrente abgezogen.

Heirat im Alter ist kein Ausschlussgrund – aber Vorsicht bei kurzer Ehe

Die verbreitete Annahme, eine späte Eheschließung schließe die Witwenrente aus, ist falsch. Entscheidend sind Ehedauer, Wartezeit und die übrigen persönlichen Voraussetzungen. Problematisch sind Konstellationen, in denen der Tod innerhalb des ersten Ehejahres eintritt. Dann greift die gesetzliche Vermutung der Versorgungsehe; Betroffene können sie jedoch widerlegen, etwa bei plötzlichem Unfalltod oder wenn andere nachvollziehbare Motive für die Eheschließung vorlagen.

Wiederheirat nach einer Verwitwung: Ende der Rente, Abfindung möglich

Wer bereits eine Witwen- oder Witwerrente bezieht und erneut heiratet, verliert den Anspruch mit Ablauf des Heiratsmonats.

Als „Starthilfe“ kann eine Rentenabfindung beantragt werden; sie entspricht in der Regel dem 24-fachen Monatsbetrag der zuletzt gezahlten Hinterbliebenenrente. Diese Regel gilt unabhängig davon, ob die neue Ehe im Ruhestand geschlossen wird.

Rentensplitting: Alternative mit Folgen

Gerade bei späten Ehen wird bisweilen über ein Rentensplitting nachgedacht. Dabei teilen die Partner Rentenanwartschaften aus den Ehejahren. Wichtig zu wissen: Wer sich für das Rentensplitting entscheidet, hat später keinen Anspruch mehr auf eine Witwen- oder Witwerrente – die erhöhte „eigene“ Rente bleibt jedoch auch nach dem Tod des Partners bestehen. Diese Weichenstellung sollte gut beraten und bewusst getroffen werden.

Antrag und Fristen: Nichts passiert automatisch

Die Hinterbliebenenrente muss aktiv beantragt werden. Erfolgt der Antrag nicht sofort, kann sie bis zu zwölf Monate rückwirkend gezahlt werden. Sinnvoll ist es, frühzeitig Unterlagen wie Heirats- und Sterbeurkunde sowie Versicherungsnummern bereitzuhalten und gegebenenfalls eine Beratung der Rentenversicherung in Anspruch zu nehmen.

Ein Blick in die Praxis

Ein Paar heiratet mit 69 und 72 Jahren. Der Ehemann stirbt drei Jahre später. Die Ehe bestand länger als ein Jahr, die Wartezeit ist erfüllt, der Verstorbene bezog bereits Altersrente. Die Witwe hat damit einen Anspruch auf die große Witwenrente, also 55 Prozent der Rente des Verstorbenen.

Da sie selbst eine Altersrente bezieht, wird diese – oberhalb des Freibetrags – zu 40 Prozent angerechnet. In den drei Monaten nach dem Sterbemonat erhält sie zunächst die volle Versichertenrente des Verstorbenen (Sterbevierteljahr), ehe die reguläre Hinterbliebenenrente mit Einkommensanrechnung greift.

Fazit

Ja, eine Witwen- oder Witwerrente kann auch dann gezahlt werden, wenn man erst im Rentenalter heiratet. Maßgeblich sind die einjährige Mindestdauer der Ehe, die Erfüllung der Wartezeit und die persönlichen Anspruchsvoraussetzungen.

Weil im Ruhestand häufig eigene Renten vorhanden sind, spielt die Einkommensanrechnung eine zentrale Rolle für die tatsächliche Höhe. Wer nach einer Verwitwung nochmals heiraten möchte, sollte die Folgen für die laufende Rente und die Möglichkeit einer Abfindung kennen – und Alternativen wie das Rentensplitting mit Blick auf die eigenen Lebenspläne prüfen.