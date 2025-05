Bürgergeld: Jobcenter will Geld zurück – Diese Fehler muss man vermeiden

Lesedauer 3 Minuten

Wer Bürgergeld erhält, muss es in der Regel nicht zurückzahlen. Doch es gibt Ausnahmen – und die betreffen mehr Menschen, als viele denken. Rückforderungen drohen etwa bei falschen Angaben, unerlaubten Reisen oder wenn das Einkommen schwankt. Wir erklären, wann das Jobcenter Leistungen zurückverlangen darf und was Betroffene machen können.

Müssen Bürgergeld-Empfänger Leistungen zurückzahlen?

Viele Empfänger\:innen befürchten, dass sie bei einem späteren Jobbeginn oder durch Erbschaften bereits erhaltene Leistungen in vollem Umfang zurückzahlen müssen. Diese Sorge ist unbegründet. Wer nachweislich bedürftig war und korrekte Angaben gemacht hat, muss nichts erstatten.

Wichtig: Rückzahlungen kommen nur dann infrage, wenn zu viel Geld gezahlt wurde oder ein Fehlverhalten vorliegt – etwa durch nicht gemeldete Einnahmen oder bewusstes Herbeiführen von Hilfebedürftigkeit.

Auch Kinder können betroffen sein

Kinder, die mit ihren Eltern eine sogenannte Bedarfsgemeinschaft bilden, geraten mitunter selbst ins Visier von Rückforderungen. Das kann passieren, wenn das Jobcenter irrtümlich davon ausgeht, dass der Nachwuchs Leistungen zu Unrecht erhalten hat – etwa nach dem 18. Geburtstag.

Tipp: In solchen Fällen sollten Betroffene rechtzeitig juristischen Rat einholen, um unberechtigte Forderungen abzuwehren.

Was bedeutet „zu viel Bürgergeld erhalten“ konkret?

Das Bürgergeld orientiert sich am monatlichen Bedarf – etwa für Miete, Strom und Lebensunterhalt. Liegt das Einkommen in einem Monat über diesem Bedarf, etwa durch einen unerwarteten Jobbonus oder eine Nachzahlung, gilt dies als Überzahlung.

Dabei wird nicht das gesamte Einkommen angerechnet. Freibeträge, Pauschalen für Versicherungen oder Kosten der Unterkunft beeinflussen die Berechnung.

Lesen Sie auch:

Aus welchen Gründen müssen Leistungen zurückgezahlt werden?

1. Schwankendes Einkommen

Wer unregelmäßig verdient, etwa durch wechselnde Einsätze im Minijob oder bei Teilzeit-Arbeit, bekommt meist vorläufig bewilligte Leistungen. Das Jobcenter rechnet hier mit Durchschnittswerten und korrigiert im Nachhinein.

Zuflussprinzip beachten: Einkommen zählt in dem Monat, in dem es auf dem Konto eingeht – nicht, in dem es erwirtschaftet wurde.

Beispiel: Wird das März-Gehalt erst im April ausgezahlt, gilt es für den April. Folge: Eventuell muss für diesen Monat Geld zurückgezahlt werden, obwohl im März kaum Einkommen vorhanden war.

2. Doppelleistungen durch parallele Sozialhilfe

Wenn das Jobcenter einspringt, weil andere Stellen – etwa die Rentenkasse oder das BAföGAmt – verspätet zahlen, kommt es oft zu Überschneidungen. Die Leistungen der anderen Stelle werden später nachgezahlt, aber nicht immer direkt ans Jobcenter überwiesen.

Wichtig: Sobald Sie eine Nachzahlung selbst erhalten, muss das Jobcenter informiert werden. Ansonsten droht eine Rückforderung – oft in einer Summe.

Tipp: Bitten Sie um eine Aufrechnung, also eine schrittweise Verrechnung über mehrere Monate, wenn Sie den Betrag nicht auf einmal zahlen können.

Unerlaubte Ortsabwesenheit

Bürgergeld erhalten Sie nur, wenn Sie am Wohnort für den Arbeitsmarkt verfügbar sind. Wer ohne Zustimmung des Jobcenters verreist – auch nur wenige Tage –, verliert für diesen Zeitraum den Leistungsanspruch.

Die Folge: Das Jobcenter fordert Leistungen zurück – rückwirkend für die Zeit, in der Sie nicht verfügbar waren.

Beantragen Sie eine Ortsabwesenheit also immer schriftlich und im Voraus.

Falsche oder unvollständige Angaben

Ein häufiger Rückzahlungsgrund sind Angaben, die nicht vollständig oder zu spät gemacht wurden. Auch wenn kein Betrugsversuch vorliegt, führt fehlende Transparenz oft zu Rückforderungen.

Typische Fälle:

Ein Nebenjob wird dem Jobcenter nicht gemeldet.

Eine dritte Person lebt mit in der Wohnung – ohne Angabe.

Unterhaltszahlungen bleiben unerwähnt.

Es besteht Vermögen, das nicht offengelegt wurde.

Informieren Sie das Jobcenter spätestens eine Woche nach Geldeingang oder Veränderung. Verspätungen gelten oft als Täuschung – mit entsprechenden Konsequenzen.

Ersatzansprüche bei herbeigeführter Hilfebedürftigkeit

Die schärfste Form der Rückforderung erfolgt, wenn Betroffene ihre Bedürftigkeit selbst und vorsätzlich verursacht haben. Das betrifft unter anderem Fälle sozialwidrigen Verhaltens.

Beispiele:

Kündigung ohne wichtigen Grund, nur um Bürgergeld zu erhalten

Ablehnung eines zumutbaren Jobangebots

Verkauf von Eigentum unter Wert, um schneller Leistungen zu erhalten

Mietschulden und daraus folgende Kündigung

Abbruch einer Ausbildung ohne neue Perspektive

Aufnahme eines nicht notwendigen Zweitstudiums

unwirtschaftliche Ausgaben, etwa das Verprassen größerer Geldbeträge

In solchen Fällen kann das Jobcenter nicht nur die Leistungen, sondern auch übernommene Sozialversicherungsbeiträge zurückverlangen.

Wann muss ich Bürgergeld zurückerstatten?

Zusammenfassend ergeben sich Rückzahlungsverpflichtungen in folgenden Fällen:

Zu viel gezahlte Leistungen durch fehlerhafte Berechnungen oder Änderungen der Einkommenssituation

Doppelleistungen durch parallele Zahlungen anderer Stellen

Falsche oder verspätete Angaben, die zu einer zu hohen Auszahlung führten

Unerlaubte Ortsabwesenheit während des Leistungsbezugs

Sozialwidriges Verhalten, das zur Hilfebedürftigkeit führte

Die Bagatellgrenze: Kleinvieh macht (nicht immer) Mist

Mit der Einführung des Bürgergeldes wurde eine Bagatellgrenze von 50 Euro eingeführt. Kleinbeträge bis zu dieser Grenze müssen in der Regel nicht zurückgezahlt werden. Das schützt Betroffene vor Rückforderungen wegen kleinster Abweichungen.

Was Sie machen können: Tipps zum Umgang mit Rückforderungen

Wenn Sie eine Rückforderung erhalten, sollten Sie aktiv reagieren: