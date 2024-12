Wird die Rente im Dezember pünktlich überwiesen?

Lesedauer 2 Minuten

Im Dezember sind viele Feiertage aneinander gereiht. Viele Rentnerinnen und Rentner fragen sich, ob die Rente im Dezember 2024 pünktlich vor Jahresbeginn überwiesen wird. Wir geben Antworten.

Wie funktioniert die Auszahlung der gesetzlichen Rente?

Die gesetzliche Rente wird monatlich gezahlt, wobei der Zahlungstermin gesetzlich geregelt ist. Dabei unterscheidet man zwischen zwei Arten der Auszahlung:

Vorschüssige Zahlung: Diese Regelung gilt für Renten, die vor dem 1. April 2004 begonnen haben. Hier wird die Rente für den Folgemonat bereits im laufenden Monat ausgezahlt. Nachschüssige Zahlung: Diese Regelung betrifft Renten, die nach dem 31. März 2004 begonnen haben. In diesen Fällen erfolgt die Auszahlung rückwirkend für den laufenden Monat.

Die Zahlung erfolgt in der Regel durch den Rentenservice der Deutschen Post, der im Auftrag der Rentenversicherung arbeitet. Für Rentnerinnen und Rentner ist es wichtig, den genauen Zahlungstermin zu kennen, da sie feste Verpflichtungen wie Miete, Nebenkosten oder Kredite einhalten müssen.

Was sind Bankarbeitstage, und warum sind sie wichtig?

Die gesetzliche Rente wird immer an dem letzten Bankarbeitstag des Monats ausgezahlt. Dabei sind Bankarbeitstage nicht immer identisch mit Werktagen:

Werktage : Montag bis Samstag (mit Ausnahme von Feiertagen).

: Montag bis Samstag (mit Ausnahme von Feiertagen). Bankarbeitstage: Montag bis Freitag (außer Feiertage).

Samstage gelten in der Regel nicht als Bankarbeitstage, da Banken an diesen Tagen geschlossen sind. Im Dezember 2024 haben daher der 24.12. (Heiligabend) und der 31.12. (Silvester) keine Relevanz als Bankarbeitstage.

Wann erfolgt die Rentenzahlung im Dezember 2024?

Der letzte Bankarbeitstag im Dezember 2024 ist Montag, der 30. Dezember 2024. An diesem Tag muss die gesetzliche Rente bis spätestens 23:59 Uhr auf dem Konto der Rentner gutgeschrieben sein. Der folgende Tag, der 31. Dezember (Silvester), ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, jedoch arbeiten die Banken an diesem Tag nicht.

Faustregel:

Renten, die nach dem 31. März 2004 begonnen haben, werden nachschüssig gezahlt. Das bedeutet: Am 30. Dezember 2024 erhalten Rentner die Zahlung für den Monat Dezember.

begonnen haben, werden gezahlt. Das bedeutet: Am 30. Dezember 2024 erhalten Rentner die Zahlung für den Monat Dezember. Renten, die vor dem 1. April 2004 begonnen haben, werden vorschüssig gezahlt. In diesem Fall erfolgt die Auszahlung im Dezember 2024 für den Monat Januar 2025. Grundlage hierfür ist § 272a SGB VI.

Was tun, wenn die Rente nicht rechtzeitig ankommt?

Sollte die Rente am Fälligkeitstag nicht auf Ihrem Konto gutgeschrieben sein, ist schnelles Handeln erforderlich. In solchen Fällen wenden Sie sich direkt an den Rentenservice der Deutschen Post. Dieser ist für die Auszahlung der gesetzlichen Renten zuständig und kann bei Problemen schnell Abhilfe schaffen.

Unterschiedliche Regelungen für andere Altersvorsorgeformen

Die hier beschriebenen Regelungen gelten ausschließlich für die gesetzliche Rente. Für private Rentenversicherungen, betriebliche Altersvorsorge, Riester- oder Rürup-Renten sowie Beamtenpensionen gelten andere Zahlungsmodalitäten, die nicht mit der gesetzlichen Rentenversicherung in Verbindung stehen. Die Zahlungstermine und -verfahren sind dort individuell geregelt.

Der Zahltag der Rente im Dezember 2024

Die gesetzliche Rente wird im Dezember 2024 am letzten Bankarbeitstag des Monats, dem 30. Dezember, ausgezahlt. Diese Regelung betrifft die meisten Rentnerinnen und Rentner, da sie rückwirkend für den laufenden Monat gezahlt wird. Nur bei Renten, die vor dem 1. April 2004 begonnen haben, erfolgt die Zahlung vorschüssig.